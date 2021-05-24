报告称：2021年三星OLED智能手机面板份额将下降至77%

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:随着中国公司加速在OLED面板市场的投入，包括京东方在内的多家厂商已经开始挑战三星显示器的主导地位，全球智能手机OLED面板市场的竞争将会加剧。

市场研究公司Omdia表示，2022年智能手机OLED面板的出货量将达到8.12亿片。与2021年预计的5.85亿个单位的出货量相比，增长了38.8%。特别是从2020年iPhone12系列开始，苹果采用OLED面板代替LCD面板，因此OLED面板的使用激增。最近，中国显示公司正在进入中小型OLED面板市场，从而增加了低价面板的供应。

Omdia估计苹果明年将在智能手机上使用最多数量的OLED面板。预计2021年将使用1.69亿块OLED面板，2022年将使用1.9亿块OLED面板。OLED面板可能会用于计划于2021年下半年发布的新产品。

三星电子预计将在2021年使用1.55亿片OLED面板，明年使用1.68亿片，仅次于苹果。

尽管三星显示器有望在明年保持其在全球智能手机OLED面板市场中的第一位，但由于中国面板厂商的追逐，三星显示器的市场份额预计会萎缩。实际上，据Omdia称，三星显示器的市场份额从2019年的86%下降到2020年的78%。Omdia预测，其市场份额将在2021年缩减至77%，并在明年缩减至65%。

另一方面，中国公司的市场份额预计将从2021年的15%增长到2022年的27%。特别是，中国最大的显示器公司京东方有望将其市场份额从2021年的6%扩大到2022年的13%。