138款侵害用户权益行为的APP曝光 5家应用商店需整改

据美国有线电视新闻网报道，继1月份移除该应用后，苹果现在将允许社交媒体应用Parler重返App Store，此前该社交媒体网络对内容的审核方式进行了修改。4月14日，在CNN获得的一封致参议员迈克·李和众议员肯·巴克的信中，苹果表示，这款应用已经改进了它对内容的调节方式，并表示这些改变 "足以让它重返App Store"。苹果表示，Parler只要向App Store的用户提交该应用，称相信该应用将 "立即可用"。在今年早些时候Parler从平台上删除