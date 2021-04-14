10家非法社会组织网站被关停：性质恶劣发起人或被纳入黑名单

近日，民政部、中央网信办依法关停了2021年第二批10家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。
此次的关停涉及中国雷锋基金会、中华旗袍博物馆、中国网络书法联盟、中国报商联合会等10家非法社会组织。
在这之前，民政部前期已分四批，对65家非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号予以关停。
民政部表示，接下来对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。
近日，民政部、中央网信办依法关停了2021年第二批10家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。
此次的关停涉及中国雷锋基金会、中华旗袍博物馆、中国网络书法联盟、中国报商联合会等10家非法社会组织。
在这之前，民政部前期已分四批，对65家非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号予以关停。
民政部表示，接下来对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。
要说建站，可能很多人会因为网站空间的费用望而生畏，本文笔者分享几个容易上手而且价格非常有优势的网站空间，零基础也可以搭建博客，甚至搭建一个企业网站。搭建网站并没有我们想象中的那么难，只要选择了方向，操作起来就很方便，本文笔者从低成本方面介绍如何使用网站空间搭建网站。方法一：使用一键建站。目前有很多虚拟主机已经提供一键建站，笔者之前一直使用的是bluehost虚拟主机/VPS主机，其建站步骤如下：1、购买域名。?
快手电商近日在快手站内官方号“快手卖货助手”发布打假战报，首次对快手电商打击假冒伪劣商家及假冒伪劣货品情况进行公示。据快手商家治理相关工作人员介绍，去年以来，快手电商陆续发现部分电商团伙通过多个快手账号，借助PK、推广等方式获取流量，大范围售卖劣质商品，损害用户体验。快手商家治理团队自 2020 年 7 月起开始对劣质商家团伙展开专项打击。战报显示，在打击劣质商家方面， 2020 年快手电商累计打击清退 24 个团伙?
当地时间29日，美国前总统特朗普和前第一夫人梅拉尼娅·特朗普个人网站正式上线。特朗普办公室发表简短声明，宣布推出“美国第45任总统官网”（45office.com）。
从微观看，个人找工作难，企业招人难。从宏观看，就业是民生的重中之重，十四五目标提出城镇调查失业率控制在5.5%以内。具体到2021年，《政府工作报告》将城镇新增就业目标设定为1100万人以上，政府推动一系列政策促进就业。
日前博客园官方博客发布网站整改公告称，「为了遵守相关法律法规，合法合规运营，网站进行全面整改，整改工作于 2021 年 3 月 18 日12: 00 开始，预计于 3 月 25 日11: 59 结束，整改期间全站无法发布任何内容，之前发布的内容重新审核后才能访问，由此给您带来很大的麻烦，请您谅解。」
网站安全问题越来越受到重视，尽管只是一个中小企业的管理者，我同样在意自身官网的安全。通过了解知道了给网站部署SSL证书能够有效保障网站的安全性。 千寻万找与货比三家，最终通过安信SSL证书这家貌似专业度还不错的服务商申请了GeoTrust?OV企业级SSL证书，在他们的协助下成功部署。没吃过猪肉但也见过猪跑，在申请和部署的过程中也逐渐对SSL证书的概念有了一定的了解， 那就来说说一个小企业官网也用企业级OV SSL证书是一种怎?
俗话说“知己知彼，百战不殆”，在SEO工作中也是如此。对于站长和SEO人员，每天必做的事情之一就是查询网站综合数据，包括快照，收录，外链，PR值，关键词排名等等。除了做好站内基本工作，还应该分析竞争对手的网站信息。无论是关键词需求的挖掘，还是对网站的分析，如果能快速获取这些信息，及时对自己的网站做出相应的优化调整，才能更好的在激烈的竞争中利于不败之地。毫无疑问，要快速进行网站优化数据分析要学会借助第三方工
秒收录，秒排名，秒消失?你遇到这样的情况吗，今天SEO你问我答群里的小伙伴，私信了我一个这样的问题，实际上，这种问题，如果有过改版经验的老站长，基本上都遇到过。
总部位于加拿大的 Unsplash 是有名的免费图库网站，网站中的图片来自用户上传，提供所有人免费下载，并用于商业及非商业用途，无需任何许可。过去，Unsplash 一直通过捐款和广告收益维持营运，但最终仍未摆脱被商业公司收购的命运。
Hotline来自Facebook内部一个名为新产品实验（NPE）团队的小组，该小组的任务是从头开始打造小型社交媒体应用程序。Facebook的一位发言人说，Hotline的目标是让「知识专家」们可以分享来自金融或健康等不同领域的信息。她说，研究小组正在探索用户的问题是如何被「投票」的。目前，Hotline没有任何访问群体大小限制，主持人可以删除问题，Facebook表示，目前处于早期测试中，还正在调整不适当的内容。
据“网信中国”微信公众号消息，今年2月以来，国家网信办部署深入开展“清朗·春节网络环境”专项行动，整治期间，网信部门巡查发现了一批问题突出、顶风作案的网站平台。
尽管谷歌信誓旦旦地表示要停用被广告商用于在线追踪的第三方 Cookie，以改善用户的隐私体验。但该公司提出的“联合队列学习”（FLoC）替代方案，还是遭到了电子前沿基金会（EFF）和业内人士的痛批。作为 Chrome 浏览器中引入的一项新技术，其宣称能够提升用户的匿名性，同时仍基于广告的目的来收集用户的浏览数据。谷歌当时宣称会先对 FLoC 开启有限范围的试运行，但并未向用户提供选择退出的直接方法。除了 EFF 的怒批，隐私倡导?
三星今天上线了一个名为“iTest”的交互式网站，皆在于让 iPhone 用户在模拟 Galaxy 设备上体验 Android 系统。据外媒 MacRumors 读者透露，iTest 网站已经在新西兰进行推广。在 iPhone 上访问 iTest 网站，会提示用户在主屏幕上安装一个网络应用。点击该应用之后会启动一个模拟的 Galaxy 智能手机屏幕，完成一系列的应用程序和设置选项。你可以打开 Galaxy 商店，应用主题，甚至访问信息和电话应用。你会接到模拟电话，告诉你关于
4月7日，工信部印发通知，部署互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作。对于浮窗问题，适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。
迄今为止，主打实时语音聊天社区的 Clubhouse 仅专注于 iOS 移动平台。但是对于不知情的网友来说，很可能在浏览 Facebook 时被假冒“Clubhouse PC 版”的李鬼网站给欺骗。早些时候，社交网络巨头意外放行了这则违规广告。虽然发布者精心制作了仿冒网站，但实际下载下来的却是包含恶意软件的“Clubhouse PC 版”安装包。李鬼网站沙箱分析表明，在恶意软件被打开后，它将尝试与命令控制服务器进行通信，以获取下一步操作指令，比如悄
说实话，特朗普当总统就不缺话题，他现在变成前任了，依然是那个会抢现任风口的前任。这不我看到一条新闻说:
工信部信息技术发展司负责人杨宇燕透露，预计今年年底前，将会向首批符合要求的信息无障碍网站和手机App授予无障碍标识，并予以公示。
Google购物，前称「Google Product Search」、Google Products和Froogle，是由Google公司开办的价格比较服务，其发明者是Craig Nevill-Manning。其界面提供了一个HTML表单字段让用户可键入产品查询以获得一个有贩卖该项产品的销售商及其价格的列表。Shopping 应用程序允许用户从数千家在线商店中挑选商品，并使用 Google 帐户下单。
据9to5mac报道，日前三星新西兰正式推出名为 iTest 的新网站，通过该网站 iPhone 用户可以使用 Safari 浏览器来模拟操作 Android。
伊莎贝尔被一种新的互联网服务「种草」了。她在网上看到了一些帮助人们「规划身后事」的网站，服务内容包括帮助用户在去世之后继续发送推文、朋友圈等。服务正中伊莎贝尔的下怀，「这是我最后一次可以展示我个性的方式」。
随着疫情影响的逐渐褪去， 2021 年租车行业也迎来了强势反弹与快速复苏，更多的人们在出行时，除了公共交通、网约车之外，也会倾向于选择自驾租车..
