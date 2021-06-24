乐视网拍卖580项商标 成交价达1603万元

苹果公司给众议院司法委员会写了一封公开信，认为拟议的应用程序商店立法将 "损害消费者"，并创造带来有关隐私的 "无底线竞争"。在立法者对五项拟议的法案进行审议时，苹果公司写了一封信，概述了它认为的 "这些法案带来的危害"。苹果公司的信是写给众议院司法委员会的主席和首席成员的，它遵循并重申了之前与该委员会的讨论。苹果公司美洲区政府事务高级总监Timothy Powderly写道："......我们的共同目标是确保美国法律和苹果公司