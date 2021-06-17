奈雪的茶招股价定为每股16元至20元 拟6月30日挂牌

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:据香港商报报道，奈雪的茶将于明起招股，招股价定为每股16元至20元，拟集资6亿至7亿美元，拟6月30日挂牌。
根据奈雪的茶招股书，2018年，2019年、2020年奈雪的茶实现营收10.8亿元、25亿元、28.71亿元。
截至2020年9月30日，奈雪的茶茶饮店数量已达422间，会员体系的注册会员约2920万名。
奈雪的茶表示，募集资金将用于未来三年扩张茶饮店网络并提高市场渗透率、提升供应链能力、提升运营效率及用作营运资金及作一般企业用途。
站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:据香港商报报道，奈雪的茶将于明起招股，招股价定为每股16元至20元，拟集资6亿至7亿美元，拟6月30日挂牌。
根据奈雪的茶招股书，2018年，2019年、2020年奈雪的茶实现营收10.8亿元、25亿元、28.71亿元。
截至2020年9月30日，奈雪的茶茶饮店数量已达422间，会员体系的注册会员约2920万名。
奈雪的茶表示，募集资金将用于未来三年扩张茶饮店网络并提高市场渗透率、提升供应链能力、提升运营效率及用作营运资金及作一般企业用途。
今日，奈雪的茶创始人彭心透露，未来一两个月或完成IPO。今年2月，奈雪的茶向港交所递交了招股书。
针对已通过港交所聆讯的报道，奈雪的茶方面回应称，公司正有条不紊按计划推进IPO事宜，如有进一步进展会及时与大家同步，还请以公司经监管机构批准的公告为准。
5 月 20 日，一年一度的“全民表白日”又一次掀起全网表白热潮。继 2020 年刷爆网络的“抱抱杯”后，今年 520 奈雪CUP美术馆计划推出“牵手杯”，携手国际知名艺术家Roberts Rurans，将对亲人、爱人、朋友以及爱宠等不同感情通过手绘画作展现，鼓励每一种爱的表达，用一杯茶饮牵起不同的爱，放大生活日常里每一份满含温度的爱。携手国际知名艺术家Roberts Rurans 奈雪CUP美术馆“抱抱杯”后再推“牵手杯”520 之际，奈雪CUP美术馆?
昨日下午，针对被苹果 App Store下架一事，人人视频官方表示:“一切都会变好的，我，还有你们!”昨日早些时候，人人视频表示，近期用户对快看内容的批评、建议，人人视频都乐于虚心接受，并积极改进。即日起，将响应《网络信息内容生态治理规定》及相关法律法规，即刻下线"快看"相关内容，针对问题内容进行坚决治理，对问题严重、影Z响恶劣的账号及违规内容，从严从重处置。
凤凰网科技讯 北京时间6月7日消息，过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注马斯克：马斯克宣布取消加强版Model S Plaid+车型：Plaid已经足够好马斯克推文特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)今天在Twitter上正式宣布，取消Model S Plaid+车型的生产计划。Model S Plaid+是Model S Plaid的加强版，后者将在本月交付给首批车主。马斯克解释称，Model S Plaid已经好到不需要其他的变种车型了。“Model S将
