分析显示：iOS14.5更新后 96%的用户都禁用了App请求追踪

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:早期对苹果“App请求追踪”进行的一项分析显示，自4月26日iOS14.5更新以来，96%的用户都已禁用该功能，也就是绝大多数的用户都拒绝了App对其信息的追踪分析。

根据分析公司Flurry的最新数据，iPhone用户的设备更新至iOS14.5之后，美国仅有4%的iPhone用户积极选择了应用跟踪。这一数据基于250万每日活跃用户的抽样数据。在全球范围内允许应用程序跟踪的用户中，该数字在530万用户样本中上升到12%。

随着iOS14.5的发布，应用程序现在必须先征得用户许可，然后才能访问设备的随机广告标识符，该标识符用于跟踪应用程序和网站之间的用户活动。用户可以启用或禁用这项功能，不过苹果公司在默认情况下禁用该功能。

自从大约两周前进行更新以来，Flurry的数据显示了应用程序跟踪开关的情况，美国用户的数字则徘徊在11-13%，按全球范围计算的话在2-5%之间。如果今后这项数据没有太大变化的话，个性化广告市场将面临巨大挑战。

对于苹果推出的这项功能，用以限制广告上获取iPhone、iPad的个性数据，Facebook表达了强烈的不满，甚至表示有可能推出付费版的Facebook，不过看起来可行性比较低。