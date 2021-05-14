Coinbase计划在未来6-8周提供狗狗币交易

美国最大加密货币交易所Coinbase首席执行官布莱恩-阿姆斯特朗表示，计划未来6到8周内上线狗狗币。他表示，有必要加快该平台向其提供的一系列产品中添加新的数字资产的过程。

该公司周四发布了一季度财报，净盈利7.72亿美元，合每股3.05美元。公司收入为18亿美元，其中交易收入为15.4亿美元，订阅和服务收入为5640万美元，此前估计初步收入为18亿美元。