饿了么2020年个人年度账单发布 app搜索年度账单查询

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:今日，饿了么宣布，2020年个人年度账单正式发布，消费者可以通过饿了么app搜索【年度账单】，即可拥有2020年个人年度账单、
今年饿了么年度账单的内容包括了:使用饿了么的总天数、2020年年度总消费、2020年年度订单数以及订单分类，为用户送餐的骑手共行走的里程数、今年订单总优惠、最贵的一单等。
此外，饿了么还在账单中公布数据称，今年饿了么全平台总共完成了4亿“无需餐具”环保订单，共节省6400吨碳排放相当于种下36万棵梭梭树。
站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:今日，饿了么宣布，2020年个人年度账单正式发布，消费者可以通过饿了么app搜索【年度账单】，即可拥有2020年个人年度账单、
今年饿了么年度账单的内容包括了:使用饿了么的总天数、2020年年度总消费、2020年年度订单数以及订单分类，为用户送餐的骑手共行走的里程数、今年订单总优惠、最贵的一单等。
此外，饿了么还在账单中公布数据称，今年饿了么全平台总共完成了4亿“无需餐具”环保订单，共节省6400吨碳排放相当于种下36万棵梭梭树。
近日，微信正式上线年账单功能，想看今年一共在微信消费了多少的同学可以赶紧了。在这里，用户可以清楚查询支出、收入和个人资金流转情况。其中，年账单由“转账”、“消费支出”、“发红包”构成，点击即可查看每一笔交易的明细。具体查询方法为:微信——我——支付——钱包——左上角账单——统计——年账单。
今日，2020年微信年度账单上线，今年在微信上各种支出、收入和个人资本流动，一次让你看的明明白白。
今天，饿了么官方微博晒出一张海报，上卖弄写着“饿了么蓝骑士开启换装”，官方表示“每一个名字的上场，都是使命的征程”。
在今日的第三届蓝骑士节上，饿了么CEO王磊将针对商户出餐慢、联系不上用户、道路封路、社区不让进、电梯拥堵等7个异常配送场景，采取调整规则设置、灵活增加配送时间等措施。
今天，饿了么宣布启动“1212超级粉丝狂欢节”，希望继续接力，再创双11佳绩。活动期间，饿了么将面向全国用户发放千万消费红包，同时“百亿补贴”也会继续加码，还有买一赠一等众多优惠。
现如今很多人习惯使用信用卡，借的多了他们就选择账单分期，花钱的时候很快乐，还钱的时候就痛苦了。信用卡账单分期非常的不灵活，提前还款还需要还清所有的手续费，使用起来不太灵活。今天编者给大家推荐一款特别好用的借贷产品——微粒贷，使用起来操作简单、灵活。使用微粒贷资金周转更灵活方便微粒贷是国内首家互联网银行微众银行旗下的小额信贷产品，操作简单便捷，受邀用户在微信支付和手Q钱包就能使用，无需担保抵押，无需?
今年9月，一篇名为《外卖骑手，困在系统里》的文章在网上刷屏，称送外卖就是与死神赛跑，和交警较劲，和红灯做朋友。针对上述问题，各大外卖平台纷纷引起重视，并公布了相应的举措。
在12月7日，新浪开启了2020年的年度电竞盘点，可以为自己喜欢的选手和战队等电竞内容进行投票，下面就来为大家分享一下投票的地址。
今日，百度沸点公布了2020年“年度知识热词”榜单，上榜热词为:新型冠状病毒、凡尔赛文学、核酸检测、内卷、715工作制、职场PUA、新基建、云监工、“弹”性工作、股票熔断。此前，百度沸点还公布了2020年度流行语榜单，其中:集美、一起爬山吗、u1s1、九漏鱼、爷青回、上海名媛、打工人、突击式尽孝、七夕蛤蟆、深藏blue上榜。
近日，东莞一女孩在网上点了一份外卖，但因为外卖骑手迟到，商家不肯退单，于是给了对方差评。第二天，心生不满的骑手上门找到了女孩，边拍视频边辱骂，称“你长得像癞蛤蟆一样”“你还点什么外卖”，语言污秽不堪难入耳。
12月22日，由南方报业传媒集团、深圳市消费者委员会指导，南方都市报社主办的深圳夜间经济发展大会暨2020深圳消费口碑榜点赞礼在深圳举行。本次评选通过市民推荐，相关单位、部门、社会组织自荐的方式征集参评案例，以“网络点赞+专家评审”的形式评选出夜间消费目的地、商业消费口碑品牌及消费影响力KOL。万顺叫车凭借其在用户中的良好口碑，在此次评选活动中获评“年度消费口碑大奖”。活动现场，万顺叫车与商业消费领域的专家?
