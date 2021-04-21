小红书上线《社区公约》，提出抵制炫富、避免过度修饰等要求

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:近日，小红书正式上线《社区公约》，公约对用户在分享和互动行为上作出了有关要求。

比如在内容分享上，公约要求，社区创作者在分享内容时应遵守申明利益相关、抵制炫富、反对伪科学、避免过度修饰、避免使用夸张猎奇手段等分享原则。要点如下:

尊重原创，并分享真实的内容

如果你在分享和创作过程中受到商家提供的赞或便利，请申明利益相关

请避免炫耀远超常人的消费能力

请分享经过科学论证的内容

请尽量避免过度修饰，尤其在美妆、穿搭、探店等为他人提供建议的领域

请不要分享过度裸露或性暗示的內容

请不要冒充他人

请不要轻易利用你的影响力进行指控或发布煽动性的话语

请避免使用夸张、猎奇等手段吸引用户点击

请不要轻易给人医疗和投资建议

请尊重他人

在互动方面，公约号召用户在进行互动中遵循尊重他人及其劳动成果、鼓励普通人分享等规范，要点如下：

请尊重用户及其分享的内容

请鼓励普通人的发言和分享

请不要吝啬通过点赞、关注等行为表达你的喜爱

如果某个分享对你有用，或者你询问了更具体的建议，请明确表达感谢

请不要恶意揣测分享者的动机

请换位思考，友善沟通

请基于内容互动，一般情况下外貌、身材、年龄并非讨论的必要元素

请通过举报和不喜欢按钮，告诉我们让你感到不适的内容

小红书社区运营负责人河童接受透露，社区公约是小红书与社区用户的一份基于共识的表达。为了制定公约，小红书面向普通用户、创作者、MCN机构等进行了长达数月的深入调研，吸收了各方意见和建议，它的上线有助于践行小红书“真诚分享、友好互动”的社区价值观。而小红书之所以强调“真诚分享”，与小红书自身的独特生态相关。

据悉，小红书创立于2013年，如今用户数已经超过3亿，成为国内最大的生活方式分享社区。过去一年中，小红书用户笔记发布量同比增长超150%。