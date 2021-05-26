三星Galaxy Z Fold3相机规格泄漏 屏下摄像头将使用索尼IMX374

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:三星有望在今年晚些时候发布Galaxy Z Fold3折叠屏智能手机，最近有关这款手机的泄漏的宣传视频似乎已经确认了这款可折叠智能手机很多信息，包括可能使用屏下摄像头。

海外数码爆料者FrontTron已发布了有关Galaxy Z Fold3相机的详细信息。三星将在Galaxy Z Fold3上使用的摄像头包含了一颗位于屏幕下的前置摄像头，其型号为索尼IMX374。

此外，Galaxy Z Fold3将拥有与Galaxy S20和Galaxy Note20系列相同的主摄像头，尽管后两款机型发布已经过去了18个月。不过最值得注意的是，三星将首次在自己的旗舰级智能手机上使用屏下摄像头机型，Galaxy Z Fold3也有望成为全球首款使用该技术的折叠屏手机。

由于采用屏下摄像头之后，Galaxy Z Fold3打开情况下，两块屏幕将会完整的变成一块，没有挖孔等缺口，所以三星还将计划在UI上增加它的显示效果。三星将新的UI设计叫做“Split UI”，其中加入了一个新的功能，就是让屏幕的UI可以在两块屏幕上自由缩放，有的UI可以同时占用到两块屏幕。

在屏下摄像头技术加入后，相信未来的可折叠屏手机还会有更多有趣的设计和玩法，不过影响到销量的因素可能还有太贵的售价，至少目前大多数可折叠智能手机都是在万元以上。