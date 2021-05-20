比特币站上42000美元/枚 日内涨幅超14%

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:据Bitstamp，比特币站上 42000 美元/枚，日内涨幅超14%，刷新日高。；以太坊回到 2800 美元上方，涨超16%。
站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:据Bitstamp，比特币站上 42000 美元/枚，日内涨幅超14%，刷新日高。；以太坊回到 2800 美元上方，涨超16%。
昨日，“加密货币代言人”特斯拉CEO马斯克在回答网友提问时表示，特斯拉有可能抛售其所持有的比特币。当时，有网友称:“下个季度，如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”对此，马斯克表示“确实”。
上个周末（4月17日-18日），比特币突然经历了闪电式崩盘，价格跌上热搜。目前，微博#比特币跌破52000美元#话题下共有1.5亿阅读，1.4万讨论。截至发稿，比特币价格为5.6万美元，仍未升回6万美元大关。
昨日，因为特斯拉CEO马斯克的一番言论，比特币价格出现了暴跌的情况。当时，马斯克对网友“如果比特币持有者发现特斯拉抛售了剩余的比特币，他们会打自己一巴掌的。”的言论表示赞同。
据国外科技媒体报道：在特斯拉首席财务官扎卡里·柯克霍恩（Zachary Kirkhorn）表示，该公司相信加密货币的长期价值后，比特币周二飙升，一度触及5.5万美元的水平。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克还透露，特斯拉出售了10%的比特币股份，以证明其流动性。今年1月，特斯拉宣布向比特币投资15亿美元，最近开始接受比特币作为支付方式。
继前不久宣布特斯拉不再接受比特币支付之后，马斯克日前再度暗示特斯拉或已经出售所持比特币，导致比特币价格大跌。
今年2月，马斯克宣布特斯拉支持接受比特币付款。当时，比特币出现了短线走高的情况。今日凌晨，因认为比特币开采将加剧环境恶化，特斯拉CEO马斯克宣布特斯拉暂停比特币支付。
据国外科技媒体报道：Twitter和Square首席执行官杰克•多西（jackdorsey）上周五表示，比特币让一切变得更好。他补充说，他的支付公司Square将永远致力于让比特币变得更好。
据欧易OKEx官网显示，目前比特币总市值已经超过万亿，相当于腾讯和阿里的总和，我们很难想象，一个虚拟货币竟然能有这么大体量，而且全球范围内这么多的投资机构和投资人参与！虽然比特币价格浮动，但是它的价值是在不断攀升的。其实，比特币是目前流通范围最广泛的数字货币，现在很多国家已经开通了比特币支付渠道，所以大家可以用比特币来购物。并且随着比特币价格的大幅提升，普通投资者买比特币的燃情也已经被点燃，有越来越多
据欧易OKEx数据显示，比特币最近价格暴涨暴跌，起伏比较大。那么，如何保证比特币交易时的安全问题呢?
马斯克的推文凤凰网科技讯 北京时间5月17日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周日在Twitter交流中暗示，特斯拉可能或已经出售了所持有的比特币，导致比特币价格大跌。一个账号名为@CryptoWhale的Twitter用户发布推文称，下个季度，当比特币持有者发现特斯拉已经抛售了所持有的剩余比特币时，他们将会自扇耳光。马斯克随后回复称：“确实是这样。”@CryptoWhale在其个人资料中自称是“加密货币分析师”。比特币价格在周日大跌
比特币在最近24小时内又出现大跌现象，导致这次大跌的原因是，特斯拉的CEO马斯克发文，表示特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，正在考虑使用能源消耗更低的加密货币。
埃隆•马斯克（Elon Musk）改变对加密货币的立场后，比特币价格大幅下跌11%。特斯拉将不会接受比特币进行任何进一步的交易，因为其采矿的高环境成本。他补充说，他们正在研究其他成本更低的加密技术，并补充说，特斯拉将持有比特币供以后使用。
马斯克的话，俨然已经成了币圈风向标。继一句话让狗狗币大起大落之后，马斯克又一句话比特币和整个币圈迎来暴跌。5月13日，马斯克在社交媒体上表示，出于对比特币挖矿和交易中使用化石燃料频率迅速增加”的担忧，特斯拉暂停使用比特币来支付购车费用，但不会出售任何比特币。马斯克表示，加密货币从很多层面看都是好点子，特斯拉认为它的未来有前景，但这不能通过让环境付出重大代价来实现。马斯克称，特斯拉已暂停使用比特币去购?
最近一次的比特币减半是在一年前的今天，即2020年5月11日（UTC时间）。为了纪念这一事件，让我们回顾一下过去一年中比特币市场所发生的事，并展望一下未来可能出现的情况。
据国外科技媒体报道：世界；自今年2月埃隆•马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉（Tesla）宣布购买15亿美元比特币并接受比特币作为支付方式以来，该公司最大的加密货币比特币已经抹去了它所获得的所有收益。比特币从创纪录的65000美元下跌了40%，交易价在40000美元左右。在马斯克宣布特斯拉获胜后，比特币下跌了15%；我不能以环保为由接受它。
提到游戏开发商Nexon相信不少玩家都有所耳闻，凭借《跑跑卡丁车》《地下城与勇士》（DNF）以及《冒险岛》等多款作品，成为韩国游戏领域巨头。日前，据媒体报道，Nexon宣布已购买了价值1亿美元（约合人民币6.4亿元）的比特币，成功加入了特斯拉等拥有数字货币的科技公司阵营。据介绍，Nexon此次共购买1717枚比特币，包括各种费用和支出在内，平均每枚成本为58226美元左右（约合人民币37万元）。Nexon首席执行官在声明中表示，购买比
据国外媒体报道，在电动汽车制造商特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）宣布特斯拉将暂停接受比特币支付后，比特币价格跌至5万美元以下。
据欧易OKEx官网数据，比特币交易目前价格已经稳定在 6 万美金，一旦筑底成功，将会在很短时间内再创新高，看到比特币这么丰厚的投资回报，不少投资人已经迫不及待想要入局比特币，可以比特币，你真的很懂么？现在比特币已经成为了人们熟知的数字货币，大家不仅可以用来投资，而且还可以在国外使用比特币来购物。不过就货币来说，比特币的流通范围还不是很广泛。不过这并不影响我们投资，接下来小编就来简单的分析下比特币的特点。?
此前曾高调宣布，特斯拉接受比特币支付，而且特斯拉已经购买持有15亿美元比特币，有这样的世界首富带货，比特币的价格再度冲高。不过，炒币已经获利颇丰的马斯克，又突然宣布拒绝比特币支付。马斯克周三通过社交平台宣布，暂停比特币购买特斯拉汽车。马斯克给出的理由可谓冠冕堂皇”，因为比特币挖矿正消耗越来越多的化石燃料。受此消息的震动，由于马斯克的突然翻脸”，5月13日，比特币行情急转直下，最低甚至失守4.7万美元，最高
在特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（Elon Musk）在推特上宣布停止使用比特币购买特斯拉后，比特币在不到两个小时内暴跌高达17%。
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