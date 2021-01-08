蚂蚁回应试点数字人民币：普通用户暂时无法使用

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:据第一财经报道，近日，上海陆家嘴中心商场“7分甜”奶茶店已支持数字人民币支付。店员称，目前该支付方式仅限支付宝员工使用，普通用户暂时还无法使用。

对此，蚂蚁集团回应称，目前尚在试点初期，没有更多信息可以披露。据悉，蚂蚁集团员工在支付环节可选择“数字人民币支付”选项进行支付。

此前，上海数字人民币还在上海交通大学医学院附属同仁医院进行了试点。

据悉，本次试点采用了脱离手机的硬钱包支付模式。具体操作只需取出在医院新办理的屏显卡式硬钱包，在员工餐厅的支付终端上轻轻一刷，就可立刻完成支付。硬钱包卡片右上角的水墨屏窗口中，将显示消费金额、卡片余额、支付次数等信息。该技术由中国邮政储蓄银行提供。

去年10月，蚂蚁集团首席执行官胡晓明曾表示，在数字人民币的研发过程当中，网商银行深度参与。数字货币对于蚂蚁集团是正向的增量，而不是负向的减量。数字人民币是人民币的数字化形式，定位于流通中货币（M0），不同于一般的电子支付工具。支付宝和其他移动支付钱包是金融基础设施，而数字人民币是支付工具，是钱包的内容。

对于数字人民币和微信支付宝是否存在竞争一事，央行方面也进行了回应。

当时，央行数字货币研究所所长穆长春表示，数字人民币和微信支付宝无竞争。大家依旧可以使用微信支付宝进行支付，只不过支付的工具里面，不仅包括商业银行存款货币，还增加了数字人民币的这个选项，两者并非处于同一维度。微信和支付宝是钱包，数字人民币是钱包里的钱。