奈雪的茶招股价定为每股16元至20元 拟6月30日挂牌

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奈雪的茶招股价定为每股16元至20元 拟6月30日挂牌

2021-06-17 13:45 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:据香港商报报道，奈雪的茶将于明起招股，招股价定为每股16元至20元，拟集资6亿至7亿美元，拟6月30日挂牌。

根据奈雪的茶招股书，2018年，2019年、2020年奈雪的茶实现营收10.8亿元、25亿元、28.71亿元。

奈雪的茶2

截至2020年9月30日，奈雪的茶茶饮店数量已达422间，会员体系的注册会员约2920万名。

奈雪的茶表示，募集资金将用于未来三年扩张茶饮店网络并提高市场渗透率、提升供应链能力、提升运营效率及用作营运资金及作一般企业用途。

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