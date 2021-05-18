带火曹县的短视频作者曾被约谈 因部分语言被指哗众取宠

近日，山东菏泽曹县的短视频作者孙硕用一段口号“山东菏泽曹县 牛逼666我的宝贝”使曹县走红网络。
据紧急呼叫消息，对此，孙硕回应称，自己制作短视频是为了能让全国网友知道曹县。
孙硕称，短视频由个人创作，没有团队帮助营销，因部分语言被指哗众取宠，自己曾被有关部门约谈。
近日，山东菏泽曹县的短视频作者孙硕用一段口号“山东菏泽曹县 牛逼666我的宝贝”使曹县走红网络。
据紧急呼叫消息，对此，孙硕回应称，自己制作短视频是为了能让全国网友知道曹县。
孙硕称，短视频由个人创作，没有团队帮助营销，因部分语言被指哗众取宠，自己曾被有关部门约谈。
近日，针对短视频平台用户发布炫富视频换流量的行为，网信办方面回应称，目前网上很多炫富的内容信息都是有问题的。第一个特点是内容的表现比较庸俗。经常会展示自己的大额消费，拿个账单给大家看，一个东西花了多少钱，都是天价。
今年25岁的王琦是一名短视频的深度用户，按照他的话来说是一名“重度患者。”每天打开手机的第一件事从看朋友圈到打开抖音或快手，平均每天在短视频平台中消耗3-4个小时。
粉丝近3000万，几乎所有视频都是爆款视频，点赞量少则几十万，多则700万+，所有视频平均点赞量超过100万，更是多次登上热点榜，这是赵露思在抖音平台上的数据。<br/> <br/>
今日，国家电影局表示将加强电影版权保护，依法打击短视频侵权盗版行为。国家电影局称，近年来会同公安、版权等部门，持续打击电影盗录、盗播等违法犯罪行为，将电影作品纳入版权保护预警名单，推动各类网络服务商采取有效措施，提前防范、及时处理侵权盗版行为。
4月16日，杭州互联网法院对原告深圳脸萌科技有限公司、北京微播视界科技有限公司与被告杭州某科技有限公司、杭州某创新科技股份有限公司著作权侵权纠纷一案进行宣判，判决二被告立即停止在Tempo App中提供涉案短视频模板，赔偿经济损失及合理费用共计6万元。
盛夏将至，影迷心寒。被无数人奉为殿堂级神作的《指环王》系列，在国内重映后，口碑和票房双双滑铁卢。
据央视新闻报道，今日由中央广播电视总台与浙江省人民政府共同打造的国家（杭州）短视频基地项目正式开工。
未成年人“全面触网”已是事实。相比1995-2005年出生的Z世代，最新一代的孩子们自出生起就被成熟的互联网所包围，是更纯粹的网络世代。而随着疫情的爆发，我国网络课堂、在线教育等产业不断发展，移动智能设备几乎成了孩子的必备用品，我们不得不意识到一个新的事实:现在的未成年人，越来越离不开网络了。
最近，“曹县梗”突然火遍全网，在各种社交媒体、朋友圈，山东菏泽曹县变成了“宇宙中心”，“宁睡曹县一张床，不买上海一套房”;“想回老家曹县看看，却不知曹县通行证怎么办”?
在今日的国务院新闻办发布会上，国家知识产权局公布数据称，坚决反对、及时打击商品恶意注册行为。2018-2020年累计驳回恶意抢注、商标囤积15万件。上个月国家知识产权局启动了集中打击商标恶意抢注专项行动。
国家电影局日前通报，针对当前比较突出的“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题，国家电影局将配合国家版权局加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度。
当百万级粉丝的短视频播主开始直播带货，巨大的粉丝量就一定意味着高流量和高转化率吗?这或许要打个问号。粉丝的关注度只能证明内容具有吸引力，然而当涉及到销售和购买时，就还要考量商品性价比、消费者需求、主播带货能力等多种因素，极少有观众会仅因为粉丝的身份，产生冲动型消费行为。
近日，针对部分影视行业协会、影视公司和演员等倡议的抵制短视频侵权问题，国家电影局相关负责人表示，国家电影局将认真贯彻落实中央关于全面加强知识产权保护的安排部署。针对当前比较突出的XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题，配合国家版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度，坚决整治短视频平台及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的侵权行为，积极保护广大电影版权权利人的合法权
“什么是快乐星球?什么是快乐星球?”即便你没听过这首歌，或许也会在朋友圈和微博看到过类似的文案动态。全媒派前几天的文章《“什么是快乐星球”，到底是个什么梗?》，回顾了这首歌的出圈始末。
4月19日下午消息，据央视报道，调查显示：2020年中国人每天多了24分钟休闲时间。在休闲时间里，有大约38%的人在刷手机，排在手机娱乐前三位的是刷短视频、打游戏和追剧观影；95后年轻人最爱网购，直播购物的中坚力量是26—59岁人群。调查显示相比之下，女性刷短视频比例高达57.63%，占比高于男性的54.99%。对此，多位高赞网友表示：“短平台我都删除了，感觉不是你玩它，而是被它玩”、“这玩意儿就是精神鸦片”、“没下载过短视频
