微软市值首破2万亿美元 仅次于苹果

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微软市值首破2万亿美元 仅次于苹果

2021-06-23 10:57 · 稿源：站长之家

截至昨日收盘，微软股价上涨1.1%，报265.64美元，总市值超2万亿美元大关。据了解，今年以来，微软股价已上涨超过19%，表现优于苹果和亚马逊，目前市值仅次于苹果的2.24万亿美元。

有分析师认为，微软股价上涨的原因在于投资者对微软云计算业务发展的乐观态度。

此前，微软CEO曾表示，微软是全球最大的云计算软件服务商，远程办公服务为微软带来了不菲的收入。

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