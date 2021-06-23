微软市值首破2万亿美元 仅次于苹果

4月，微软Edge在桌面和移动浏览器的Canary频道中提供了对标签共享功能的支持。现在，经过几个月的测试，Microsoft Edge已经更新，可以在为普通客户（非Insiders）准备的稳定版通道上分享标签。这种微软Edge的便捷工具可以让你把标签发送到不同的设备上，目前正在向Windows 10和macOS的稳定频道中的一小部分用户推出，但我们在Edge Android（稳定）中没有看到它。要试一试这个功能，只需要用Edge打开任何网页，点击地址栏，并选择 "