“我们（影视区UP主）内部讨论结果是，还是照常做视频，直到不能做为止，正所谓‘爱到不能爱，聚到终须散’。”当聊起近期长视频平台联合发起的“影视版权倡议”对影视类短视频创作的影响时，B站知名影视UP主@王知无颇感无奈的向数娱君坦言。
王兴的危机感不无道理，在主流市场的视线盲区之内还隐藏着太多具有开创性的商业点子。更何况，变量已经出现。
为了博眼球，部分短视频作者无所不用其极，甚至恶意抹黑滴滴司机，遭到滴滴出行副总裁李敏发文斥责。5月3日，李敏发文称，短视频作者为了流量随意编造故事抹黑滴滴司机，念的脸不红心不跳。根据一些司机师傅的反馈，前两个人骗子的视频还在，后两个因为被网友评论揭穿已经偷偷删除，但被师傅们截图留证。决定一并起诉，要求无良作者给广大滴滴司机师傅道歉。”当晚，抖音官方微博账号转发@liminx 的微博并表示：根据平台规则，相关
5月3日，对于近日网络上出现抹黑滴滴司机的短视频创作者，滴滴方面表示，将起诉他们，要求无良作者给广大滴滴司机师傅道歉。
“柴米油盐的平淡，总是使人乏味，可这就是日子。”、“爱改变不了什么”、“从来没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨”......这些情感金句，是曾经的情感节目主持人涂磊，在短视频平台上所发布的内容。
加州理工学院的工程师从仙人掌刺的形状中获得灵感，创造了一种能够在白天和晚上从空气中收集可饮用的水的材料。这个新系统将两种水收集技术结合到..
5月20日晚间，迅雷发布截止3月31日的2021年一季度财报。当季迅雷总营收5330万美元，环比上升5.9%。净利润680万美元，环比上升45.4%。按照营收来源..
凤凰网科技讯 5月20日消息，由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的WAVE SUMMIT 2021深度学习开发者峰会在京召开，百度首席技术官、..
【TechWeb】5月20日消息，由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的WAVE SUMMIT 2021深度学习开发者峰会在北京召开。百度首席技术官、..
5月20日下午，贝壳找房发布讣告，悼念公司创始人、董事长左晖因病去世，终年50岁。媒体报道中，有提到在一周前新财富杂志的2021新财富500富人榜”..
几天前，NVIDIA宣布了其GeForce RTX 30 LHR（Lite Hash Rate）系列显卡，该显卡采用改版安培GPU，在加密货币开采的应用中具有哈希率限制（降低50%..
5月初，OPPO举行K9超次元发布会，正式发布K系列新成员K9手机，同时，OPPO还为消费者带来了OPPO手环活力版。经过多日等待后，OPPO手环活力版于今日..
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深圳市场监管微博显示，举报人在沃尔玛（中国）投资有限公司各分店购买到立陶宛卡纳皮里臻选啤酒4罐装，单价19.8元。商品生产日期为2020年10月5日..
贝壳找房今日发布讣告称，贝壳公司创始人兼董事长左晖因疾病意外恶化于2021年5月20日去世。这位大咖曾有句名言能站直了赚钱 为什么要坑蒙拐骗？”..
奥迪美国公司本周在美国为选定的2021年奥迪Q5、Q5 Sportback、A4、A5 Premium和Premium Plus车辆推出了名为Function on Demand的市场策略。按需功..
【TechWeb】5月20日消息，达达集团今天对外宣布，将在6月1日至20日期间，联合京东到家平台上包括超市便利、生鲜果蔬、手机数码、医药健康、家居时..
5月20日晚间消息，据新浪科技报道，华为消费者业务总裁余承东在朋友圈表示：美国四轮制裁让我们消费者业务举步维艰。求生存、谋发展，这是我们还能..
5月20日消息，今日，特斯拉中国充电团队官微宣布，首座特斯拉国产V3超级充电站在深圳市联合广场上线，该批国产V3超级充电桩来自刚投产不久的上海超..
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5月20日消息，今日，腾讯公布截至2021年3月31日止第一季未经审核综合业绩，在游戏方面，腾讯的游戏收入同比增长17%至436亿元。腾讯方面表示，主要..
去年9月，一篇《外卖骑手，困在系统里》刷爆朋友圈，有人称，看完文章，有一种被时代洪流挟裹着你，滚滚向前的无力感!不过，看朋友圈好像天下大乱..
继Intel、AMD和NVIDIA三家后，ARM也公布了此次出席台北电脑展2021的安排。其中CEO Simon Segars将亲自主持讲演活动，主题是未来计算以及后疫情时代..
5月20日，福特纯电皮卡F-150 Lightning官图正式发布。新车是F-150的纯电版，中文译为闪电，竞争对手锁定为特斯拉Cybertruck。官方称其实有史以来最..