交个朋友回应罗永浩再被强制执行：罗老师正在努力挣钱

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交个朋友回应罗永浩再被强制执行：罗老师正在努力挣钱

2021-04-14 15:13 · 稿源：站长之家

企查查App显示，罗永浩于4月12日因未按时履行法律义务被法院强制执行，执行标的为1016万元。

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随后@交个朋友回应此事这是经营手机业务时的公司债务，还有很多处理中的案子陆续进行中。我们会按照法律程序妥善处理。

同时，罗永浩老师正在努力挣钱，正在陆续和积极地替公司偿还相关债务，请大家放心。

交个朋友回应.png

就在本月初，罗永浩还在电商大会上表示，今年希望完成总收入100到150个亿，预计年底还清债务。

网友表示，有一说一，罗老师可以算是努力还钱的楷模了。

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