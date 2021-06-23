小米申请一往无前商标 为小米十周年雷军演讲主题

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小米申请一往无前商标 为小米十周年雷军演讲主题

2021-06-23 11:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:6月19日，小米科技有限责任公司申请注册“一往无前”商标，国际分类为健身器材、地毯席垫。目前商标状态为申请中。

据了解，一往无前是小米十周年雷军演讲主题，于2020年8月11日晚19:30举行。

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在演讲上，雷军对小米以前十年的成绩做一次“总结汇报”，对小米进行一次完整的“自我介绍”。并站在十年的节点，雷军再次发问:小米从哪里来?将往哪里去?。

同时，雷军还推出了一本名为《一往无前》小米传记，

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