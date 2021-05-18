带火曹县的短视频作者曾被约谈 因部分语言被指哗众取宠

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带火曹县的短视频作者曾被约谈 因部分语言被指哗众取宠

2021-05-18 17:10 · 稿源：站长之家

近日，山东菏泽曹县的短视频作者孙硕用一段口号“山东菏泽曹县 牛逼666我的宝贝”使曹县走红网络。

据紧急呼叫消息，对此，孙硕回应称，自己制作短视频是为了能让全国网友知道曹县。

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孙硕称，短视频由个人创作，没有团队帮助营销，因部分语言被指哗众取宠，自己曾被有关部门约谈。

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