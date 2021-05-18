带火曹县的短视频作者曾被约谈 因部分语言被指哗众取宠

4月19日下午消息，据央视报道，调查显示：2020年中国人每天多了24分钟休闲时间。在休闲时间里，有大约38%的人在刷手机，排在手机娱乐前三位的是刷短视频、打游戏和追剧观影；95后年轻人最爱网购，直播购物的中坚力量是26—59岁人群。调查显示相比之下，女性刷短视频比例高达57.63%，占比高于男性的54.99%。对此，多位高赞网友表示：“短平台我都删除了，感觉不是你玩它，而是被它玩”、“这玩意儿就是精神鸦片”、“没下载过短视频