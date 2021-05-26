拼多多：一季度营收为221.671亿元 同比增长239%

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:拼多多发布 2021 年第一季度财报。一季度，拼多多营收为221. 671 亿元，同比增长239%，高于市场预期的197. 14 亿元。其中，平台在线营销技术服务收入为141. 115 亿元，同比增长157%；商品销售收入为51. 241 亿元。同时，本季度的经营亏损和净亏损同比收窄，非通用会计准则下归母净亏损18. 903 亿元，上年同期亏损31. 696 亿元。

财报显示，截至 3 月 31 日，拼多多年度活跃买家数达8. 238 亿，较上一年同期净增1. 957 亿。去年第四季度，拼多多用户规模达7. 88 亿。在此基础上，拼多多本季度保持同比30%以上的用户增速。此外，拼多多App平均月活跃用户数达7. 246 亿，同比增长49%。

拼多多的营收大增，主要源于在线营销技术服务收入的增长。拼多多Q1 平台在线营销技术服务收入为141. 115 亿元，较上一年同比增长157%。这部分收入一方面得益于拼多多商家数量增多，拼多多平台的商家规模累计超过 860 万，本季度继续保持高速增长。拼多多Q1“百亿补贴”的品牌官方旗舰店同比去年增长了 10 倍以上，其中数码家电、美妆服装等品牌增幅最为明显，仅小家电品牌旗舰店就新增 600 余家。

财报发布后，拼多多盘前拉升，涨超3.5%，此前跌近3%。