屏住呼吸不呼气对治疗打嗝有用吗 6月20日蚂蚁庄园课堂最新答案

分享文章
撤稿纠错
首页 > 部落 > 关键词 > 蚂蚁庄园最新资讯 > 正文

屏住呼吸不呼气对治疗打嗝有用吗 6月20日蚂蚁庄园课堂最新答案

2021-06-20 07:54 · 稿源：站长之家

2021年6月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于打嗝的，问题是“屏住呼吸不呼气，对治疗打嗝有用吗?”这个问题其实还是比较好理解的，如果屏住呼吸的话确实是有用的，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。

image.png

屏住呼吸不呼气对治疗打嗝有用吗 6月20日蚂蚁庄园课堂最新答案

今天问题：屏住呼吸不呼气，对治疗打嗝有用吗 

A、有一定作用

B、假的，不行

正确答案:有一定作用

打嗝在医学上称为呃逆，是由于横膈膜出现阵发性和痉挛性收缩而引起。如果受到寒冷刺激、饱餐、大笑、吃饭过快和吃了干/硬的食物后，都可能出现暂时性的呃逆。

“打嗝”一词常被误用并与“嗝气”混淆，两者在本质上有所不同，后者是指气体经由上消化道伴随声响排出体外。

因为屏住呼吸不呼气可以把身体里的气给压下去，使体内二氧化碳浓度升高，通过神经反射，抑制打嗝。但心肺功能不好的人慎用此法。

京东618活动会场入口京东618优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市好物低至 5 折
预售爆品定金膨胀不止 10 倍
京东国际进口毫无每满 300 减 30 元
家电预售付定金赠百元好礼
手机预售抢 2021 元神券、现货价保 6 月 1 日
电脑数码尾款至高 24 期免息，价保 30 天
品质男装领券每满 200 减 30 元、不止 5 折
小家电定金享多倍膨胀
户外运动每满 200 减 30 元
京东生鲜生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
图书文娱定金膨胀不止 5 折


这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM