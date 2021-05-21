继亚马逊后 Spotify 跟进苹果即将提供 HiFi 无损音乐功能

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日消息:苹果公司于5月17日正式宣布，旗下 Apple Music 流媒体音频服务将于6月开始正式推出支持杜比全景声的空间音频功能，该服务无需订阅用户额外付费即可免费享受。目前支持杜比全景声的设备包括搭载 H1或 W1芯片的 AirPods 和 Beats 系列耳机，以及最新版本的 iPhone、iPad 和 Mac 的内置扬声器。

Apple Music 还将为现有曲库带来无损音频支持，用户可以手动选择不同的音频质量等级，其中最低无损音频质量为 CD 音质，即44.1kHz /16bit。更高一级音质为48kHz /24bit，同时还为发烧友准备了最高可达192kHz /24bit 的高解析度无损音质。

据MacRumors报道，本周Reddit用户themonarc发现了Spotify的无损HiFi音频流媒体服务的蛛丝马迹。 根据Reddit发帖人的说法，在Spotify应用中，通过「快速点击现在播放屏幕上短暂出现的故障图标」，可以进入一个隐藏的HiFi菜单。 HiFi选项支持通过有线耳机进行16位44.1kHz流媒体。然而，目前并没有曲目并没有以Hi-Fi质量播放，这表明服务器端的Hi-Fi功能还没有最终确定。

值得注意的是，此前亚马逊音乐已经采取行动。亚马逊宣布，它将不再对亚马逊音乐的「高清」版收取额外费用，该套餐可让客户以 CD 及以上质量的音频流进行播放。从现在开始，所有亚马逊音乐无限用户都可以享受无损音频，不需要额外收费。