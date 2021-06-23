微软市值首破2万亿美元 仅次于苹果

截至昨日收盘，微软股价上涨1.1%，报265.64美元，总市值超2万亿美元大关。据了解，今年以来，微软股价已上涨超过19%，表现优于苹果和亚马逊，目前市值仅次于苹果的2.24万亿美元。
有分析师认为，微软股价上涨的原因在于投资者对微软云计算业务发展的乐观态度。
此前，微软CEO曾表示，微软是全球最大的云计算软件服务商，远程办公服务为微软带来了不菲的收入。
截至昨日收盘，微软股价上涨1.1%，报265.64美元，总市值超2万亿美元大关。据了解，今年以来，微软股价已上涨超过19%，表现优于苹果和亚马逊，目前市值仅次于苹果的2.24万亿美元。
有分析师认为，微软股价上涨的原因在于投资者对微软云计算业务发展的乐观态度。
此前，微软CEO曾表示，微软是全球最大的云计算软件服务商，远程办公服务为微软带来了不菲的收入。
据国外媒体报道，当地时间周二，由于股价反弹，微软市值盘中超过2万亿美元，成为继苹果之后第二家市值达到2万亿美元的美国上市公司。
微软市值距离2万亿美元只有一步之遥凤凰网科技讯 北京时间6月23日消息，微软公司市值在周二盘中交易中短暂突破了2万亿美元大关，但是收盘时股价稍微回落，市值距离2万亿美元只差3亿美元。微软股价在周二盘中最高触及265.79美元，高出了达到2万亿美元市值所需要的265.55美元。但是截至周二收盘，微软股价略微降至265.51美元。按照75.31亿股的股本计算，微软市值为1.9997万亿美元，距离2万亿美元只差3亿美元。两年前，微软市值突破了
有苹果公司这样的巨头存在，即便是强如微软，市值方面也只能跻身千年老二”。不过日前，微软又迎来了历史性一幕。北京时间6月23日早间消息，微软市值突破2万亿美元大关，这是继苹果去年冲破2万亿美元之后美国第二家进入的企业。2019年微软市值首次达到1万亿美元，离当初微软IPO相隔33年。但是从1万亿冲到2万亿，微软只用了大约2年。2014年萨蒂亚纳德拉（Satya Nadella）成为微软CEO，他调整策略，向云计算生产协作工具下注。大流行
凤凰网科技讯 北京时间6月23日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注股市：微软市值短暂突破2万亿美元 收盘只差3亿美元微软市值距离2万亿美元只有一步之遥微软公司市值在周二盘中交易中短暂突破了2万亿美元大关，但是收盘时股价稍微回落，市值距离2万亿美元只差3亿美元。微软股价在周二盘中最高触及265.79美元，高出了达到2万亿美元市值所需要的265.55美元。但是截至周二收盘，微软股价略微降至265.51美
援引 IOL 报道，微软现已加入苹果和谷歌的阵营中，反对《Right to Repair》（维修权）法案落地生效。在这些公司的积极游说下，目前美国有超过 27 个州搁置了这项提案。《维修权》的倡导者希望公司能发布产品原理图，并向维修店出售备件。因为维修店通常更便宜，对客户来说也更方便，但苹果支持的安全创新中心协会告诉立法者，这种立法 "将使黑客获得成千上万的互联网连接产品的数字钥匙"。游说团体 TechNet 的副总裁大卫·埃德蒙森
纳指涨0.79%，报收14253.27点凤凰网科技讯 北京时间6月23日消息，由于投资者目光转向增长型股票，在亚马逊、微软等拉动下，纳指创下有史以来高点。截至收盘，道指涨68.61点，涨幅为0.2%，报收33945.58点；标普500指数涨21.65点，涨幅为0.51%，报收4246.44点；纳指涨111.79点，涨幅为0.79%，报收14253.27点。美国主要科技巨头全线上涨：美国主要科技巨头中国主要科技股涨跌互现：中国主要科技股中概股股价上涨的其他中概股包括：上?
