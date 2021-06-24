乐视网拍卖580项商标 成交价达1603万元

企查查App显示，6月22日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条司法拍卖信息。
拍卖标的为580项商标，包括“乐迷”“乐映”“乐生活”等，起拍价为1400万元。
据悉，上述商标最终以1603万元的价格成交，竞买人为天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。
这并不是乐视第一次拍卖商标。去年6月，乐视网持有的商标1354项被天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以1.31亿元的成交价拍下。
企查查App显示，6月22日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条司法拍卖信息。
拍卖标的为580项商标，包括“乐迷”“乐映”“乐生活”等，起拍价为1400万元。
据悉，上述商标最终以1603万元的价格成交，竞买人为天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。
这并不是乐视第一次拍卖商标。去年6月，乐视网持有的商标1354项被天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以1.31亿元的成交价拍下。
天眼查App显示，近日，乐视网运营主体乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条被执行人信息，案号(2021)京03执恢192号，执行标的约3.71亿人民币，执行法院为北京市第三中级人民法院。
你被法拍价格8732万的青眼白龙刷屏了吗?昨天下午，葡萄君所在的好几个微信群、关注的各类微博博主，但凡和ACG领域沾点边的，全都在讨论这样一件离谱的事:
企查查APP显示，乐视网信息技术（北京）股份有限公司近期因未按时履行给付义务，被限制高消费，关联对象为乐视网现任董事长刘延峰，申请人为天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。
此前，由于法律意识淡薄，以及网友恶意抬价，陆续出现了8700万的游戏王青眼白龙纪念卡片、以及3万天价U盘等司法拍卖闹剧。
天眼查App显示，近日，乐视网运营主体乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条被执行人信息，案号(2021)京03执1177号，执行标的16.3亿元，执行法院为北京市第三中级人民法院。
据中国执行信息公开网，近日，乐视网运营主体乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条被执行人信息，执行标的约3.7亿元。其关联案件为深圳中金前海伯乐三号基金中心（有限合伙）与乐视网信息技术(北京)股份有限公司等相关国内非涉外仲裁裁决。
近日，乐视网运营主体乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条被执行人信息，案号(2021)京03执1177号，执行标的1636163460元，执行法院为北京市第三中级人民法院。其关联案件为北京鹏翼资产管理中心相关案件。
近日，乐视网运营主体乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条被执行人信息，案号(2021)京03执恢192号，执行标的约3.71亿人民币，执行法院为北京市第三中级人民法院。
据媒体报道，近日，乐视网运营主体乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条被执行人信息，案号(2021)京03执1177号，执行标的1636163460元（16.36亿），执行法院为北京市第三中级人民法院，关联案件为北京鹏翼资产管理中心相关案件。乐视网信息技术（北京）股份有限公司成立于2004年11月，注册资本约39.89亿人民币，法定代表人为刘延峰，经营范围包括计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；从事互联网文化活动；互联网信息服务
据中国执行信息公开网，近日，乐视网运营主体乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条被执行人信息，案号(2021)京03执恢192号，执行标的约3.7亿元，执行法院为北京市第三中级人民法院。其关联案件为深圳中金前海伯乐三号基金中心（有限合伙）与乐视网信息技术（北京）股份有限公司，北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）等相关国内非涉外仲裁裁决。据悉，2021年乐视网已被执行13次，累计被执行金额16.5亿元。金额最大的一笔为2021
据中国执行信息公开网，近日，乐视网运营主体乐视网信息技术（北京）股份有限公司又新增一条被执行人信息，案号(2021)京 03 执恢 192 号，执行标的约3. 7 亿元，执行法院为北京市第三中级人民法院。
据国外科技媒体报道：万维网的创造者蒂姆·伯纳斯·李正在拍卖他发明的源代码以NFT形式（不可替换令牌）。日期和时间戳文件的原始存档包含源代码，编写于1990年10月3日至1991年8月24日之间。这些文件包含约9555行代码，其中内容包括HTML、HTTP和URI的实现。
近日，一则游戏卡牌拍出8700万天价的事件引起了大家的关注，这场拍卖的主体是一张《游戏王》动漫的限量卡牌，最终因竞拍者恶意加价被官方叫停。据悉，此次卡牌拍卖出现天价最主要的原因是许多用户不了解司法拍卖，并不知道司法拍卖中悔拍或者恶意加价是需要承担法律责任的，所以出现了许多恶意太高价格的情况出现。对此，阿里拍卖官方今天上线了模拟拍卖入口，所有用户都可参与，在缴纳1.1元的保证金后即可出价参与拍卖，可按照自?