近日，奈雪IPO一事毋庸置疑仍是近期媒体关注的重点。据媒体报道，得到众多机构关注的奈雪的估值预计将达 350 至 400 亿元人民币。在近期举办的Foodaily FBIC2021 全球食品饮料创新大会上，奈雪的茶创始人彭心接受了中国证券报记者采访，回应了市场关于奈雪上市一事的诸多疑问。门店现金流运转良好 奈雪谋稳健发展“上市是我们更长久地去经营公司的一个里程碑，”奈雪的茶创始人彭心在接受中国证券报记者专访时表示：“公司其实早期
奈雪离成为“茶饮第一股”仅一步之遥。据了解，奈雪计划发售约15%新股， 3 月中旬管理层已进行过一轮预路演，但公司估值与募资额未最终敲定。一位参与了路演的机构人士预测，奈雪估值或将达到 350 至 400 亿元人民币。距离奈雪的茶（以下简称“奈雪”）提交招股书已过去 3 个月。就奈雪IPO一事，新浪财经采访了多家机构人士，大部分机构的关注度和认购意愿都比较高。此外，新浪财经独家获悉，奈雪方面已经接洽过多位潜在的基石投资
奈雪的茶（以下简称“奈雪”）今天通过港交所聆讯，摩根大通、招银国际、华泰国际为联席保荐人。与此同时，奈雪更新了招股书，数据显示，奈雪的茶收益由2018年的人民币9.1亿元增至2019年的22.92亿元，并进一步增至2020年的28.71亿元。2020年，公司整体收益为30.57亿元。2020年经调整净利润1664万元，同比扭亏。
据IFR消息，茶饮公司奈雪的茶计划周四寻求在港上市获批，规模约为5亿美元。今年2月，奈雪的茶向港交所递交了招股书。
之前网传奈雪的茶将于5月13日通过聆讯，有些人连打新的资金都准备好了、港股券商也开始准备发打新的广告了，没想到，奈雪的茶自己没有浪花了。
业内关注已久的“新式茶饮第一股”悬念最终揭晓。 6 月 6 日，港交所信息显示，奈雪的茶已正式通过港交所上市聆讯。按照既定的计划，奈雪的茶将从下周开始上市路演。这也意味着，这家新式茶饮头部品牌的IPO进程只差临门一脚。在聆讯通过后，奈雪的茶财务资料一并更新。根据最新招股书显示，奈雪的茶 2020 年经调整净利润（非国际财务报告准则计量）达1， 664 万， 2019 年这一数据为亏损1， 174 万，实现扭亏为盈。而按照国际会计?
6 月 6 日晚，港交所信息显示，奈雪的茶已通过港交所上市聆讯，并披露聆讯后资料集，这也意味着奈雪的茶将成为名副其实的“全球茶饮第一股”。奈雪全年招股书显示，截至最后实际可行日期，奈雪的茶在国内 70 多个城市以及日本大阪开出 556 家直营门店。根据灼识咨询数据，截至 2020 年 12 月 31 日，按覆盖的城市数目计算，奈雪拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。值得注意的是，奈雪的茶 2020 年经调整后净利润达 6217 万，
近日，奈雪的茶频频传出“通过港交所聆讯”的消息。虽官方已否认了这一说法，但据了解，目前众多机构高度关注奈雪IPO，甚至有机构为了份额“抢破头”。一位参与了路演的机构人士预测，奈雪估值或将达到350至400亿元人民币。针对市场上对于奈雪IPO的热切关注与相关疑问，奈雪的茶创始人彭心在日前的《每日经济新闻》专访中给出了解答。上市不是因为缺资金 是为稳健长远发展打基础对于奈雪的茶IPO的原因，市场上众说纷纭，更有部分媒
针对本周四将通过港交所聆讯的报道，奈雪的茶方面回应称，公司正有条不紊按计划推进IPO事宜，如有进一步进展会及时与大家同步，还请以公司经监管机构批准的公告为准。
茶百道是成都本土茶饮连锁品牌，2021年3月31日，在成渝餐饮峰会中，茶百道斩获2021成渝餐饮标杆品牌奖”。近期茶百道因一家门店使用的原材料疑似过期引发网友热议。5月29日消息，据媒体报道，长沙市开福区市场监管局突击检查茶颜悦色、茶百道、果呀呀门店。执法人员与参与检查市民来到在位于世纪金源购物中心商场4楼的茶百道门店，在检查冷柜里的材料时，执法人员发现品名为蛋糕”和生炼乳”的原材料标签过期。对此，茶百道官方微?
