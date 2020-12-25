蛋壳公寓下架所有房源 客服电话暂时已无人接听

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:据三言财经报道，近日，有网友在社交媒体反映称，蛋壳公寓APP已经无法搜索到北上广深等多地的房源，首页仅显示业主自助解约、租客自主解约、自助解约说明等功能。此外，还有部分网友称，蛋壳公寓App已无法正常登陆。

同时，蛋壳公寓的客服电话也已无人接听，在蛋壳公寓App内也无法转接人工客服。

此前，蛋壳公寓被曝出存在资金链断裂、破产、欠薪、被租客维权等负面消息。

11月19日，北京市住建委方面表示，已经针对蛋壳公寓成立了专办小组，希望能平稳解决此事，后续处理方案会及时公布。

同时，蛋壳公寓CEO高靖也在不久前被限制消费。12月8日，蛋壳公寓关联公司紫梧桐（北京）资产管理有限公司被上海市闵行区人民法院列为失信被执行人，履行情况为全部未履行。此外，该公司还新增一条限制消费令，申请人为上海欣晴办公家具制造有限公司，该公司及其法定代表人高靖不得实施高消费及非生活和工作必需的消费行为。

站长之家了解到，近日，微众银行已开放蛋壳租客贷款结清入口，蛋壳租金贷客户退租后之后，可在“微众银行租住消费贷款”公众号回复“贷款补偿”结清贷款。48小时后可登录"微众银行安居服务小程序"开具结清证明。