巴西通信部长法比奥·法里亚（Fabio Faria）表示，巴西政府预计在下个月举行5G网络的频谱拍卖。受疫情的影响，原本定在去年3月进行的5G的频谱拍卖被推迟。今年，巴西审计法庭对此次拍卖的审查不会再次推迟拍卖，并且法院提出的所有问题巴西政府已经给出了回应。
近日，著名的苏富比拍卖行通过推特宣布，被誉为“万维网发明者”的英国计算机科学家、蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）爵士将在以太坊区块链上创建具有30年历史的万维网(WWW，World Wide Web)源代码的 NFT。
蒂姆·博纳斯-李（Tim Berners-Lee）刚刚为自己挂牌拍卖的 NFT 商品作出了解释，称这种方式与拍卖带有签名的书籍或一场巡回演讲无异。上周，这位“互联网之父”宣布将通过苏富比来拍卖自己打造的数字资产。在周三开始并持续一周的拍卖活动中，收藏家们将有机会对一系列物品进行竞标。据悉，NFT 拍卖品中包括了原始网络浏览器的 10000 行源码、一张数字海报、一封信、以及一段显示正在输入代码的动画视频。博纳斯-李在接受《卫报》?
1989年，英国计算机科学家蒂姆·伯纳斯·李爵士创造了一些将永远改变世界的东西。你猜对了，万维网（WWW），使我们所知的互联网成为可能。当然世界一直处于非常有趣的发展中，伯纳斯·李已经决定，他将通过以不可伪造的代币（NFT）的形式拍卖网络的源代码来做出一个相当历史性的提议。以下是蒂姆爵士的发言：三十年前，我创造了一件事物，后来在全世界大量合作者的帮助下，这一事物已经成为人类的一个强大工具。对我来说，网络最好
苹果公司给众议院司法委员会写了一封公开信，认为拟议的应用程序商店立法将 "损害消费者"，并创造带来有关隐私的 "无底线竞争"。在立法者对五项拟议的法案进行审议时，苹果公司写了一封信，概述了它认为的 "这些法案带来的危害"。苹果公司的信是写给众议院司法委员会的主席和首席成员的，它遵循并重申了之前与该委员会的讨论。苹果公司美洲区政府事务高级总监Timothy Powderly写道："......我们的共同目标是确保美国法律和苹果公司
近期有消息称，在唐纳德·特朗普任职期间美国司法部曾于 2017 年对白宫泄密事件展开了广泛的调查。在调查过程中，要求多家美国科技公司提供一些民主党国会议员及其家人和熟人的信息。在苹果承认提供了多名民主党议员的数据之后，现在微软也承认向美国司法部移交了相关数据。该公司在给 DailyMail 的一份声明中表示：“2017 年，微软收到一张与个人电子邮件账户有关的传票。正如我们之前所说，我们认为当政府要求他们的电子邮件或文
在区块链行业，如果要选出“跳票职业选手TOP10”，波卡一定榜上有名，甚至有望拔得头筹。波卡(Polkadot) 常被以“跳票”调侃，一方面是因为频繁推迟地主网上线时间，一方面也是由于大众对于这个“新互联网基石”分外期待。随着测试网Kusama插槽拍卖的开启，由于进度拖延一度降温的“波卡热”再次被点燃。哪些项目在参与波场的拍卖，哪些还在众筹阶段？这些项目的竞拍策略是什么？Kusama上项目的实时拍卖状态能查到吗？很多对波卡感
【TechWeb】6月26日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，看好比特币的推特首席执行官杰克多尔西（Jack Dorsey）和特斯拉首席执行官埃隆马斯克（E..
