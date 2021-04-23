138款侵害用户权益行为的APP曝光 5家应用商店需整改

4月23日，工信部通报了138款侵害用户权益行为APP，并督促在4月29日前完成整改落实工作
此前，工信部对手机应用软件进行检查，重点督促游戏类、工具类存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有93款APP未完成整改。
另外，广东省通信管理局检查发现仍有45款APP未完成整改。
工信部要求上述APP应在4月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。
5家需全面整改应用商店包括腾讯应用宝、小米应用商店、OPPO软件商店、华为应用市场和vivo应用商店。
4月23日，工信部通报了138款侵害用户权益行为APP，并督促在4月29日前完成整改落实工作
此前，工信部对手机应用软件进行检查，重点督促游戏类、工具类存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有93款APP未完成整改。
另外，广东省通信管理局检查发现仍有45款APP未完成整改。
工信部要求上述APP应在4月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。
5家需全面整改应用商店包括腾讯应用宝、小米应用商店、OPPO软件商店、华为应用市场和vivo应用商店。
今日，工信部发布了《关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》加快推进互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。
工信部今日发布了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》，明确适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告弹窗。
打破“数字鸿沟”不仅是老年人的期待，更是横在全社会面前的一道必答题。4月7日消息，工信部发布了《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》。
近日，有网友发现，华为、小米等应用商店已将耐克、阿迪达斯等App下架。不久前，耐克、阿迪达斯、H&M、彪马、优衣库等品牌发布了有关新疆棉花的错误言论，遭到了众多消费者的抵制。
工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在发布会上表示，工信部今年以来已累计完成29万款APP技术检测，对1862款违规APP提出整改要求，公开通报319款整改不到位APP，组织下架了107款拒不整改的APP。下一步，工信部将从三个方面推进这项工作：一是完善管理政策和标准。在充分征求意见基础上，会同相关部门发布《APP个人信息保护管理暂行规定》，组织制定《APP用户?
今日，据“工信微报”发布公布，工信部近日下架了60款涉及侵权用户行为的APP，其中包括美图证、一键WiFi大师等。
因不妥言论陷入舆论“旋涡”的耐克、阿迪达斯官方App从华为、小米、OPPO等应用商店下架，苹果用户仍可从AppStore下载。
不久前。小米邀请设计大师原研哉耗时3年设计的logo引发热议，有网友认为，这个花费了200万元重新设计的logo仅仅是从方形变成了圆弧形，只需要一行代码就能轻松设计出来。
4月23日，工信部通报了138款侵害用户权益行为APP，并督促5家应用商店整改。工信微报称，依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，按照《关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管函〔2020〕164号）工作部署，我部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，重点督促游戏类、工具类存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有93款APP未完成整改（详见附件1）。各
4月7日，工信部印发通知，部署互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作。对于浮窗问题，适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。
据MacRumors报道，苹果公司正计划通过在App Store搜索页面设置一个新的广告位来促进其广告业务，这将允许开发者在整个App Store平台上推广其应用，而不仅仅是在用户搜索特定应用时。
早在2017年，iOS平台就彻底抛弃了32位APP，全面实现64位化。然而，安卓迄今都还以32位主导。2019年的时候，谷歌开始推进安卓平台的64位化，今年8月后Play Store将不再为既有32位程序提供后续更新。对于中国智能手机品牌来说，媒体报道称，本周一，小米应用商店、OPPO软件商店、vivo应用商店、腾讯应用宝、百度手机助手宣布，今后发布于各应用商店的所有应用必须有序支持64位Arm架构，今年底前全体应用及游戏均需按计划上传含有64位
今日，工信部公布了《2020年第四季度电信服务质量情况》。工信部称，2020Q4各级电信申诉受理机构受理电信用户申诉29052件，环比下降12.8%，同比下降41.6%。
据美国有线电视新闻网报道，继1月份移除该应用后，苹果现在将允许社交媒体应用Parler重返App Store，此前该社交媒体网络对内容的审核方式进行了修改。4月14日，在CNN获得的一封致参议员迈克·李和众议员肯·巴克的信中，苹果表示，这款应用已经改进了它对内容的调节方式，并表示这些改变 "足以让它重返App Store"。苹果表示，Parler只要向App Store的用户提交该应用，称相信该应用将 "立即可用"。在今年早些时候Parler从平台上删除
陷入困境的社交网络Parler计划于4月26日也就是下周重新出现在iOS平台上，它在今天早些时候被苹果的App Store重新接受。不过，iOS应用将屏蔽Parler Android版和网页版上的一些内容，这显然是满足苹果开发者准则的妥协。Parler在一份新闻稿中宣布了这一消息。临时首席执行官马克·梅克勒表示，该公司已经 "努力建立系统，以更好地检测非法言论，并允许用户过滤对他们不受欢迎的内容，同时保持我们严格禁止基于观点的内容节制政策。"?
尽管 Android 恶意软件诞生至今已有很多年，但考虑到官方应用商店有一套成熟且严格的审核流程，许多用户并不知晓谷歌 Play 商店里也有漏网之鱼。了解过此前几次恶意软件清理行动的网友们，显然知道这些 App 的开发者特别善于掩饰自己，潜伏期短则几周、长则数月。近日，又有安全研究人员曝光了 Play 商店中潜藏的一批 Android 恶意软件。为了绕过 Play 商店的审核，这些恶意软件开发者可谓是绞尽脑汁地另辟蹊径，比如煞有介事地提?
今天下午举办的国新办新闻发布会上，信息通信管理局局长赵志国透露，截止到今年2月底，全国移动电话用户总数约为15.92亿，相比去年10月份历史最高水平16.01亿略有下降。初步分析有以下三方面原因：一是我国移动电话普及率已经达到了一个较高水平，增量空间不大，或者说有限。2020年，我国移动电话用户普及率达到了113.9户/百人，远高于全球移动电话普及率102.94户/百人的平均水平，现在全国已经有27个省市移动电话普及率超过100户/
日前小米应用商店、OPPO软件商店、vivo应用商店、腾讯应用宝、百度手机助手共计五家移动应用商店发布公告，明确后续上架应用必须支持64位架构，同时现有上架应用需在年底前完成相应整改。
苹果还宣布将对播客应用Podcasts实施付费订阅模式，使用户可以直接向创作者付款并获得无广告的收听体验。苹果表示，这项服务将通过iPhone附带的「播客」App提供。苹果称，用户将能在应用内订阅如无广告内容、奖励内容等内容以及早期访问权限。该功能将在下月开始登陆170个国家和地区。
在今日下午的国务院新闻办新闻发布会上，工信部公布数据称，随着全国实施提速降费和5G的发展，我国网络流量单价大幅下降，5G套餐用户快速推广。目前5G套餐用户已经超过了3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元
全球最大的《哈利波特》旗舰店将于2021年6月3日在美国纽约曼哈顿开业，这家旗舰店位于百老汇935号，横跨三层楼，占地21000平方英尺（约合1951平）..
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