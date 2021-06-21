抖音上线电脑网页版 首页视频以横版为主

随着电商经济的崛起，不同电商平台形式越来越多，有较早一批成立的淘宝网、天猫商城、京东商城等等还有比较新颖的抖音和快手等短视频平台。抖音和快手作为电商平台中的后起之秀，为商家带来的流量很可观。这也得益于互联网硬件设备的发展，例如智能手机人手一部，5G网络的普及，人们浏览短视频的速度更快；手机电话卡流量更多，所以人们越来越倾向于视频内容的浏览。和文字资讯内容相比，短视频可以更直观的表达内容，更生动形象的