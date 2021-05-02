微信 Windows 3.3.0 内测公布 电脑端已支持刷朋友圈

站长之家（ChinaZ.com）5月2日 消息:近日，Windows版微信3.3.0内测版发布，增加了浏览朋友圈功能。
除了朋友圈浏览，还可在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。
此外，该版本还加入深色模式、可以浏览聊天中分享的视频号视频和视频号直播支持。
站长之家（ChinaZ.com）5月2日 消息:近日，Windows版微信3.3.0内测版发布，增加了浏览朋友圈功能。
除了朋友圈浏览，还可在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。
此外，该版本还加入深色模式、可以浏览聊天中分享的视频号视频和视频号直播支持。
【TechWeb】5月1日消息，微信Windows版迎来3.3.0内测更新，增加了浏览朋友圈功能。此外，新版本还可以在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。此前，微信macOS版3.0.0正式版已支持浏览朋友圈。据悉，目前，微信Windows新内测版本仅限有内测资格的用户获取。
继Mac之后，Windows版微信终于迎来重要更新，增加了浏览朋友圈功能。此次可升级的是3.3.0内测版，除了朋友圈浏览，还可在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。和手机端类似，Windows端微信朋友圈图标同样有角标计数，已提醒相关动态等。不过，需要注意的是，内测版本仅限有内测资格的用户获取。其实早在3月份，Mac平台微信迎来3.0.0正式版。作为一个大版本更新，内容不少，尤其是终于开放浏览朋友圈。Windows版已
今年3份，macOS 版微信发布了新的内测版，支持在 PC 端刷朋友圈，而现在Windows版微信也迎来了这一功能。
“樊登讲《低风险创业》简直就是给保险行业做的。”做了3年保险经理的沈娇告诉刺猬公社。樊登经常在各种场合论证为什么人人都需要保险，并在抖音中传播。
前后跟字节和Facebook的同学聊，他们都认为微信做得不对。你看朋友圈到现在还是完全按照时间线排序，广告位少，且都还是固定位置。变现效率极其低下。
最近，国内老牌电子烟厂商铂德推出了“先行者计划”，凡是成为“铂德体验官”的幸运小伙伴都可以在之后一年的时间里免费获得铂德推出的所有新口味产品，而且还是产品上市之前！这样的消息对于铂德的用户，尤其是老烟友来说绝对是一个爆炸性的好消息，有“油厂”之称的铂德对于烟油的把控堪称业内一绝，每次推出新品都能让人眼前一亮，如今免费品尝的机会就在眼前，这可没有人愿意错过啊。此次先行者计划的达成条件并不算难，只需购
在 Windows 10 21H2 功能更新的最新预览版中，微软对“管理工具”文件夹进行了升级，为集合中增加了很多的工具。在最新的 Build 21354 更新中，微软将“管理工具”（Administrative Tools）替换为“Windows 工具”（Windows Tools），其中包含了更多的工具。微软将“Windows 系统”（Windows System）、“Windows 附件”（Windows Accessories）、“Windows PowerShell”等快捷方式移动到 Windows Tools 文件夹中。微软逐渐将控制?
国外的vps云服务器主机商其实是很少提供可以支持windows的vps服务器，主要是因为占用的资源会比Linux的大，不过近两年越来越多了，下面就来为大家分享几个支持windows的vps云服务器推荐。
随着2月份的Windows 10更新，微软破坏了两项功能，一些用户的英特尔网络摄像头和文件历史备份工具。虽然微软在反馈中心的帖子中承认了网络摄像头的问题，但该公司从未承认Windows 10内置备份功能存在问题。对于那些不熟悉的人来说，文件历史记录是Windows 10的备份解决方案，可以将特定的文件或文件夹保存到备份设备中。文件历史记录是一种自动备份工具，也被称为 "设定后就忘记的备份方案"，它要求你有一个外部驱动器连接到你的电
根据 Reddit 社区上多个游戏子版块上的多个游戏帖子，微软近期发布的 Windows 10 累积更新产生了一些比较严重的问题。导致游戏问题的累积更新是 KB5001330 和 KB5001337，导致图形驱动程序错误。网友 Danny1145 在帖子中写道：没错，我在 RTX 3070 和 R5 3600 上都出现了这种情况。在《毁灭战士：永恒》中出现持续的停顿情况。这个游戏 BUG 似乎是安装 Windows 10 累积更新之后出现的，一般通过多次重装更新、多次重装显卡驱动或多