由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询主办的2020年度金i奖，12月18日揭晓获奖名单，米乐教育荣获金i奖2020年度飞跃进步奖。由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心、eNet研究院、德本咨询等联合主办的2020（第十八届）中国互联网经济论坛(i-China Forum2020，The18th)在线上举办。本次年度论坛设计邀请各发展阶段的企业领导人谈他们的企业价值主张，结合今年国内外
今天，淘宝发布了2020年度十大同款，凭借超高的人气，嫦娥五号暖宝宝、钟南山同款哑铃、丁真同款耳环、五条人同款拖鞋、“一起爬山吗”手机壳、王一博同款斜挎包、青你2“淡黄的长裙”、王俊凯同款巨型水壶、奥特曼同款变身器等入选榜单。
据央视新闻报道，2017年3月6日，于先生在等红灯过马路时被正在送餐的“饿了么”骑手杜某驾驶的电动车撞伤，事故经交通管理部门认定杜某应负事故全部责任。经诊断于先生为右踝关节粉碎性骨折，并经鉴定构成十级伤残。双方协商未果，所以于先生将杜某以及“饿了么”的运营公司拉扎斯公司起诉至法院。
北京时间12月9日晚，美国外卖服务提供商DoorDash 将登陆美国纽交所上市交易，股票代码为DASH。其IPO定价为每股102美元，对应市值达387亿美元（约合2500亿人民币）。
今日，网易云音乐正式发布2020年度听歌报告，用户可打开网易云音乐APP搜索“年度报告”，查收自己的2020专属听歌报告。
12 月 2 日，由腾讯教育主办的2020“回响中国”腾讯教育年度盛典在北京成功举办。中航未来集团凭借在航空服务教育领域的突出表现和领军地位，从众多优秀的参选教育品牌中脱颖而出，获得“ 2020 年度综合影响力标杆教育集团”荣誉。 “回响中国”腾讯教育年度盛典已经成功举办了 13 届，是被教育行业和社会大众公认为具有高度影响力的活动品牌，也是教育行业发展变化的见证者，今年的“回响中国”盛典以“共迎挑战 共赢明天”为主?
今日，苹果App Store正式公布了2020年度精选 App 和游戏。他们分别是:初学者锻炼APP《Wakeout!》、手游《原神》、日历APP《Fantastical》、个性化音景App《Endel》。
近日， 2020 南方周末年度盛典品牌峰会在北京圆满落下帷幕，峰会以“聚力·再向前”为主题，聚焦品牌营销新趋势，探寻创新发展新路径。活动现场揭晓了多个重磅奖项，全面盘点年度价值典范，丁香园·丁香医生荣获“年度责任贡献奖”。南方报业传媒集团副总编辑、南方周末报系总裁黄灿表示，在新冠肺炎疫情、全球经济形势不明朗等多重考验之下，企业经营及品牌发展的前景愈发复杂，诸多值得关注的新现象也加速涌现，社会应该关怀品牌
12月11日，美国《时代》周刊发布2020年度人物名单，视频会议软件Zoom创始人袁征获评“年度商业人物”。袁征及家族以110亿美元财富位列《2020福布斯美国富豪榜》第43位。
12月28日，因北京三快科技有限公司、北京三快信息科技有限公司旗下的美团、美团点评APP取消支付宝渠道支付，王某将上诉公司起诉至法庭。目前，北京..
