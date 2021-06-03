cf66道具节活动地址 2021CF66道具节活动入口

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cf66道具节活动地址 2021CF66道具节活动入口

2021-06-03 16:48 · 稿源：站长之家

CF穿越火线在最近开启了66道具节的活动，可以获得很多奖励，甚至还有永久的武器可以购买，折扣力度也是非常低，很多玩家还不清楚这个66道具节的活动地址在哪，下面就来为大家分享一下。

cf66 道具节活动地址 CF道聚城 66 道具节活动入口链接

【活动时间】

2021年6月3日-6月9日

【活动地址】

https://app.daoju.qq.com/act/a2021052166djj/index.html（需要手机打开）

【活动内容】

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【活动规则】

1、活动时间:2021年6月3日-6月9日

2、飞行棋规则:转转盘可前进对应步数抵达棋盘中某一格子，不同格子可能触发获得聚豆、前进或后退几步、抽奖。抵达终点可触发终点抽奖。其中抽奖概率如下:

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终点抽奖:

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当活动中某项奖品已经全部抽完时，该奖品概率将平均分配给其它奖项。

普通棋盘与升级棋盘均最多玩十轮，超出后如有剩余转盘次数，次数可同数量兑换聚豆。

3、转盘次数获得方法:每天登陆掌上道聚城签到、领取任意礼包、浏览发现页面可分别获得一次机会。在掌上道聚城购买道具每消费5元可获得一次机会。

4、邀请好友奖励:每邀请一位好友参与游戏可获得一个自选转盘，使用自选转盘可指定转盘转出的数值。活动期间最多邀请五名好友，好友如此前已参加活动则无法带来奖励。邀请五名好友棋盘将升级为全抽奖棋盘。

5、土豪榜奖励:活动期间掌上道聚城内消费排名前20用户可以获得Q币与实物奖励，具体奖励见土豪榜。

6、奖励发放:聚豆、优惠券、奖励将发放到参与活动的道聚城APP账户中，QQ用户如抽中Q币奖励将直接发放到账，微信用户参与活动前需绑定QQ账号，每个QQ账号仅可被绑定一次，微信用户获得的Q币奖励将发放到中奖前绑定的QQ账户中，未绑定QQ的微信玩家将无法获得Q币奖励，如因绑定错误而导致的Q币损失将无法追回。实物奖励将发放至掌上道聚城-我的-周边领取中心，请在6月20日23点59分前填写地址领取，逾期视为放弃，奖品将在6月内发出。

7、道具抢购在活动期间每天早上和晚上十点开放抢购，先到先得。每个道具单用户限购1个。购买成功后将在24小时内发放至游戏内。

8、6月6日当天在掌上道聚城内日常购买道具满1元均可抽免单返利，100%抽中现金奖励，返利比例概率如下:

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9、本活动与苹果公司无关。

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