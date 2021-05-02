微信 Windows 3.3.0 内测公布 电脑端已支持刷朋友圈

随着2月份的Windows 10更新，微软破坏了两项功能，一些用户的英特尔网络摄像头和文件历史备份工具。虽然微软在反馈中心的帖子中承认了网络摄像头的问题，但该公司从未承认Windows 10内置备份功能存在问题。对于那些不熟悉的人来说，文件历史记录是Windows 10的备份解决方案，可以将特定的文件或文件夹保存到备份设备中。文件历史记录是一种自动备份工具，也被称为 "设定后就忘记的备份方案"，它要求你有一个外部驱动器连接到你的电