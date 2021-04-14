交个朋友回应罗永浩再被强制执行：罗老师正在努力挣钱

4月1日,罗永浩迎来了抖音直播带货的一周年。数据显示,罗永浩一周年直播带货专场成交金额突破2.3亿,创罗永浩抖音直播带货新纪录。通过对比罗永浩首秀的直播数据,可以发现一年来他在抖音电商平台的改变和成长,也能看到抖音电商在直播带货领域助力主播成长的能力。不止交个朋友 更要认真带货去年4月1日,罗永浩开启了首场抖音直播带货,也让更多人知道了他的另一个新身份“交个朋友科技首席推荐官”。一年前,罗永浩在抖音电商平台首场直