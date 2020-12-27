江苏将启用进口冷链食品追溯系统 消费者可通过扫码追溯信息

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:12月25日，江苏省市场监督管理局发布《关于启用江苏进口冷链食品追溯系统的通告》称，江苏省自2020年12月30日起将启用“江苏省进口冷链食品追溯系统”（以下简称“江苏冷链”），以实现对进口冷藏冷冻禽类、畜类、水产品的追溯管理。现就有关事项通告如下。

江苏省各进口冷链食品进口商、生产经营企业、批发市场、商场超市、生鲜电商和餐饮企业等相关单位（以下简称“进口冷链食品生产经营者”）均应在“江苏冷链”完成主体用户注册，并在追溯系统启用之日起，使用“江苏冷链”如实填写进口冷藏冷冻禽类、畜类、水产品来源及流向等追溯数据。相关单位可在网页、微信或支付宝搜索“江苏冷链”小程序进行手机端操作。

据悉，“江苏冷链”实行首站赋码制，经口岸或者其他省份进入江苏省的进口冷链食品，进口冷链食品生产经营者需通过“江苏冷链”进行首站赋码，采集包含上一级进口商名称、原产国、批次、检验检疫、核酸检测结果及消毒证明等主要信息，由系统按规则生成 “物品+主体”的电子追溯码和出入库凭证，通过电子追溯码和出入库凭证，实现进口冷链食品在生产经营者之间的流转。进口冷链食品生产经营者在面向消费者进行销售时，销售区域需相对独立并在醒目位置加贴与所售食品对应的“江苏冷链”电子追溯码。消费者可通过微信、支付宝扫码查询产品追溯信息。