北京某文化传媒公司与某视频平台在直播表演业务上建立了长期合作关系。大学毕业的小李于2019年6月至11月期间，以网红主播的身份在某视频平台上进行..
“今天你买到麦当劳了吗?”，昨日麦当劳在支付宝上的0元汉堡“爆单”宕机引发了网友热议，今日更一举登顶支付宝搜索品牌榜，记者了解到，其支付宝..
今日上午，快手召开全员会宣布将于2021年1月10号全员开启大小周，据悉，目前快手已经有70%的人在大小周。11月5日，快手正式向香港联交所递交了IPO..
原神中是有一个关于漂流瓶的隐藏任务，在雪山的附近可以接到，很多玩家还不清楚漂流瓶的任务怎么做，下面就来为大家分享一下流程攻略。..
随着人们生活水平的提高，一些诸如高血糖、高血压之类的慢性病就开始登门拜访了;也是因为人们生活水平的提高，人们开始越来越重视健康问题，比如血..
“我身为一家之主，却总让他们跟着我吃苦。我反复告诉自己，既然挑战来临那就勇敢应对。”看着被白血病折磨的伤痕累累的妻子，高大哥始终告诉自己..
2020年12月30日，吴晓波年终秀在厦门拉开了帷幕，蝉妈妈成为了这场年终秀的独家数据合作伙伴。2020注定是不平凡的一年，年初爆发的疫情打乱了我们..
魔幻的2020年终于迎来了尾声，坐着疫情的过山车，大家一边呐喊着“我太难了”，一边艰难地背负起生活的重任。疫情让每个人都意识到生命的价值和健..
GRL上海实验室（Granite River Labs）于2020年5月取得Intel?授权，成为全球第一批官方认可并提供Thunderbolt? 4全品项认证的测试实验室，即日起..
近日，GNTC2020全球网络技术大会上，腾讯云斩获“IPv6支持度优秀奖”和“IPv6Ready先锋奖”两项权威大奖，并通过相关能力测试认证。凭借云服务和I..
【2020年12月29日，中国，沈阳】近日，由东软集团为长城汽车提供的5G BOX产品获得工信部颁发的“无线电发射设备型号核准证”，这是全球首家也是唯..
12月1日至12月30日，深圳市乐宜文化x六号星球联手打造了全新潮玩盛会----潮玩设计师联展。该展落地深圳最大体量购物中心壹方城，在刚刚过去的4周里..
今天，在上海举办的引擎大会上，西瓜视频总裁任利锋表示:目前，国家推动的反垄断将有利于整个中视频行业发展。他认为，此前，微信利用社交垄断优势..
近期，Soul这个受到众多年轻人追捧的新兴社交软件在上海举办了首次线下“灵魂奇境”艺术展，艺术展引发热议，Soul也一直都旨在为用户打造优质的社..
据天眼查显示，12月25日，广州小鹏汽车科技有限公司公开“一种车辆的自动换道方法及装置”专利，公开（公告）号为CN110712680B。专利摘要显示，本..
2020年12月16日—18日，2020（第十八届）中国互联网经济论坛暨云上论坛&成果发布盛典在京举办，“金i奖”各大奖项类别获奖名单公布。凭借持续不断..
在后浪翻涌的时代，年轻品牌正在迅速崛起。当短视频迅市场暴涨后，直播带货成为品牌销售主流形式之一，不少年轻车企纷纷入局。相比客单价较低且小..
谷歌相机技术一直是Pixel智能手机里最核心的一个部分，多年来每一代谷歌Pixel手机都有着很不错的相机水平。在2019年随着Pixel4系列的发布，谷歌相..
RTFChain 智慧医院在区块链+医疗上开发应用的价值在于，它有效盘活了医疗数据，链接了有需求的医疗机构药企、保险商等，同时保障用户获得更优质的..