三星宣布下一代手表操作系统One UI Watch 基于谷歌WearOS

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三星宣布下一代手表操作系统One UI Watch 基于谷歌WearOS

2021-06-29 13:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:三星在西班牙巴塞罗那举行的MWC2021上发布了下一代手表操作系统One UI Watch，该系统是基于谷歌WearOS，此前三星已经放弃了使用多年的TizenOS。

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（图源：三星官网）

三星声称One UI Watch在启动应用程序时比之前的智能手表操作系统Tizen OS快30%。但是，现有的Galaxy Watch设备都不会更新到One UI Watch。三星尚未确认何时会在今年夏天的Galaxy Unpacked活动发布其下一款智能手表。 不过，之前有传言称该活动将于8月3日举行。

同时在近期，三星网站上出现了多款新的Galaxy智能手表的信息。这些手表的编号为SM-R880，SM-R880X和SM-R890，它已经出现在FCC。三星也注册了其他型号在美国销售，如果不出意外的话，这些手表会是Galaxy Watch4系列。

据悉，在One UI Watch中，用户的手表支持了更多App —— 比如 Strava、Adidas Running、Calm、Spotify、YouTube Music 和 Google Maps 等，而此前三星自家的TizenOS由于支持的App太少而遭用户吐槽。

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