紧张的生活,忙碌的工作,让心中那根弦无限紧绷,你难道不想畅快的让自己放松一下?是时候来九号总动员,开启一场酣畅淋漓的科技潮玩大轰趴!九号公司斥..
4月15日，由CTI论坛主办的 2021 中国呼叫中心及企业通信大会，在北京辽宁大厦隆重召开。本次会议以"5G时代 共筑企业通信云生态"为主题，围绕企业通..
日前，中国智能科学技术最高奖“吴文俊人工智能科学技术奖”十周年颁奖盛典在北京举行，青岛有 4 个项目荣获科技进步奖， 1 个项目获得企业技术创..
最近一段时间，高通关于5G技术和5G毫米波应用的好消息不断，先是高通骁龙888 5G旗舰芯片的推出，然后是高通第四代5G基带及射频系统骁龙X65发布，紧..
11 年风雨兼程， 11 年携手相伴， 11 年砥砺成长！鹰视教育，从 2010 年一个名不见经传的公司逐渐发展成为了今天在线教育行业的佼佼者！一、 30 余..
区块链自 2008 年诞生至今，已超过 10 年历史。 12 年来随着底层技术和商业模式不断变革，作为下一代互联网的基础性技术，也是数字经济发展的重要..
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4 月 16 日消息， 海康存储于近日发布了其NVMe 固态硬盘新品，最高速度达到3500MB/s。具体主控方案还没有公开，但不出意外就是之前流出的联芸科技..
随着我们休闲娱乐生活的日益丰富，耳机在日常生活中占据的地位也是越来越高，几乎都要成为生活必需品了。技术的进步使得蓝牙耳机逐渐取代了有线耳..
英雄联盟的云顶之弈的11.8版本中，重秘山海的这个阵容可谓是十分的强大，拿来上分是非常不错的选择，很多玩家还不清楚重秘山海的这个阵容怎么玩，..
近年来，蓝牙耳机市场便迎来了持续火爆，特别是完全摆脱耳机线的TWS耳机关注度最高，佩戴起来没有约束感是无数耳机党的追求，不过这也使得我们使用..
蓝牙耳机是现在年轻群体非常喜欢的数码产品，不仅可以作为时尚的搭配，而且实用性也是要高于有线耳机的，不必担心线材的牵绊。现在市面上的蓝牙耳..
春意盎然好时节，一年一度的苹果春季发布会踏春而来。不久前，苹果官宣将此次发布会定档4月21日凌晨1点，而在召开前夕，我们通过国内外的爆料大神..
国内家居清洁市场，又迎来了一枚劲敌—— eureka 优瑞家（以下简称“优瑞家”）。最近几年，吸尘器、扫地机器人等家居清洁产品发展迅猛，扶摇直上..
随着苹果春季新品发布会的定档，近期关于苹果各种新产品的爆料也不断浮出水面，虽然此次发布会主角是iPad等产品，但iPhone 13系列依然受到不少关注..
此前有媒体报道称一位用户被收取了43个月漫游费，对此中国移动客服称在取消长途漫游业务前，北京移动曾推出“漫游优惠计划”。新闻中提及的仍在收..
日前，小岳岳在微博发问：“我买的手机128G内存，但打开一看可使用内存只有112G，那是不是应该收我112G的钱，还是说收128G的钱是合理的？”对此，..
4 月 16 日，海信商用显示公司举行了“高效办公 冠军品质”海信全场景智慧平板 2021 新品发布会，面向中小企业及行业客户，推出专业版R6B与经典版..
近日,中国领先的产业数字化研究与咨询机构爱分析发布了《2021爱分析·产业数字化厂商全景报告》。报告从金融、消费品与零售、房地产与建筑、医疗与..