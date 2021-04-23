138款侵害用户权益行为的APP曝光 5家应用商店需整改

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138款侵害用户权益行为的APP曝光 5家应用商店需整改

2021-04-23 17:17 · 稿源：站长之家

4月23日，工信部通报了138款侵害用户权益行为APP，并督促在4月29日前完成整改落实工作

此前，工信部对手机应用软件进行检查，重点督促游戏类、工具类存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有93款APP未完成整改。

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另外，广东省通信管理局检查发现仍有45款APP未完成整改。

工信部要求上述APP应在4月29日前完成整改落实工作。逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

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5家需全面整改应用商店包括腾讯应用宝、小米应用商店、OPPO软件商店、华为应用市场和vivo应用商店。

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