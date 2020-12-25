游族董事长林奇去世 此前遭同事投毒

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热点：游族董事长林奇去世 此前遭同事投毒

2020-12-25 22:36 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:今日晚间，游族网络发布公告称，于2020年12月25日收到公司董事长暨总经理、实际控制人、控股股东林奇生家属的通知，林奇因病救治无效于2020年12月25日逝世。

林奇直接持有公司219，702，005股，占公司总股本23.99%，为公司控股 股东、实际控制人。林奇持有的公司股份将按法律、法规办理继承手续。公司将依据相关法律法规的要求履行后续相关事宜的信息披露义务。

此外，游族网络还表示，目前，公司董事会、监事会及高级管理团队成员正常履职，公司经营业务正常开展。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成。林奇先生去世后， 公司董事会成员数减少至8人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司 将根据《公司章程》及相关法律法规的规定尽快推举合适的董事长及总经理人选， 并召开董事会和股东大会完成相关补选工作。

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随后，游族网络公众号发布了《再见少年》一文称:“你，看透不美好仍相信美好，见过不善良却依旧善良。我们，会在一起，继续善良，继续相信美好，继续和一切不善良战斗。”

QQ截图20201225223811.jpg

12月23日，网上有传言称，游族网络疑似发生内斗，其CEO林奇已因中毒被送进ICU。

随后，上海警方也发布通报称，2020年12月17日17时许，警方接到报警称，某医院在诊疗时发现病患林某（男，39岁）疑似中毒。接报后，警方立即开展侦查。经现场勘查和调查走访，发现林某的同事许某(男，39岁)有重大作案嫌疑。目前，许某已被警方依法刑事拘留，相关侦查工作正在进一步开展中。

今日早间，中国经济周刊报道称，嫌疑人许某对游族CEO林奇投毒的原因，是对林奇的职位调整产生了不满，林奇顾及同事旧情并未立即裁员，而是先减薪让其另谋出路。“投毒”方式也并非陈年普洱，而是通过药物。

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