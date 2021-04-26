又一家！美团因“二选一”等涉嫌垄断被立案调查

4月26日下午，市场监管总局网站发布消息，根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。
美团回应称，今日，美团接到市场监管总局通知，依法对美团涉嫌垄断行为立案调查。公司将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。目前公司各项业务正常运行。
4月26日下午，市场监管总局网站发布消息，根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。
美团回应称，今日，美团接到市场监管总局通知，依法对美团涉嫌垄断行为立案调查。公司将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。目前公司各项业务正常运行。
今日，市场监管总局发文称，近日根据举报，依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。此前，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会，百度、京东、新浪微博、字节跳动、拼多多、苏宁易购、唯品会等34家互联网平台参会。
4月14日消息，上周末阿里巴巴被监管部门罚款182.28亿元，其中强迫“二选一”等问题是被罚的重要原因。日前，又一份关于美团外卖“二选一”的判决书成为业内热议的焦点。据媒体报道，江苏省淮安市中级人民法院就美团不正当竞争行为作出判决，本次案件首次适用2018年1月1日起施行的《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条。民事判决书显示，北京三快科技有限公司（美团）将向上海拉扎斯信息科技有限公司（饿了么）赔偿35.2万元。?
据上海市市场监管局消息，2019年6月，上海市市场监管局依据《反垄断法》对上海食派士商贸发展有限公司涉嫌滥用市场支配地位行为开展调查。2019年8月，上海市市场监管局依法决定对食派士正式立案调查。
4月13日，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会。爱奇艺、百度、贝壳找房、滴滴、当当网、多点、京东、快手、美团、每日优鲜、奇虎360、去哪儿网、搜狗、微店、58同城、新浪微博、字节跳动、哔哩哔哩、叮咚买菜、饿了么、国美、盒马生鲜、拼多多、携程、小红书、阅文、苏宁易购、阿里、贝贝网、蘑菇街、网易（严选）、云集、唯品会、腾讯等34家互联网平台参加会议。
互联网普及的当下，信息的获取更容易也更多样。我们对于“蒸、烤”功能的认知也越来越丰富，越来越向往。嵌入式蒸箱、烤箱是一种安装在厨房橱柜中，不过多占用厨房空间的电器，更加契合中国房屋面积普遍较小的情况，但仍然有消费者会心存犹疑，在本就不大的厨房里，摆两件“锦上添花”而非“雪中送炭”的电器有必要吗？事实上，烤箱烘焙出来的点心，能满足现代年轻人渴望的精致生活，而这样的做法很难被其他烹饪方式所取代。蒸箱虽
温州市中级人民法院判决上海拉扎斯信息科技有限公司温州分公司（饿了么）存在反不正当竞争法规定的不正当竞争行为，令其赔偿北京三快在线科技有限公司(美团外卖)经济损失80000元。这是继阿里巴巴集团实施“二选一”垄断行为被市场监管总局依据《反垄断法》重罚182亿元之后，饿了么再因不正当竞争败诉。
昨天，国家市场监督管理总局宣布对阿里巴巴集团罚款182.28亿元，原因之一就是二选一。随后58同城CEO姚劲波突然指责竞争对手贝壳，称他们也要被罚款40亿。姚劲波在微信朋友圈发文称，房产交易领域有更明目张胆的“二选一”包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳40亿(4%标准)。同时，他建议将此罚款打入国家公积金账户，以降低公积金贷款利率减轻老百姓买房负担。姚劲波表示，“58安居客今年将作为挑战者全面进入新房交易领域，希?
4月11日消息，昨日，58同城CEO姚劲波在其官方微博发文称:"房产交易领域有更明目张胆的二选一包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳40亿（4%标准）。
182.28亿元大概是阿里巴巴2020年四季度净利润1/3，相当于一个月白干了。这个被称为“互联网垄断第一枪”的力度不可谓不大。阿里第一时间回应，“对此处罚，我们诚恳接受，坚决服从。我们将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。”态度端正，“立正挨打”。
此前，高通推出其最新的第四代骁龙X655G基带及射频系统的时候，就一度引发了行业内的广泛关注。近日，高通又通过搭载了骁龙X65和高通QTM545毫米波天线模组的智能手机成功完成了基于5G独立组网（SA）模式下Sub-6GHz FDD/TDD频段和毫米波频段的双连接5G数据呼叫。
随着阿里巴巴因为“二选一”等行为被处罚182亿元，国内互联网行业也开始严管，今天百度、京东等12家互联网巨头集体表态，承诺依法合规经营。来自市场监管总局的消息，4月13日，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开了互联网平台企业行政指导会。会议针对平台经济领域存在的强迫实施“二选一”等突出问题，提出“五个严防”“五个确保”，明确要求各互联网平台企业在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改。从今日起连续三天，市
今日，阿里巴巴因“二选一”被国家反垄断罚款计182. 28 亿元，引发轩然大波。消息公布后， 58 同城CEO姚劲波在微博上强烈呼吁，国家反垄断罚款贝壳 40 亿（4%标准）。
据市场监管总局发布的消息，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开互联网平台企业行政指导会，要求充分发挥阿里案警示作用，明确提出互联网平台企业要知敬畏守规矩，限期全面整改问题，建立平台经济新秩序。
20年前，美国司法部对微软提起反垄断诉讼，指控其滥用市场支配地位。而如今，微软正在开拓疆土，因为美国政府的监管注意力正在它的劲敌身上。
凤凰网科技讯 北京时间4月13日消息，美国参议员约什·霍利(Josh Hawley)周一称，他已经提出了一项法案，禁止任何市值高于1000亿美元的公司实施所有并购交易。这一限制涵盖了美国五大科技巨头。共和党参议员霍利一直是科技巨头的坚定批评者，他指控大型社交媒体公司压制保守派声音，还批评制药等其他领域，认为这些领域握有太多市场力量。他的新法案实际上会禁止苹果、谷歌、微软、亚马逊以及Facebook实施任何交易，尝试阻止他们的?
