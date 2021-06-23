小米申请一往无前商标 为小米十周年雷军演讲主题

6月9日，亚布力中国企业家论坛中国商业心灵”活动中，比亚迪董事长兼总裁王传福就新能源汽车行业发展进行了分享。他表示，2008年的时候，几乎99.99%的都不看好电动车，我们就看好了，这就是一个精准的战略。比如雷总准备投1000个亿，关键是浪费你三年的时间，这三年时间要值多少钱，拿钱是买不到的。当你的战略向着错误的方向，可能丢失50个亿并不重要，但是你丢失了三年的时间，这个就很重要。在这么多玩家里面谁能活下来？第一要