近日，上海首家艺龙酒店开业，艺龙酒店位于上海外滩南京路步行街，距离南京路步行街商圈仅一步之遥。艺龙酒店关注细节，以“智慧悦行”、“臻至品质”、“艺龙温情”为驻足旅客在繁忙拼搏的商旅及休闲的旅途中，打造如同归处的安心之所，成为伫于繁华之中的城市港湾。同时，艺龙酒店以“我，想去的地方”为设计主题，将地图轮廓，俯瞰城市景观等系列元素融入空间，让旅人感受到城市文化的温度。据悉，艺龙酒店由由同程艺龙投资的艺
微软已经有一段时间没有公布新壁纸了，但现在工作似乎又重新开始了，为了庆祝春天的到来，你可以在微软商店下载一套新的免费Windows 10主题。这款主题可以与森林迷彩版本设计版的微软蓝牙鼠标完美搭配。如果你觉得天气还没有热起来，微软为你准备了另一个版本："北极迷彩特别版"的高质量墙纸:下载该系列后，进入 "开始""设置""个性化""主题"，点击你喜欢的主题。要应用和改变到最合适的颜色，根据当前的墙纸，点击自定义颜色自动选
很显然，微软在不遗余力的提高Windows 10系统及其自家应用的应用性。Windows Latest报道称，微软正在缓慢清理Windows Store中的原生应用，并以渐进式 Web 应用”取而代之。报道中提到，微软正在打造用以取代当前版本的新款Office应用，并且作为Word、PowerPoint和Excel这三款主力软件的新枢纽。Windows Latest 推测，新版Office hub有望提升Windows 10上的Office应用程序的性能和可靠性。此外微软引入了一项新功能，以允许用户同时
Windows Latest 报道称，微软正在缓慢清理 Windows Store 中的原生应用，并以“渐进式 Web 应用”（简称 WPA）取而代之。早在 2019 年，软件巨头就已经将 Windows 10 上的原生“My Office”生产力套件，换成了简称“Office”的 Web 应用。对于用户来说，这意味着你无需打开浏览器，即可访问 Office.com 。最新消息是，微软正在打造用以取代当前版本的新款 Office 应用，并且作为 Word、PowerPoint 和 Excel 这三款主力软件的新枢纽
尽管 Google Chrome 浏览器很是流行，但也因资源开销太大而引发不少人的吐槽。相比之下，虽然 Microsoft Edge 也基于 Chromium 内核，但这家科技巨头还是引入了诸多措施来改善糟糕的性能问题。Windows Latest 指出，作为本月初引入的“性能模式”的一部分，微软计划在用户不怎么积极使用浏览器的时候，减少 Edge 浏览器的动画效果。此前 Edge Canary 上引入的实验性质的“性能模式”，使之能够在 Windows 10 平台上获得较竞争对手?
日前微软通过官方博客宣布，将向 Windows10用户推送「新闻和兴趣」任务栏小工具，该工具开启后将在任务栏中呈现天气信息，鼠标悬停后则会呈现用户感兴趣的新闻、体育、股票、交通等资讯的信息面板。
非营利机构应用公平联盟（Coalition for App Fairness）希望建立一个更开放的 iOS 平台，拥有更好的审核流程、外部支付以及类似 Windows 的应用分发。该联盟主要针对的是随意/不合理的应用提交拒绝、赚取数百万美元的诈骗应用以及偏向于高收入者的行为。该联盟由超过 50 名成员组成，这些成员由应用开发者和公司组成，他们向苹果请愿，要求改善应用开发和分发的条件。在周一的简短新闻发布会上，该联盟的四名成员在周三的听证会前?
在微软看来，他们目前一个主要任务就是，调整Windows 10的外形设计。在Windows 10及其各种官方应用中，微软从未停止测试新的用户界面设计。目前在系统方面微软正积极推进圆角设计，而 Windows Terminal 或许是首款获得圆角变化的 Windows 10应用程序。这些变化会在即将到来的Windows 10 21H2功能更新中和大家见面。从微软内部员工分享的截图中可以看到，Windows Terminal应用的边缘已经启用了圆角设计，整体上看起来更加的圆润。目
最美人间四月天，此时正是出门踏青赏景的最佳时机。面对万物复苏、鲜花怒放的大美春光，谁不想掏出手机拍几张精美照片、录上几段温馨视频，定格美好瞬间呢?这时，手机的拍摄功能就显得尤为重要。作为小米首款超高端手机，小米折叠屏MIX FOLD采用自研影像芯片澎湃C1、全球首发手机液态镜头等“黑科技”，随手一拍都是唯美大片，绝对是踏青赏景的“最佳拍档”!(小米折叠屏MIX FOLD手机拍摄)澎湃C1 专业影像芯片+手机液态镜头，唯美大
除了启用圆角边缘设计外，即将到来的 Windows 10 21H2 功能更新还将会带来其他的视觉改进。在最新预览版中，微软已经启用了全新的动画来替代经典的“zoom”缩放动画。新的动画发生在你关闭和打开应用窗口时，如运行、命令提示符、资源管理器等。在 Feedback Hub 的新帖子中，微软已经确认在 21H2 功能更新中会基于 Fluent Design System，引入更多的动画。微软表示：“[对于 Fluent 动画]的反馈已经提交给团队。而作为开端，我们在
最近打造个人品牌特别火，我在朋友圈起码看到几十个人推出了打造个人品牌的课程。然后关于个人品牌，有很多说法， 比如个人品牌，个人IP，超级IP，..
