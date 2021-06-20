2021年6月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于打嗝的，问题是“屏住呼吸不呼气，对治疗打嗝有用吗?”这个问题其实还是比较好理解的，如果屏住呼吸的话确实是有用的，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。

屏住呼吸不呼气对治疗打嗝有用吗 6月20日蚂蚁庄园课堂最新答案

今天问题：屏住呼吸不呼气，对治疗打嗝有用吗

A、有一定作用

B、假的，不行

正确答案:有一定作用

打嗝在医学上称为呃逆，是由于横膈膜出现阵发性和痉挛性收缩而引起。如果受到寒冷刺激、饱餐、大笑、吃饭过快和吃了干/硬的食物后，都可能出现暂时性的呃逆。

“打嗝”一词常被误用并与“嗝气”混淆，两者在本质上有所不同，后者是指气体经由上消化道伴随声响排出体外。

因为屏住呼吸不呼气可以把身体里的气给压下去，使体内二氧化碳浓度升高，通过神经反射，抑制打嗝。但心肺功能不好的人慎用此法。

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