4月12日上午8点，阿里巴巴召开电话会议，讨论行政处罚决定。阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇表示，预计监管部门的反垄断处罚不会造成重大影响;将会作出更多行动减少商户经营成本;更多业已成熟的业务将会转为免费;公司已准备了数十亿元资金支持新项目。
三名三位知情人士表示，反垄断监管机构准备批准科技巨头腾讯控股0700.HK将中国第三大搜索引擎公司搜狗私有化的交易。此举表明监管方愿意批准一些交易，尽管同时将加强行业审查。
据外媒报道，Epic诉苹果的垄断诉讼将于下月开始。今日，两家公司的主要论点都已公布，根据法院的裁量权，这些论点已有所删减。在基本事实达成一致后，两家公司将会就它们各自的立场开战，而它们的CEO很可能都会站在出席（虚拟）作证。Epic的主要论点是--苹果对应用市场的控制以及30%的标准费用构成了反竞争行为，这家公司必须受到反垄断法的监管。苹果则否认了垄断的指控，这家公司指出其在整个市场都面临着巨大的竞争，而不仅仅是
4 月 11 日消息，据国外媒体报道，美国参议员周五表示，苹果已经决定不在美国参议院小组委员会关于移动应用商店相关反垄断问题的听证会上作证，称其“不可接受”。
彭博社报道称，美国联邦贸易委员会（FTC）正在放弃针对高通的反垄断诉讼。美国联邦贸易委员会不会寻求最高法院对2020年联邦上诉法院的裁决进行审查，该裁决认为高通的许可做法是公平的，并且不具有垄断性质。
4月28日下午，云南省文山州突降冰雹街道成冰河的消息，冲上热搜榜。当地市民感叹，这二十多度的天气正穿短袖，画面宛如《冰河世纪》。更有部分人士..
今晚联想正式发布了个人云存储T2，这是一款私有云NAS产品，双盘位最大36TB容量，起价999元，不过首发价优惠不少。双盘位无盘版999元，4TB西数红盘..
易居（中国）企业控股有限公司（02048.HK）（“易居”）发布公告，阿里巴巴和周忻增持易居股票，云锋基金入股易居。易居宣布收购阿里巴巴集团（NY..
三个月前，来自全球各地的执法机构共同努力，摧毁了世界上最臭名昭著的僵尸网络之一Emotet。这一行动令执法机构获得了大量被破坏的电子邮件服务地..
由于COVID-19的限制和要求在国内和国际旅行目的地之间仍有很大差异，谷歌已经公布了新的工具，以帮助人们计划他们接种疫苗后的第一次假期。在谷歌..
凤凰网科技讯 4月28日消息，易居（中国）企业控股有限公司（02048.HK）（“易居”）发布公告，阿里巴巴和周忻增持易居股票，云锋基金入股易居。易..
4月28日，中消协在官网公布《2021年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》。考虑到五一即将迎来消费高峰，中消协特别揭露十大不良营销新招，比如..
申通快递披露年报，公司2020年实现营业收入为215.66亿元，同比下滑6.6%;属于上市公司股东的净利润3632.73万元，同比下滑97.42%。基本每股收益0.02..
今日晚间，根据特斯拉向美国SEC（证券交易委员会）提交的文件显示，公司已完全偿还与上海超级工厂支出相关的6.14亿美元贷款，相关的贷款合同已经终..
从本周发布的iOS14.5、iPadOS14.5和tvOS14.5软件更新开始，应用程序在跟踪你在其他公司的应用程序和网站上的活动以进行有针对性的广告宣传之前，必..
除了个人云存储T2之外，联想今天还带来一款显示器Qreator 27，27寸4K，而且支持屏幕自发声及15W无线充电，售价3999元，首发优惠3899元。联想Qreat..
4月28日晚间消息，根据特斯拉向美国SEC（证券交易委员会）提交的文件，今年第一季度特斯拉在华收入达到30.43亿美元（约合197亿元人民币），较去年..
凤凰网科技讯（作者/张昊）4月27号，极米科技在线上召开新品发布会，推出4K家用智能投影仪极米RS Pro 2和便携智能投影仪极米RS AIR保时捷设计两款..
上世纪九十年代，量贩式KTV火爆一时，而随着互联网的发展，K歌这一娱乐方式也从线下KTV搬到了智能手机上。相比传统的量贩式KTV，用户通过K歌应用既..
4月28日晚间消息，联想今日发布个人云存储新品T2。其中双盘位无盘版999元，4TB西数红盘单盘套装1899元，4TB x2西数红盘双盘套装2699元，8TB单盘版..
今天华为鸿蒙OS已经开始推送开发者公测版了，有不少人已经报名参加，下载的容量高达5.9GB。鸿蒙OS是个全新的操作系统，很多人依然不了解它的内涵，..
特斯拉与上海车展维权”车主“的纠纷事件持续发酵。在特斯拉官方发布关于销售事故二手车声明发出后，当事人韩先生也在其微博做出回应，反驳特斯拉..
天文学家利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列（ALMA）回答了一个关于恒星的重要问题。这个问题是，质量比我们的太阳大得多的恒星是否与较小的恒星以同..
苹果公司正在寻求收回有关新的小型企业计划的三份文件，它说这些文件在与《堡垒之夜》开发商Epic Games的判决前被无意中纳入了披露范围。随着苹果..
上周，我们了解到三星即将推出Galaxy F52 5G智能手机，预计将很快在印度亮相。该设备之前在多个认证组织列表中被发现，从而让外界确认了它的外观和..