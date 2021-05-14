Coinbase计划在未来6-8周提供狗狗币交易

美国最大加密货币交易所Coinbase首席执行官布莱恩-阿姆斯特朗表示，计划未来6到8周内上线狗狗币。他表示，有必要加快该平台向其提供的一系列产品中添加新的数字资产的过程。
该公司周四发布了一季度财报，净盈利7.72亿美元，合每股3.05美元。公司收入为18亿美元，其中交易收入为15.4亿美元，订阅和服务收入为5640万美元，此前估计初步收入为18亿美元。
美国最大加密货币交易所Coinbase首席执行官布莱恩-阿姆斯特朗表示，计划未来6到8周内上线狗狗币。他表示，有必要加快该平台向其提供的一系列产品中添加新的数字资产的过程。
该公司周四发布了一季度财报，净盈利7.72亿美元，合每股3.05美元。公司收入为18亿美元，其中交易收入为15.4亿美元，订阅和服务收入为5640万美元，此前估计初步收入为18亿美元。
据国外科技媒体报道：Coinbase已经开始允许其美国用户在其平台上使用借记卡和与PayPal相关的银行账户购买加密货币。通过PayPal进行的购买限制为每天25000美元。Coinbase表示，使用PayPal资金购买加密货币的能力将扩大到更多国家。
美国最大加密货币交易所Coinbase Global周三宣布，计划在明年关闭其旧金山总部，让员工继续远程办公。该公司表示:“这意味着职业发展取决于能力和产出，而不是地点。如果员工愿意，我们将提供一个小型办公室网络，供他们工作。”
起源于一个玩笑的狗狗币”，如今玩笑开大了，市值已经涨上天了是众多投资人对其普遍看法。但是，这个天有多高，目前还没有投资者和机构，给出准确的答案。而在此之前，在马斯克等名人效应的带动下，狗狗币的币值还将会进一步攀升。5月7日消息，特斯拉CEO埃隆马斯克推特转发了一段标题为马斯克称狗狗币可能成为加密货币的未来”的视频，他配了一段文字称，加密货币很有前景，但请谨慎投资。此外，马斯克将于5月8日主持NBC热门深夜秀
美国最大加密货币交易所Coinbase Global周三宣布，计划在明年关闭其旧金山总部，让员工继续远程办公。
据国外媒体报道，Coinbase在今天的一份声明中表示，现允许美国用户使用PayPal账户购买加密货币。
Coinbase也成为了第一家在美国上市的数字加密货币业务公司。Coinbase 成立于2012年，是全世界最大的数字货币交易所之一，业务覆盖全球100多个国家和地区。该公司的主营业务是帮助投资人交易、存储或者借入加密货币。此外，该公司也有自营业务，即买入数字货币，通过价格变化获利。
CoinMarketCap的数据显示，狗狗币价格今年迄今已飙升约14000%，超过XRP，成为市值第四大加密货币。该加密货币目前的市值约为800亿美元。比特币、以太坊和Binance币是市值最高的三种加密货币。
据外媒报道，狗狗币（Dogecoin）目前已经成为全球市值第八大的加密货币。根据 CoinMarketCap 的数据，截止发文，Dogecoin的价格超过了0.18 美元，市值约为238 亿美元。
据国外媒体报道，当地时间周三，加密货币交易平台Coinbase在纳斯达克挂牌上市（股票代码为“COIN”），开盘价为381美元，较上市前一日设定的每股250美元参考价上涨了50%以上。
SpaceX接受狗狗币支付，狗狗币雪崩式狂泻。美国时间5月8日，特斯拉创始人马斯克在《周六夜现场》首秀后，狗狗币大跌，原因在于，马斯克在节目中开玩笑承认，狗狗币是「骗局」。截至美国时间5月9日晨时，狗狗币交易价格约为每枚0.44美分，较前一交易日下跌38.6%。
【TechWeb】4月14日消息，据国外媒体报道，加密货币交易平台Coinbase将于当地时间4月14日在纳斯达克直接上市，交易代码为“COIN”。在上市的前一天，也就是在当地时间周二，纳斯达克为Coinbase设定了每股250美元的参考价格，并预计Coinbase的估值将达到491.9亿美元。在完全稀释的基础上，Coinbase的估值约为653亿美元。相比之下，2018年10月份的时候，该公司的估值仅为80亿美元。据悉，Coinbase是在今年1月底宣布它不会采用传统的I
之前狗狗币（Dogecoin）大涨的新闻频繁登上热搜。这个诞生于2013年12月，用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，在过去的一年之间的价格已经增长了400倍，总市值超过500亿美元，并成为了第五大的加密货币。
埃隆·马斯克现在又在推特上拯救了狗狗币。他在推特上问人们是否希望特斯拉接受狗狗币的付款。该发言再度使得狗狗币价格又一次上上涨，此前一直在0.47美元左右徘徊。马斯克的发言使得该加密伙伴价格立即跃升到0.54美元大关。
美国当地时间5月8日晚，特斯拉CEO马斯克主场了《周六夜现场》节目，在节目中主持人开玩笑地问马斯克“狗狗币是一场骗局?”马斯克的回答是“好吧，他是骗局”。就在马斯克作出这一回答之后，狗狗币的价格就出现暴跌，最多在24小时内跌幅超过36%。
近段时间，随着挖矿和马斯克掀起的虚拟货币大潮，一众虚拟货币都一路大涨，甚至连嘲讽比特币而生的狗狗币都在半年内暴涨了260倍，市值一度到达约920亿美元。但狗狗币暴涨的始作俑者马斯克却当头来了一盆冷水，他在《周六夜现场》节目上调侃道：狗狗币是一场骗局，这也令本就呈下滑趋势的狗狗币应声大跌，在过去24小时内最高跌幅达到了39%左右。然而，作为一贯的反复横跳”大师，马斯克却在另一方面继续表示了对狗狗币的认可，他旗?
过去的两天，加密货币Dogecoin（狗狗币）在狂野的交易中创下历史新高后迎来了暴跌。曾经一度总市值高达600亿美元的狗狗币，在4月19日一天内跌幅达到了14.22%，最低下探到了27美分左右。
据国外媒体报道，最近继狗狗币之后，目前另一种虚拟货币柴犬币（Shib）走进人们的视野。仅仅2天，它就从廉价的山寨币成为全球涨幅第一加密货币。而这又与带币达人马斯克脱不了关系。
今日，马斯克旗下美国太空探索技术公司 SpaceX宣布将接受狗狗币支付，以用于发射月球卫星 DOGE-1。据了解，DOGE-1将在2022年第一季发射升空。
【TechWeb】5月9日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在喜剧脱口秀节目《周六夜现场》上承认承认狗狗币是一场骗局后，狗狗币价格下跌25%。CryptoCompare的数据显示，在马斯克主持的《周六夜现场》节目开播前五分钟，狗狗币的交易价格约为0.6760美元。节目开始45分钟后，狗狗币的交易价格约为0.4988美元。狗狗币创建于2013年，标志是一只柴犬，它是一种加密货币，很像比特币，可以在去中心化的网络上进行点?
今年以来，加密货币Dogecoin（狗狗币）频频引发关注，现在“狗狗币”商标已被抢注。
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