【TechWeb】6月26日消息，距离签约仅100天，天鹏锂能产业化项目今日正式开工。淮安市委书记陈之常、蔚蓝锂芯（002245）董事长陈锴等出席了本次开工..
日前，有微博数码博主发文称，国内某芯片厂商已攻克28nm芯片技术，并且14nm芯片也有重大进展，能通过特定手段将14nm双芯叠加，性能可直接比肩7nm芯..
对于想要尝鲜 Windows 11 操作系统的朋友，微软带来的最大“惊吓”，莫过于对“可信平台模块”（TPM）的强制性要求。近年销售商用商品，普遍在主板..
屏下摄像头设计是一个比较完美的全面屏解决方案，可以去掉水滴、刘海、挖孔等异形区域，带来真全面屏效果。同时它也不会像升降式结构那样增加机身..
6月26日消息，博主@数码闲聊站爆料，OPPO ColorOS 12正在内测中，项目代号为fluorite。我们知道，从ColorOS 11开始，OPPO ColorOS操作系统的版本号..
为庆祝中国共产党成立100周年，由人民日报社新媒体中心精心打造的“复兴大道100号”创意体验馆于6月22日至7月1日落地北京三里屯。该馆以“百年风华..
为进一步加强与前端母乳科研的交流合作，夯实佳贝艾特羊奶母乳化研究理论基础，6月25日，澳优·佳贝艾特首届“GOAT-MRH”专家交流会在长沙召开，中..
上周末，一群可爱的小朋友出现在北京侨福芳草地高合体验店HiPhi Hub，据了解这是高合汽车为用户专门量身定制的亲子训练营，众多精英家庭来到这里开..
如今最火的智能家居产品是什么?估计很多人都会不约而同地说:“扫地机器人!”没错，扫地机器人由于完全解放了人们的双手，自从自发进行地板卫生清..
6月25日，荣耀50系列新品正式在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店全面开售，荣耀502699元起，荣耀50Pro3699元起。首销1分钟销售额..
6月25日，2021花椒（沈阳）餐博大会暨第七届东北新餐饮博览会在辽宁沈阳新世界博览馆盛大启幕。本届餐饮盛会以“生态协同、进化升级”为主题，由沈..
6月25日，南宁会展航洋广场，中国领先的汽车消费者服务平台和后市场行业解决方案提供商途虎养车，正式开启了夏季专属的“趣玩一夏”线下活动。据悉..
健全网络支付四方模式，加快推进移动便民工程建设6 月 25 日，中国银联联合商业银行、主流手机厂商、重点合作商户及支付机构，发布银联统一收银台..
6月24日下午，国家工业信息安全发展研究中心（以下简称“国家工信安全中心”）领导一行莅临三六零安全科技股份有限公司（以下简称:360集团，股票代..
多燕瘦品牌源于亚洲瘦身女王郑多燕。这位郑多燕女士是全球减肥的祖师级网红，她的瘦身操风靡全球。多燕瘦是一家以健康形体管理为主要服务的知名企..
6月25日，中国电信天翼云正式发布“天翼云国际云网平台”，旨在为不同行业客户按需提供便捷云服务。同时，天翼云还重磅发布了“天翼云工业互联网专..
面对新一轮工业革命，究竟该如何找寻正确的发展方向，走上属于自身的创新道路?相信有许多研发型企业，都在脑海当中，反复思考过这一现实问题。机..
2021年6月25日，深圳市珍爱网信息技术有限公司（以下简称“珍爱网”）与华为技术有限公司(以下简称“华为”)在深圳正式签署全面合作协议，双方将在..
辞掉军火巨头旱涝保收的工作，0基础开始学编程，单人全栈开发的第一款游戏就走红，不但解决自己的财务问题，连老婆都不用再去上班了…这还不是最神..