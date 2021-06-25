三星Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3官方渲染图曝光

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三星Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3官方渲染图曝光

2021-06-25 15:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:国外知名数码爆料博主Evan Blass曝光了三星两款折叠屏手机Galaxy Z Fold3 和 Galaxy Z Flip3的官方渲染图，这比预计发布时间早两个月。虽然此前已有许多爆料者发布了这两款折叠屏手机的相关信息，但是官方渲染图还是首次公布。

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（图片来源：Evan Blass）

这之前两代机型一样，今年即将推出的三星Galaxy Z Fold3 和 Galaxy Z Flip3外观还是延续了上一代的设计风格，但是Galaxy Z Fold3最大的变化则是加入了S Pen，即三星的手写笔功能。

根据提供的渲染图，这两款设备都是对上一代机型Galaxy Z Fold2和Galaxy Z Flip作出了改进。Galaxy Z Flip3似乎比Galaxy Z Flip有着更大的显示屏，此外还有两个前置摄像头。外观方面，使用了双色调配色方案看起来也很时尚，不过现在还没有背面的照片公布。

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Galaxy Z Fold2和Galaxy Z Fold3之间的外观区别看起来比较小。例如，三星移动了SIM卡槽和天线的位置，保留了侧面的指纹识别。

Galaxy Z Fold3备受关注的显示屏下摄像头似乎不见了，取而代之的是传统的打孔摄像头。事实上，内部显示屏看起来与Galaxy Z Fold2没有区别。不过，Galaxy Z Fold3支持S Pen。

三星预计将于8月3日在Galaxy Unpacked 活动中公布Galaxy Z Fold3 和 Galaxy Z Flip3。在这一活动上，三星也将同时推出Galaxy Watch4 和 Galaxy Watch Active4智能手表。

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