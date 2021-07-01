LOL光明初现活动地址 光明初现任务活动入口及奖励

据外媒CNET报道，Colonial Pipeline公司首席执行官约瑟夫-布朗特（Joseph Blount）周二表示，他的公司在5月初发现其系统中的恶意软件后的一天，向黑客支付了440万美元赎金。该公司还聘请了外部顾问来处理与黑客的谈判，赎金是以比特币加密货币支付的。在参议院国土安全和政府事务委员会作证的布朗特说，5月8日支付赎金的决定是由公司自己做出的。然而，联邦当局在发现黑客攻击的几个小时内就被通知了。“我做出了支付赎金的决定，?