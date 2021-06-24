乐视网拍卖580项商标 成交价达1603万元

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乐视网拍卖580项商标 成交价达1603万元

2021-06-24 16:03 · 稿源：站长之家

企查查App显示，6月22日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一条司法拍卖信息。

拍卖标的为580项商标，包括“乐迷”“乐映”“乐生活”等，起拍价为1400万元。

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据悉，上述商标最终以1603万元的价格成交，竞买人为天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司。

这并不是乐视第一次拍卖商标。去年6月，乐视网持有的商标1354项被天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司以1.31亿元的成交价拍下。

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