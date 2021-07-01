LOL光明初现活动地址 光明初现任务活动入口及奖励

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LOL光明初现活动地址 光明初现任务活动入口及奖励

2021-07-01 16:22 · 稿源：站长之家

英雄联盟在最近开启了悬赏解封光明哨兵力量的光明初现的活动，奖励还是有非常多的，很多玩家还不清楚活动的地址，下面就来为大家详细的介绍一下。

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活动时间:2021年6月25日-2021年7月11日

活动地址:

https://lol.qq.com/act/a20210611guard/index.html

可领取奖励:

注意，解封任务计算时间:6月25日0点——7月11日23:59。奖励领取时间截止:7月18日23:59

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勇敢的召唤师:符文之地需要你的帮助，解封光明哨兵阻止佛耶戈的黑暗入侵!

1、问:单个QQ可以多个大区角色参与活动吗?

答:不可以。仅可选择1大区角色参与，请谨慎选择。

2、问:解封6个英雄的任务可以同时进行吗?

答:可以同时进行。每个英雄有2个解封任务，全部完成即可解封。

3、问:使用指定英雄完成游戏对局，包含哪些模式?

答:召唤师峡谷，极地大乱斗、轮换模式、人机。不含自定义，训练模式

4、问:完成游戏对局，组队游戏和赢得游戏对局的任务，包含哪些模式?

答:仅限PVP对局，包含:召唤师峡谷，极地大乱斗、轮换模式、云顶之弈（含狂暴模式）。其中云顶之弈前4名算赢得胜利，组队游戏不包含云顶之弈。

5、问:活动开放时间是?

答:解封任务计算时间:6月25日0点——7月11日23:59。奖励领取时间截止:7月18日23:59

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