5月4日消息，据国外媒体报道，当地时间4日凌晨，微软联合创始人比尔·盖茨在推特宣布与妻子梅琳达·盖茨离婚，结束了27年的婚姻。随后，比尔盖茨在..
被无数人誉为股神”的沃伦巴菲特，现在终于后继有人了。今天，91岁的巴菲特宣布，现任副董事长格雷格阿贝尔(Greg Abel)将接替他，担任伯克希尔哈撒..
自 Mozilla 为 Firefox 83 引入可选的“仅 HTTPS 模式”、以及 Chrome 90 优先为桌面和 Android 客户端选择更安全的 HTTPS 连接之后，微软也终于在..
苹果公司用剪刀式键盘结构重新取代了MacBook Pro和MacBook Air上的“创新”蝴蝶式键盘，帮了大家一个大忙。用户现在可以享受到更好的触感和整体令..
早些时候，@FrontTron 在 Twitter 上分享了一组“next Z Flip”翻盖式折叠屏智能机的谍照，可知三星至少为其准备了灰、白、紫、绿等配色选项。结合..
五一期间，最引人关注的事除了比尔盖茨离婚外，就是91岁的“股神”巴菲特终于选出继任者，他就是公司现任副董事长格雷格·阿贝尔。巴菲特现任伯克..
今天华为HarmonyOS官方微博正式开通，注册公司为华为终端有限公司。此次，官博上线，意味着华为鸿蒙系统将全面上线运营，后续的系统介绍、功能详解..
众所周知，现制奶茶是一个残酷无序的市场。一边是头部品牌风生水起， 另一边是无数创业品牌和加盟商血本无归。但我们来看一组数据:1. 年青用户接近..
目前，Redmi首款游戏手机K40游戏增强版已在全渠道开启销售，售价1999元起。作为一部追求兼顾日常使用与电竞手游的游戏手机，本次的K40游戏版在影像..
根据印度卫生部最新公布的数据，截至当地时间5月4日8时(北京时间10时30分)，过去24小时内，印度新增新冠肺炎确诊病例357229例，连续13天日增新冠病..
MSPU 报道称，游戏开发商 Epic Games 刚刚完成了对 ArtStation 的收购。作为一家托管艺术作品集的网站，ArtStation 提供了许多工具，可用于开发艺..
虽然不断改进的电池技术在提高电动汽车的续航能力方面吸引了很多人的注意，但这些机器的许多活动部件在其整体性能中发挥着作用。弗劳恩霍夫可靠性..
来自The Information的报道证实，Google Stadia的副总裁兼产品主管John Justice已经离开Google。媒体通过Google的一份声明收到了Justice离职的确认..
凤凰网科技讯 5月4日消息，宣布与妻子梅琳达离婚的比尔盖茨在微博发文，表示希望家庭能获得空间和隐私。比尔盖茨微博截图当地时间3日，比尔盖茨和..
CRISPR-Cas9是一种革命性的基因编辑工具，但它并非没有缺点。现在，哈佛大学的科学家们展示了一种被称为Retron Library Recombineering（RLR）的替..
上周，FCC代理主席Jessica Rosenworcel宣布了紧急宽带福利计划的开始日期。从2021年5月12日开始，符合条件的家庭将能够加入该计划，从经批准的供应..
在讲述了有关“Navi 33”GPU 的故事之后，@KittyYYuko 又在 Twitter 上分享了有关“Navi 31”GPU 的最新爆料。WCCFTech 报道称：用于 AMD 下一代 ..
三星流行的中端Galaxy A系列不断扩军，在正式亮相之前，三星刚刚在其网站上列出了Galaxy A82 5G这一新型号。在一个专门用于列出三星机型系统更新时..
LG能源解决方案公司已经在其与通用汽车公司的合资企业Ultium Cells在俄亥俄州Lordstown的第一家电池工厂应用了新的脱气工艺。脱气过程是指在袋装电..