近日，有网友发现，自己家楼下中邮大药房刚刚成立奶茶店，名为邮氧的茶。根据企查查APP显示，目前该奶茶店运营公司为福建省邮氧的茶餐饮管理有限公司，成立于2020年10月，所属行业为批发业。
茶圣陆羽在《茶经·六之饮》中曾载:“茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公”。随着消费理念的升级，代表高品质、健康生活的茶类饮品也越来越受消费者喜爱。根据数据显示，2020年国内新茶饮市场规模突破1000亿元，消费者规模突破3.4亿，其中以90后与00为主的年轻群体占据近七成市场。年轻、时尚、新潮，成为新茶饮市场的特色，而流量聚集的电商渠道，也成为茶饮品牌的发展高地。尤其去年疫情影响，线上销量的激增，让茶饮品牌对电商渠
5 月21 日，正值第二个“国际茶日”，助力传播茶文化，让更多人喝到健康好茶，斗记普洱茶2021 年金斗茶会（山东站）暨百万茶会交车典礼在山东潍坊隆重举办。斗记“金斗杯”百万茶会斗记百万茶会起源于2014 年，是斗记面向全国茶友举办的斗记产品盲品大赛。以“征百万茶友、送百万茶礼、赢百万大奖”为主题，自创办以来就吸引众多茶友竞相参赛，在业界引起大轰动。斗记在2014、2015、2016 年曾连续三年举办“陈茶鉴道．斗记百万茶会
“中概股IPO窗口期什么时候结束?”春节后，在老虎证券投行部工作的朱永不时会被客户这么问到。 随着全球市场从一路高涨骤然调转走势，传递到IPO市场上，有公司下调发行价、上市破发更是变成大概率事件。 但中概企业上市依旧紧锣密鼓。港股市场上，京东物流刚过聆讯，奈雪的茶、小电科技等还在扎堆等待。美股IPO市场依旧炽热，5 月初，水滴公司、洋葱网排队上市，哈啰、喜马拉雅也已进入路演阶段。 不过，这无法消除市场的担忧。不
要想富，先修路。是自古以来流传的一句俗语，表达了物流的重要性，中国是一个地广人也广的国家， 14 亿国人遍布中国大地，所以仅仅是点对点的大宗货物运输并不能满足市场需求，公路货运依旧是中国货运的主流方式，根据麦肯锡报告显示，我国公路货运市场规模居世界第一， 2019 年市场总规模约5. 5 万亿人民币。同时，其预测未来五年，中国可能仍将是全球最大的公路运输市场，这个巨大的市场容得下顺丰、安能、四通一达、满帮、货拉?
苹果iPhone12发布之后，很多网友认为变化不大，并调侃表示“还是等十三香（iPhone13）”。那么iPhone13变现回比iPhone12优秀多少呢?..
6月19日，东风高端品牌岚图宣布，旗下首款量产车型岚图FREE整上市，新车推出纯电和增程两种动力布局，售价分别为33.36万和31.36万。此外，岚图FRE..
在削减部分 Visa 和 Mastercard 交易的幕后处理成本之外，PayPal 控股公司还计划提高部分品牌支付产品的商户成本，这在竞争日益激烈的数字支付领域..
1865 年的 6 月 19 日，联邦军队抵达美国德克萨斯州的沿海城市加尔维斯顿，并发布命令，正式结束了该州的奴隶制。此后的 150 多年里，这一天演变成..
援引外媒 City A.M. 今天报道，基于 Dealroom 和 Tech Nation 的最新数据，英国科技领域市场估值超过 10 亿美元的科技公司数量现在超过了 100 家。..
【TechWeb】6月19日消息，今日，小米公司在微博发布“618”战报，6月1日-18日，全平台支付金额破190亿，同比增长90%！手机品类，荣获全平台安卓手..
“和纸片人谈恋爱”这个词，从2017年就开始流行了。当年，《恋与制作人》这款游戏横空出世引爆网络，主要面向年轻女性用户，玩家可以在游戏中与四..
上海延安西路，可谓寸土寸金。李佳琦所在的美ONE公司，就在这片繁华闹市中的“上生·新所”内办公，与孙科别墅、哥伦比亚乡村俱乐部、海军俱乐部..
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金黄的六月已经步入月中，一年一度的618大促也已经进入了尾声，消费者乐滋滋地把心仪的商品带回了家，而电商平台也割了一波韭菜，实现了双赢的局面..