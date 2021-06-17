奈雪的茶招股价定为每股16元至20元 拟6月30日挂牌

近日，奈雪的茶频频传出“通过港交所聆讯”的消息。虽官方已否认了这一说法，但据了解，目前众多机构高度关注奈雪IPO，甚至有机构为了份额“抢破头”。一位参与了路演的机构人士预测，奈雪估值或将达到350至400亿元人民币。针对市场上对于奈雪IPO的热切关注与相关疑问，奈雪的茶创始人彭心在日前的《每日经济新闻》专访中给出了解答。上市不是因为缺资金 是为稳健长远发展打基础对于奈雪的茶IPO的原因，市场上众说纷纭，更有部分媒