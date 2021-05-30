2021年5月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于刷牙小知识的，问题是“使用小苏打刷牙，可以使牙齿快速美白吗?”这个问题还是比较好理解的，小苏打和牙齿会发生什么反应呢?下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。

使用小苏打刷牙可以使牙齿快速美白吗 5月30日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：使用小苏打刷牙，可以使牙齿快速美白吗?

A、不可以

B、值得一试

正确答案：不可以

小苏打是碳酸氢钠（sodium bicarbonate、IUPAC名: sodium hydrogen carbonate、baking soda）是一种无机化合物，化学式为NaHCO 3 ，俗称小苏打、苏打粉、重曹、焙用碱等，白色细小晶体，在水中的溶解度小于碳酸钠，呈弱碱性。

小苏打能美白吗？

第一，牙膏中加入小苏打可以让小苏打颗粒直接的摩擦牙齿，帮助清洁牙垢;

第二，小苏打具有轻微的腐蚀作用，在遇水后会呈现弱碱性环境，而牙垢生长的环境是弱酸性，因此，牙膏中加入小苏打可以破坏牙垢生长环境，从而起到去除牙垢的作用。

但首先，小苏打能起到的作用在市面上的很多牙膏同样可以做到，效果并不比小苏打差，牙膏+小苏打也并不一定会起到1+1=2的效果，甚至因为比例或其他因素会导致反效果，与其自己配方做特制牙膏还不如相信正规的牙膏生产商的研究成果。

其次，通过平时刷牙对牙齿的美白效果并不明显，小苏打的美白机理与牙膏类似，对清理牙垢有帮助，但是对牙齿表面深度附着的色素作用并不明显，所以快速美白属实无从谈起，真正可以做到快速美白的一些方法包括冷光美白、牙齿漂白所利用的机理与小苏打完全不同，它们是利用特定波长的高强度光引发自由基产生，对色素分子氧化还原从而做到快速美白。

单纯寄希望于利用小苏打去除牙垢来进行快速牙齿美白难以达到满意效果，想进行牙齿美白最好去正规的牙科医院，而不是仅仅依靠一些所谓民间偏方。

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