抖音618好物节招商特色玩法出炉 提供运费险服务

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抖音618好物节招商特色玩法出炉 提供运费险服务

2021-04-23 09:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:4月22日，抖音618好物节招商大会在线上举行，会上解析了抖音618好物节的核心玩法和政策，那么抖音618好物节有哪些特色玩法呢?

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抖音电商活动运营高级总监范瑞真介绍，从5月25日开始至6月18日，抖音618好物节将分为2个阶段。

5月25日至5月31日为活动预热期，平台会推出吸引用户的定金预售和互动城玩法，为活动蓄水，预付锁量;

6月1日-6月18日为活动正式期，会推出助力商家达人的平台服务费优惠，重点、品牌、主题直播间奖励，短视频话题挑战赛，全民玩法以及机构服务商排位赛等。

特色玩法

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定金预售:消费者提前支付定金且锁定618价格，定金支付后在直播活动开始前期，会通过短信或站内信等方式，提醒消费者付尾款。

互动城:“互动城”是本次抖音618好物节蓄水期主推的促活互动小游戏。用户参与各个互动任务，仅支付1分钱，即可兑换心仪好物商品。

直播间玩法:直播间的玩法共分为三种:第一种是重点直播间，主要针对达人，吸引达人粉丝并促进粉丝下单购买。第二种是品牌直播间，平台将助力品牌方冲刺GMV目标，打造品牌直播间标杆。第三种是主题直播间，配合节日主题，利用节日主题营销助力直播间GMV目标的达成。

平台服务费优惠:抖音电商特别推出“平台技术服务费限时优惠”计划。在6月6日和6月18日，报名通过的商品，活动当天商品价格小于等于30天内最低价，可享受平台技术服务费优惠。国内电商的平台技术服务费费率降至1%。

平台联动玩法:本次活动还将在抖音火山版、今日头条、西瓜视频，抖音极速版等多端共同联动，多渠道资源投入共同助力抖音618好物节大卖。

除此之外，抖音电商还推出618大促营销工具包，对最主流的几款营销工具进行了打包，推出拼团、限时限量购、店铺、达人粉丝券、主播券助力销量提升。

运费险服务

活动期间，为避免用户产生不必要的运费损失，抖音电商推出了运费险服务供商家使用，购买过运费险订单在进行退货时，用户可以获得一定理赔补偿。另外，活动期间还推出了极速退功能，这个服务可以帮助商家有效提升未发货状态下订单的退款速度，缩短消费者的等待审核时长，降低因退款产生的投诉率，提升用户体验。

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另外，抖音电商还将于4月23日上线一站式工具【大促招商中心】，帮助商家、机构、达人快速了解并掌握大促玩法、报名方式、产品工具等。

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