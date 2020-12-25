王健林名下万达体育将退市 盘前股价曾暴涨超10%

站长之家(ChinaZ.com) 12月25日 消息:距上市不到一年半的时间，万达体育就要退市了。12月23日，万达体育发布公告称，公司董事会同意公司从纳斯达克退市。大连万达集团的全资子公司万达体育传媒（香港）控股有限公司将收购万达体育所有A类股份。

公司预计在2021年1月29日退市，私有化价格为2.55美元/ADS。

受该消息影响，美股开盘前，万达体育股价盘前暴涨12%，截至收盘，万达体育报2.5美元/ADS，涨幅11.11%。

万达体育成立于2018年11月。2019年7月26日，万达体育在美国纳斯达克上市，IPO价格为8美元。

此前，为了完成其5年上市的目标，万达体育一路买买买，拿下盈方体育、美国世界铁人公司、欧洲障碍赛主办方XLETIX，并入股马竞俱乐部等。而大量的并购让万达体育陷入巨额债务。

2017年，万达体育负债率高达103.29%，2018年为100.5%，2019年其负债率有所降低，但仍高达87.3%。

万达体育三季度财报显示，公司营收连续三个季度下滑，三季度的持续经营总营收为9123.7万欧元，同比减少42%。公司三大类主要业务都出现了不同程度的营收规模缩减。

由于重大赛事的周期性和疫情的持续影响，2020年第三季度，万达体育仅参与了3项重要赛事，而2019年同期，万达体育参与了45项重要赛事，两年相比，差距甚大。

目前，万达体育的核心资产仅剩盈方体育传媒集团以及万达体育中国公司。