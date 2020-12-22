B站回应被约谈10余次；京东数科回应CEO换帅；何小鹏回应丰田掌门人炮轰电动汽车

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B站回应被约谈10余次；京东数科回应CEO换帅；何小鹏回应丰田掌门人炮轰电动汽车

2020-12-22 08:13 · 稿源：站长之家
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B站回应被约谈10余次

昨日，针对被扫黄打非办约谈一事，B站回应称，12月3日，在接受政府主管和监管部门的约谈后，B站第一时间接受监管部门的批评和指导意见，积极配合，在为期两周的整改期间内组织专项人力排查和处理了相关稿件。整改期结束后，在各级主管部门的指导下，B站将不断加强内容审核能力，优化内容管理机制，积极营造风清气正的网络空间。

昨日早些时候，全国“扫黄打非”办公室通报了对B站监管工作情况。

扫黄打非办称，2020年以来，全国“扫黄打非”办公室举报中心共接到群众反映B站问题的线索逾五百条。按照转办线索，上海市相关部门对B站行政立案处罚6次，约谈10余次。近期，针对B站平台存在的某些内容涉色情低俗等较突出问题，全国“扫黄打非”办公室再次部署上海市“扫黄打非”办组织查处。12月3日，上海市“扫黄打非”办联合市委网信办、市文旅局对B站进行约谈，责令其限期整改2周，全面排查违法违规和不良信息，加强视频、直播内容、漫画、图文及相关弹幕和跟评的审核;同时明确要求，在验收网站整改工作合格前，暂停具有舆论属性或社会动员能力的新业务新功能的内测或上线。

QQ截图20201130082528.jpg

京东数科回应CEO换帅

昨日，针对“更换CEO”一事，京东数科回应称，李娅云将统筹负责京东数字科技的日常经营管理，向京东集团CEO刘强东先生汇报，并协助京东数字科技副董事长陈生强先生做好战略、产品和研发的落地。出任京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，将有助于陈生强将更多精力聚焦前瞻发展和业务布局，凭借其对行业的深刻理解和战略洞察，在战略规划、产品打磨、技术升级上进一步构建数字科技业务的核心壁垒。

此外，京东数科还表示，这一管理层的任命提议也是京东集团轮岗制度的体现，目前京东集团的核心管理层在现有岗位上满一定年限后都会转至其他不同岗位进行轮岗，以此打造人才的综合能力和多元视角。

昨日早些时候，京东数科宣布，任命京东数字科技CEO陈生强为京东数字科技副董事长及京东集团幕僚长，任命京东集团首席合规官李娅云为京东数字科技CEO。

京东

何小鹏回应丰田掌门人炮轰电动汽车

昨日，针对丰田汽车掌门人丰田章男认为电动汽车被过度炒作一事，何小鹏举出曾经的手机霸主诺基亚被收购的事例，暗讽丰田过于保守，如果汽车行业不作出革新，那么当今的燃油车就将是曾经手机业的诺基亚。

何小鹏在微博称:“2014年4月25日，微软宣布对诺基亚的收购正式完成，当诺基亚现任CEO约玛奥利拉在记者招待会上公布同意微软收购时，最后他说了一句话，“我们并没有做错什么，但不知为什么我们输了。”说完，连同他在内的几十名诺基亚高管情不自禁的落泪。”

此前，丰田章男表示，如果所有汽车都是电力驱动，那么日本到夏天时将发生电力短缺。同时，汽车行业当前的商业模式将会崩溃，并导致数百万人失业。

QQ截图20201222081704.jpg

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