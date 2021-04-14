10家非法社会组织网站被关停：性质恶劣发起人或被纳入黑名单

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10家非法社会组织网站被关停：性质恶劣发起人或被纳入黑名单

2021-04-14 15:30 · 稿源：站长之家

近日，民政部、中央网信办依法关停了2021年第二批10家非法社会组织网站及其新媒体账号，清除了有关关联网页。

此次的关停涉及中国雷锋基金会、中华旗袍博物馆、中国网络书法联盟、中国报商联合会等10家非法社会组织。

民政部官网.jpg

在这之前，民政部前期已分四批，对65家非法社会组织网站及其开办的微信、微博等新媒体账号予以关停。

民政部表示，接下来对于性质恶劣、屡教不改的非法社会组织发起人，提请工信部门依法纳入违法互联网站（主办者）黑名单。

具体名单.jpg

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