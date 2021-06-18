CF幻神黄忠活动地址 2021年6月幻神黄忠活动入口

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CF幻神黄忠活动地址 2021年6月幻神黄忠活动入口

2021-06-18 10:29 · 稿源：站长之家

2021年的6月份到了，CF开启了幻神黄忠的活动，此次的活动还是有很多可以领取的，其中就有极品的武器和红包可以抢，很多玩家还不清楚这次的幻神黄忠的活动地址，下面就来为大家分享一下。

CF幻神黄忠活动

【活动时间】

2021年6月17日00:00-2021年7月16日23:59;

【活动地址】

>>>>>>点击进入

【活动内容】

西圣 XISEM/Olaf蓝牙耳机双耳运动通话电竞王者吃鸡低延迟游戏耳机2021年新款安卓苹果 碳晶黑
京东商城
￥199

限定极品

消耗钥匙进行单抽和十连抽。抽奖获得的可分解道具存放在【暂存箱】中。

CF幻神黄忠活动

积分宝箱

玩家可使用指定积分兑换宝箱，兑换后，会随机从宝箱中获得1件道具。

CF幻神黄忠活动

组团领兄弟宝箱

1.玩家可建团/加团/退团，成团后团队和个人累计积分达到指定数字，即可领取对应宝箱。

2.每个宝箱每人仅能领取1次。

3.团队累计积分为团队内所有人的个人累计积分总和。（消耗个人积分不会减少团队累计积分）。

4.个人累计积分需要达到团队宝箱最低要求积分，才可领取。

5.团人数需要大于等于2，才可领取奖励。

6.退团规则:只有在尚未给本团队创建贡献值的情况下，才可以退出团队;每人同一时刻仅能属于1个团队，每人最多可创建团队5次。

例如:团队累计积分=团员A累计积分10+团员B累计积分20=30分。A和B分别能领取1级宝箱1次（最低要求积分10分）

团队累计积分=团员A累计积分200+团员B累计积分2000=2200分。B可以领取8级宝箱1次，但是A不能领取（最低要求积分1000分）

CF幻神黄忠活动

团队排名

团队排名根据团队累计积分计算，每5分钟更新一次。

前三名团队的队员，每人均会将会获得黑骑士-马超皮肤（永久），道具将会在活动结束后的30个工作日内，发放到玩家在活动页面最后绑定的大区。(积分相同者，按最先到达的玩家取前者)

CF幻神黄忠活动

限时活动疯抢红包

CF幻神黄忠活动

【活动规则】

1、购买:10币购买复活币1个并赠送1把钥匙，100Q币购买复活币10个并赠送11把钥匙;拥有代金券的玩家，可以使用代金券抵扣购买复活币并赠送钥匙，一次最多抵扣9个代金券，一旦代金券使用后无法退还（下单后未支付，订单被系统取消之后或手动取消之后会返还抵扣的代金券）;

2、抽奖:消耗钥匙进行单抽和十连抽，抽奖获得的可分解道具存放在【暂存箱】中，可选择分解成钥匙或发往游戏仓库，已经领取到仓库的道具无法退换，请慎重（在参与活动期间请确认好绑定的大区）;唯一性道具和角色(如:超级护目镜)等，可重复抽到，但在同一大区内，游戏仓库无法重复到账;

3、玩家每次抽奖，均可额外获得10积分。积分可用于兑换个人积分宝箱，以及领取团队积分宝箱。

4、个人积分宝箱兑换规则:玩家可使用指定积分兑换宝箱，兑换后，会随机从宝箱中获得1件道具。

5、玩家可建团或者加团或者退团，每个团队最多5人，成团后团队累计积分达到指定数值，且个人累计积分达到指定数值即可领取对应宝箱。领取宝箱不会消耗团队累计积分，每个宝箱每人仅能领取1次。团队累计积分为个人累计积分的总和。（消耗个人积分不会减少团队累计积分）。

6、个人累计积分需要达到团队宝箱最低要求积分，才可领取。团人数需要大于等于2，才可领取奖励。团队成员加入后，只有当未对团队产生过贡献值时方可退出，每人同一时刻仅能存在于一个团队。

7、超过活动期限的钥匙和积分将作废，请在活动时间内及时使用;但是活动使用的通用代金券不会作废，可以用于后续的其他活动;

8、穿越火线高价值道具概率公示;活动概率会在公示概率的区间范围内进行波动，所用‘概率’均是在大样本（大量用户）下的统计数值，与单个玩家的少量测试数据之间可能会存在一定差异。

9、分享:玩家绑定大区后，打开红包封面，可获得随机初始分享代金券;单q仅限1次。

10、可通过分享页面链接，让其他玩家点击分享页面弹窗中的打开按钮，即可为自己增加分享代金券金额，金额达到10分享代金券金额时即可提取1次，单q最多可提取2次;

11、仅限掌上道聚城购买可额外获得1个钥匙，单Q限1;

12、本活动与苹果公司无关。

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