比特币站上42000美元/枚 日内涨幅超14%

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比特币站上42000美元/枚 日内涨幅超14%

2021-05-20 22:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:据Bitstamp，比特币站上 42000 美元/枚，日内涨幅超14%，刷新日高。；以太坊回到 2800 美元上方，涨超16%。

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