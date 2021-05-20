比特币站上42000美元/枚 日内涨幅超14%

据国外科技媒体报道：世界；自今年2月埃隆•马斯克（Elon Musk）领导的特斯拉（Tesla）宣布购买15亿美元比特币并接受比特币作为支付方式以来，该公司最大的加密货币比特币已经抹去了它所获得的所有收益。比特币从创纪录的65000美元下跌了40%，交易价在40000美元左右。在马斯克宣布特斯拉获胜后，比特币下跌了15%；我不能以环保为由接受它。