近期有消息称，在唐纳德·特朗普任职期间美国司法部曾于 2017 年对白宫泄密事件展开了广泛的调查。在调查过程中，要求多家美国科技公司提供一些民主党国会议员及其家人和熟人的信息。在苹果承认提供了多名民主党议员的数据之后，现在微软也承认向美国司法部移交了相关数据。该公司在给 DailyMail 的一份声明中表示：“2017 年，微软收到一张与个人电子邮件账户有关的传票。正如我们之前所说，我们认为当政府要求他们的电子邮件或文
据国外媒体报道，在疫情期间视频会议功能比如Zoom、微软Teams占据大量市场。而在今天的苹果开发者大会上，苹果对FaceTime也进行了一系列升级，似乎也想在这一市场占据更多的优势
美国众议院议员吉姆·乔丹（Jim Jordan）本周一致信微软，呼吁该公司面临与其他大型科技平台一样的反垄断审查。在公开信中，乔丹询问微软首席法律官布拉德·史密斯 (Brad Smith)，是否认为该公司会受到本月初在众议院提出的一系列反垄断法案的影响。其中总计有 5 项法案，从“为反垄断执法者提供更多资金”到“禁止大型科技平台收购小型竞争对手”。这些反垄断方案是在对亚马逊、苹果、Facebook 和Google进行了长达 1 年的调查之后
公司将继续与联合创始人比尔·盖茨就某些问题进行接触。此前，比尔和梅琳达·盖茨宣布离婚后，有报道称比尔对微软员工可能有不当行为。
渐进式网络应用程序（PWA）在未来可能是Windows 10应用商店的重要转变之一，微软正在慢慢地用渐进式网络应用程序的功能更新其网络服务，如离线模式支持和推送通知。看起来，微软的OneDrive将在7月最终成为一个成熟的渐进式网络应用程序。作为一个符合规范的网络应用，OneDrive可以被通过浏览器"安装"在Windows 10和其他设备上。通过在的PC、Mac或Chromebook上安装OneDrive PWA，用户可以把这个在线存储网站当成一个原生应用。OneDr
有网友在iCloud官网发现了Windows 11字样，难倒苹果这是提前泄露了微软的新产品？苹果公司已经率先在Windows的iCloud照片的支持页面上将其中一个版本描述为iCloud for Windows 11.1。对于那些远离苹果生态系统的人来说，这些证据可能显得很有说服力，虽然种种迹象都表明微软下一代Windows将被命名为Windows 11（6月24日官宣），但熟悉苹果产品的人会知道，iCloud for Windows 11.1指的是软件的版本，而不是操作系统的版本。需要知?
距离6月24日越来越近，而微软也是提醒大家，他们将奉上全新的Windows系统。从目前一切证据看，这次发布的Window系统应该会冠以Windows 11名称，而之前微软的Azure文档已经证实了Windows 11是真实的。微软方面表示，正计划为未来的Windows版本 创新和开发令人兴奋的传感器技术。作为Windows 11或即将到来的Windows更新的一部分，用户存在检测、手势检测和环境光等流行功能将得到改进，以 实现Windows上令人眼花缭乱的用户体验。据熟
微软每年的Build大会总是一个令人兴奋的事件，特别是对于利用该公司服务的开发者，如Azure。像往常一样，这家科技巨头的云平台迅速登上科技媒体的头条。那些想在云中运行Java企业版（EE）工作负载的客户现在可以开始试用来自Azure市场的两个新产品。访问：天猫6·18 活动主会场 | 天猫6·18手机版 | 预售惊喜福袋京东6·18“京享红包”25日12点开始领取 最大面额高达18618元在JBoss EAP上运行Java应用的客户可以迁移到Azure Red Ha
4月，微软Edge在桌面和移动浏览器的Canary频道中提供了对标签共享功能的支持。现在，经过几个月的测试，Microsoft Edge已经更新，可以在为普通客户（非Insiders）准备的稳定版通道上分享标签。这种微软Edge的便捷工具可以让你把标签发送到不同的设备上，目前正在向Windows 10和macOS的稳定频道中的一小部分用户推出，但我们在Edge Android（稳定）中没有看到它。要试一试这个功能，只需要用Edge打开任何网页，点击地址栏，并选择 "
凤凰网科技讯 北京时间6月17日消息，微软公司周三表示，CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)将接替独立董事约翰·汤普森(John Thompson)担任董事长。这一任命在微软董事会获得全票通过。这一任命反映出纳德拉在过去7年让微软成为技术和商业领域突出领导者方面所取得的成功。“在这个岗位上，纳德拉将领导为董事会制定议程的工作，利用他对商业的深刻理解来发掘正确的战略机遇，识别关键风险，简化董事会的评估方法。”微软在一份声明
提前泄露的Windows 11 ISO镜像，激怒了微软了，所以他们也开始采取行动了。本周早些时候，某论坛晒出了据称是下一代 Windows”操作系统的副本。虽然Windows 11”的名称遍布系统各处，但当时不少人还是怀疑此事的真实性，甚至猜测这可能是一个烟雾弹，直到微软做出了此地无银三百两”之举。据外媒报道称，拥有软件版权的微软公司，已向分发 Windows 11 ISO 镜像”的网站发出了 DMCA 投诉，从侧面证实了Windows 11”操作系统的名称和
在新冠疫情爆发期间，“核心员工”（essential worker）成为了主流词汇。不过对于一些微软员工来说，这个单词对于他们来说有更深的体会。负责总体奖励、绩效和人力资源业务见解的微软副总裁 Kristen Roby Dimlow 表示：“我听到了有些员工实际上睡在数据中心的惊人故事”。他表示：“在某些受疫情影响比较严重、封锁力度比较大的国家，我们为员工提供住宿在数据中心的选择，因为他们担心在日常通勤中感染病毒或者被隔离”。微软是?
