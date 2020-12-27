饿了么2020年个人年度账单发布 app搜索年度账单查询

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:今日，饿了么宣布，2020年个人年度账单正式发布，消费者可以通过饿了么app搜索【年度账单】，即可拥有2020年个人年度账单、

今年饿了么年度账单的内容包括了:使用饿了么的总天数、2020年年度总消费、2020年年度订单数以及订单分类，为用户送餐的骑手共行走的里程数、今年订单总优惠、最贵的一单等。

此外，饿了么还在账单中公布数据称，今年饿了么全平台总共完成了4亿“无需餐具”环保订单，共节省6400吨碳排放相当于种下36万棵梭梭树。