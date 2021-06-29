抖音：即日起开展“诱导未成年用户充值打赏”违规行为治理工作

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:今日，抖音官方宣布，即日起，开展“诱导未成年用户充值打赏”违规行为的重点治理工作。本次专项审查将采用人工审查、技术过滤等方式，并综合用户举报等信息，全面清理“诱导未成年用户充值打赏”以及其他可能不良影响未成年群体身心发展的直播内容，平台将重点打击（不限于）如下违规行为︰

1.诱导未成年人进行直播打赏如利用『礼物投票』制造矛盾，刺激游戏粉丝刷礼物投票、口播“帮主播哥哥/姐姐完成心愿”等。 2.利用未成年人进行直播炒作，博取眼球并刺激粉丝刷礼 3.无成年人监护、或未经报备的未成年人单独直播 4.引导未成年人不良价值观、不良嗜好、不良生活作风等内容

同时，抖音宣布升级未成年保护措施，14岁以下实名认证用户将在告知后直接进入青少年模式，且进入后无法退出，该模式内收录孩子喜欢、家长放心的，适宜青少年观看的内容，无法观看直播或是充值、打赏。对14-18岁实名用户，抖音将在内容推荐、社交、搜索等方面提供更严格安全保护。

抖音称，平台将通过此次专项内容治理，合法保障未成年权益，积极为未成年群体营造良好的网络文化环境，对于治理过程中发现的可能涉及违法犯罪的信息，平台将上报主管部门并酌情向公安机关报案。