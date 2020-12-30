乔丹姓名权纠纷案宣判 乔丹体育被判赔35万并公开道歉

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乔丹姓名权纠纷案宣判 乔丹体育被判赔35万并公开道歉

2020-12-30 15:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月30日 消息:据上海二中法院官方消息，今日，上海二中院对前美国职业篮球运动员迈克尔•乔丹诉乔丹体育公司、百仞贸易公司姓名权纠纷案作出一审宣判。

原告迈克尔•乔丹诉称，自1984年以来，中国各大媒体对原告进行了持续几十年的新闻报道，都用中文译名“乔丹”指代原告，故“乔丹”这个译名已与原告建立了特定的联系并为中国公众所熟知，原告由此对中文“乔丹”享有姓名权。被告乔丹体育公司未经原告许可，擅自在其商号、产品和商业推广活动中使用原告的姓名“乔丹”，对广大消费者造成了误导，已构成对原告姓名权的侵害。百仞贸易公司销售乔丹体育公司的侵权产品，故构成共同侵权。

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两被告共同辩称，Jordan只是英美国家的一个普通姓氏。原告不可能对一个英美普通姓氏的惯常翻译享有中国法律意义上的姓名权。被告注册并使用“乔丹”商标已有数十年，对“乔丹”商标依法享有商标权。原告早就知道被告使用“乔丹”商标和商号，却不及时主张权利，早已过了诉讼时效。而百仞贸易公司销售的产品均通过合法渠道进货，故已尽到了合理的注意义务，不构成共同侵权。

经审理，上海二中院认为，乔丹体育公司是在明知迈克尔•乔丹具有较高知名度的情况下，仍然擅自选择“乔丹”二字进行商标注册，并登记了“乔丹”商号。除此以外，乔丹体育公司还将迈克尔•乔丹曾经的球衣号码“23”和他两位儿子的中文译名马库斯•乔丹和杰弗里•乔丹均注册为商标，其指向性非常明显，足以认定其具有导致或放任公众产生混淆的故意，故乔丹体育公司构成对原告姓名权的侵害。

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据此，上海二中院依法判决乔丹体育公司公开在报纸和网络上向原告赔礼道歉，并澄清两者关系;乔丹体育公司停止使用其企业名称中的“乔丹”商号;乔丹体育公司应停止使用涉及“乔丹”的商标，但对于超过五年争议期的涉及“乔丹”的商标，应采用包括区别性标识等在内的合理方式，注明其与前美国篮球运动员迈克尔•乔丹（Michael Jordan）不存在任何关联;乔丹体育公司应赔偿原告精神损害抚慰金人民币30万元;乔丹体育公司赔偿原告因本案诉讼所支出的合理费用人民币5万元;驳回了原告的其他诉讼请求。

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