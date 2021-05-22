2021年5月22日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于汽车的，问题是“汽车司机常提到的时速80迈，意思是时速80公里吗?”这个80迈到底是不是指的80公里呢?下面就来为大家详细的介绍一下。

汽车时速80迈意思是时速80公里吗 5月22日蚂蚁庄园小课堂今日答案

今天问题：汽车司机常提到的“时速80迈”，意思是时速80公里吗?

A、不是

B、当然是

正确答案：不是

表示汽车行驶速度的单位有两种，一种是公里每小时，另一种则是英里每小时。在这里，公里的意思是千米，而英里的意思则是指迈（mile）。所以说，题目当中提到的“时速80迈”指的是“时速80英里”，并不是“时速80公里”。

在换算关系上，1英里（迈）相当于1.6千米(公里)。那:

60迈/小时=60*1.609=96.54公里/小时

70迈/小时=70*1.609=112.63公里/小时

80迈/小时=80*1.609=128.72公里/小时

100迈/小时=100*1.609=160.9公里/小时

120迈/小时=120*1.609=193.08公里/小时

速度计量单位，表示每小时经过的英里距离。在英国、美国、安提瓜和巴布达、波多黎各四国是法定车速限制标准单位。除此之外在一些前英国殖民地和英联邦国家也有被部分使用。它通常可以用于在车速限制、网球的发球速度、热带气旋的中心。