6月2日晚8点，华为正式推出了最新的鸿蒙（HarmonyOS）2.0系统，并陆续在Mate系列、P系列等多款手机，以及MatePad平板等启动鸿蒙2.0升级。
微软公布了将GPT-3引入编程的计划，这意味着人工智能将很快基于普通语言编写代码，尽管在一项最近的测试中人工智能编程挑战的成功率不高，相关研究人员仍然对该项领域的发展前景充满信心。
6 月 25 日，小鹏汽车宣布在港交所启动招股，公司拟发行 8500 万股股份，其中公开发售 425 万股，国际发售 8075 万股，每股发行价不超过 180 港元..
6 月 25 日，“新住宿经济第一股”亚朵集团(以下简称“亚朵”)正式启动招股。此前，亚朵已向美国SEC递交F- 1 招股书，计划以「ATAT」作为股票代码..
自6月中旬Honor荣耀 50系列发布以来，颇具巧思的设计与强悍特色的功能点已然圈粉无数。作为一款在影像板块作出颠覆性升级的全新时尚拍摄手机，Hon..
2021 年 6 月 24 日，行业领先的软件安全解决方案专家北京比瓴科技有限公司（以下简称“比瓴科技”）在京举办首次产品发布会，活动由比瓴科技高级..
Google今天宣布扩展开源漏洞（OSV）数据库，使用“精确描述漏洞”的统一模式纳入Python、Rust、Go 和 DWF 等更多开源项目的数据。虽然开源软件存在..
据台媒报道，预计2021年三季度，中国台湾地区台积电、联电等晶圆代工厂芯片价格最高上涨将达到30%;今年以来，美国最大的电子元件分销商之一得捷电..
接连打击之下，比特币已从其历史最高点下跌了近50%，并抹去今年全部涨幅。据测算，如果6月末比特币价格跌至29500美元，那么特斯拉手持的比特币将给..
6月16日，荣耀正式发布了独立以来的首款数字旗舰荣耀50系列。荣耀50系列此次共同推出了三款机型，分别是荣耀50、荣耀50 Pro、荣耀50 SE，起售价分..
中国高端茶饮头部品牌奈雪的茶控股有限公司（以下称：奈雪的茶）已于 6 月 18 日正式启动公开招股，原计划在 6 月 23 日结束申购，而 6 月 22 日，..
近年来，国潮国货风热度不断，消费者对于国货的热爱不亚于国际品牌，而国际品牌于中国市场的主导性也渐渐失去地位，被忽略的中国国货品牌凭借国潮..
英特尔与微软两家公司在软硬件技术的深度合作，让“Wintel”这个组合词在业内家喻户晓。随着 Windows 11 操作系统的正式发布，其有望为超过 3/4 使..
现在大家关心的MIUI内测机制即将迎来调整。6月25日消息，MIUI团队的李明（微博ID：@大李同学）宣布，MIUI即将在8月份进行内测机制调整。李明介绍，..
随着Windows 11系统的发布，更多因为发布会时间关系没有公开的变化逐渐浮出水面。微软方面确认，Windows 11在安装部署方面将做出新的调整，其中对..
新系统发布后不少用户关心自己的PC配置能否顺利的升级Windows 11，对此微软官方同步放出了一款名为 “PC Health Check”的检测工具，可以检测你的..
昨日，微软正式发布了Windows11操作系统，而最让人关注的功能之一就是: Windows11支持安卓应用。今年晚些时候，安卓应用将会出现在微软的Microsof..
2021年6月24日，steam开启了2021年的夏日特卖的活动，此次有数千款游戏进行打折大促，很多好游戏都是历史新低，很多玩家还不清楚活动的地址在哪，..
在微软发布 Windows 11 系统之后，微软首席执行官纳德拉接受了华尔街日报 Joanna Stern 的网络专访。在采访中重点谈及了这款下一代 Windows 系统，..
近日，天猫国际发布公告称，为了更好地提升消费者的购物体验，现针对《“晚到必赔” 服务规范》中商家免责说明进行更新，此次规则变更将于2021年6..
当代智能手机的几大基础功能中，摄影可以说是使用频率极高的一项，它宛若我们的另一双眼睛，帮助我们捕捉和记录下稍纵即逝的美好瞬间：或许是令你..
自从诞生之日起，中国共产党人始终把人民放在心中最高位置，始终把人民幸福镌刻在通向民族伟大复兴的里程碑上。微淼学体中心一部党组学习党的百年..