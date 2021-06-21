抖音上线电脑网页版 首页视频以横版为主

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:近日，有网友发现，快手以及抖音都上线了网页版，并且均只支持验证码、扫码登录。
抖音的视频分类包括了:直播、娱乐、知识、二次元、游戏、美食、体育、时尚、音乐等。
而快手的分类包括了:我的关注、短视频、直播、同城、长视频、小剧场、电影、AcFun。
值得一提的是，抖音网页版以横版视频居多，支持查看评论、分享视频，但不支持发表评论。
视频上传方面，抖音上传视频大小不得超过4G，时长需在15分钟以内，分辨率要求720p（1280x720）及以上。
站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:近日，有网友发现，快手以及抖音都上线了网页版，并且均只支持验证码、扫码登录。
抖音的视频分类包括了:直播、娱乐、知识、二次元、游戏、美食、体育、时尚、音乐等。
而快手的分类包括了:我的关注、短视频、直播、同城、长视频、小剧场、电影、AcFun。
值得一提的是，抖音网页版以横版视频居多，支持查看评论、分享视频，但不支持发表评论。
视频上传方面，抖音上传视频大小不得超过4G，时长需在15分钟以内，分辨率要求720p（1280x720）及以上。
6月8日，接近凌晨1点，华少完成了近7个小时的抖音带货直播首秀，七十多款产品，预估直播销售额为2149.7万元。
近日，“字节系”抖音、今日头条、西瓜视频同时宣布成为2021美洲杯新媒体合作伙伴，获得全部比赛直播版权，同时获得赛事的二次创作权益。而这次合作，被视为字节短视频们在体育赛事领域对快手的一次反击。
为筹备“618卖货节”，辛巴在近日开启了一系列的带货活动。6月5日，辛巴在快手开启了618第二场直播。历经六个多小时，带货额达到3.72亿。
今日，抖音官方表示，有不少创作者通过对经典素材的再创作，在加入自己的智慧结晶后，生产出了大量有意义、有价值的中短视频作品。一些经典的老作品在短视频平台上获得了新生命，优秀的小众作品可以被更多人知道。
刷到喜欢的抖音爆款歌曲，你的第一反应会是什么?会去哪个音乐App中搜索这首歌?网易云音乐、QQ音乐可能是大多数人的第一选择，而这两个选择背后，则是中国的两大音乐巨头——网易云音乐和腾讯音乐娱乐集团。在当下，国内的音乐市场已经形成了两强相争的稳定局面。
有消息称，抖音计划打造一个适合老年用户的版本，目前正在现有的抖音App内测试大字模式，有大号和特大号字体可选，相关App不久将上线。
每周六上午10点，《斗罗大陆》动画都会更新一集。作为腾讯视频独家动画，其人气经久不衰。5月29日上午10点，《斗罗大陆》动画第158集在腾讯视频独家上线发布后，腾讯视频发现大量未经授权的动画完整版、切条剪辑以及合集等内容，出现在B站、抖音、快手等平台多达六百条以上的侵权链接。腾讯视频表示，上述行为严重损害了《斗罗大陆》动画创作者及版权方的正当权益。腾讯视频郑重表明，对侵犯知识产权、公然盗版、扰乱网络视频行业?
随着电商经济的崛起，不同电商平台形式越来越多，有较早一批成立的淘宝网、天猫商城、京东商城等等还有比较新颖的抖音和快手等短视频平台。抖音和快手作为电商平台中的后起之秀，为商家带来的流量很可观。这也得益于互联网硬件设备的发展，例如智能手机人手一部，5G网络的普及，人们浏览短视频的速度更快；手机电话卡流量更多，所以人们越来越倾向于视频内容的浏览。和文字资讯内容相比，短视频可以更直观的表达内容，更生动形象的
近年来，抖音上了火了不少歌曲，抖音热歌榜也成为不少网友听歌的选择。近日，抖音内测了“音乐播放器”功能，部分歌曲可以试听全曲等。
近日，抖音快手平台均内测并上线了同城生活服务功能，用户点击【同城】按钮即可看到置顶的同城吃喝玩乐热门榜单、优惠团购、热门活动等信息。
凤凰网科技讯 6月4日晚间消息，抖音发布关于谣言“腾讯的抖音官号被封杀”的澄清说明称，2021年6月4日下午，有传闻称“腾讯的抖音官号早就被封杀了”。经核实，该传闻为谣言。事实是，腾讯公司委托律师事务所举报了腾讯公司的官方账号，抖音平台按照腾讯公司要求及平台管理规则，对账号予以封禁一周的处罚。以下为抖音澄清说明原文：
爱优腾三大长视频网站负责人集体喷抖音，真的是着急了。这些长视频网站花在明星网剧、购买影视版权费用太多了，根本收不回投资。
今日，国家互联网信息办公室通报抖音、快手、360浏览器、搜狗搜索、领英等105款App违法违规收集使用个人信息情况。针对检测发现的问题，相关App运营者应当于通报发布之日起15个工作日内完成整改，逾期未完成整改的将依法予以处置。
据网信中国微信号发布的消息显示，近期，针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的现象，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》
今日，网信办通报抖音、快手、360浏览器、搜狗搜索、领英等105款App违法违规收集使用个人信息情况。网信办表示，用户反馈App非法获取、超范围收集等侵害个人信息的现象，对公众大量使用的部分App的进行了检测。
目前，中国60岁及以上老人的人口数量已经超过2.64亿人，如何让老年人更好的享受数码设备的便利，成为迫在眉睫的事。抖音正计划推出一个适合老年人使用的版本，目前正在当前版本的抖音中内测大字模式，老年版本预计将于不久后上线。根据测试界面展示，抖音除了默认大小外，还有大号和超大号两种模式。在这两种模式下，除了字号会变大之外，而且也会去除不易看清的数字，比如点赞量、转发量均以文字代替。这并不是老年版的最终方案，
5月20日，快手同城入口由灰度内测团购改为全量开放，所有用户都能看到快手同城频道新增的“特惠团购”“榜单推荐”“快手517”版块。其中，特惠团购主打各种特价优惠，餐饮门店代金券。榜单推荐主打地区美食热门榜，为快手一个月内快手老铁兴趣指数排序。“快手517”则是快手5月份推出的吃货节活动。
留给商家的电商机会其实不多了。虽然当下看似各种新消费崛起、锣鼓喧天，但大电商平台头部利益板结、套路固化，能给商家带来巨大增量和颠覆式突破空间着实有限。经过多年商业世界的验证，商家唯一能突围崛起的气口，是抓住新渠道、新平台的机会。
【TechWeb】6月5日消息，昨日下午，有消息称，腾讯的抖音官号早就被封杀了，对此，抖音方面发布声明回应称，该传闻为谣言。抖音方面称，事实是，腾讯公司委托律师事务所举报了腾讯公司的官方账号，抖音平台按照腾讯公司要求及平台管理规则，对账号予以封禁一周的处罚。以下为抖音回应声明：关于谣言“腾讯的抖音官号被封杀”的澄清说明2021年6月4日下午，有传闻称“腾讯的抖音官号早就被封杀了”。经核实，该传闻为谣言。事实是，?
自互联网经济开始腾飞，快节奏成了社会常态，网络原住民们为越来越快的速度欢呼。与此同时，中老年人逐渐脱节，只能在某些社会新闻的角落发现他们在这个时代的蹒跚身影。但当人口老龄化加剧，走在最前头的企业们又必须重新开始思考低速道的配置。