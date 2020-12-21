罗永浩直播间再回应羊毛衫事件：与专业检测机构SGS开展合作

站长之家（ChinaZ.com）12月21日 消息:今天，交个朋友直播间发声明，再次对此前的羊毛衫事件作出回应。“交个朋友”表示:事件发生后，公司进行了深度的反思，并决定从5个方面整改升级:

【1】成立质控实验室，提升交个朋友直播间的产品质控能力，进一步杜绝假冒伪劣商品，最大化保障消费者权益。

【2】与国际知名的第三方专业检测机构SGS开展合作，建立业界领先的第三方检测认证机制，实现专业化的产品质量监控，先期将覆盖服饰、美妆等类目。

【3】成立“客户卓越体验委员会”，匿名安排大量的所谓“神秘顾客”同步购买直播间的商品，持续监察公司客诉和质量问题，不断迭代管控机制，升级管理流程，优化渠道合作伙伴管理机制和提高供应商准入门槛。

【4】积极参与权威机构主导制定的直播电商商品质量检测和控制相关行业标准和规范，为提升行业质控质检水平、推动产业整体升级起到促进作用。

【5】向行业大牛和质控专家发出邀请，吸引更多的专业人土加入交个朋友或成为质控顾问，进一步提升对商品的把控和质量管理能力。

交个朋友称欢迎大家的监督，但对于少数个人和网媒以不实信息和言论刻意抹黑交个朋友直播间的行为，我们保留依法追究法律责任的权利。

今年12月13日，职业打假人王海在其微博中指出，罗永浩直播过的邓特艾克（DentylActive）漱口水视频涉嫌虚假宣传，要求罗永浩退一赔三。

针对此事，12月14日，“交个朋友”直播间微博发文称，“罗永浩涉嫌虚假宣传视频”是其他博主二次剪辑拼凑，并未经过“交个朋友”或“罗永浩”本人授权同意。“交个朋友”直播间已经联系该视频剪辑博主，要求其删除侵权内容，并保留追究法律责任的权利。

12月15日，交个朋友直播间官微发布声明称，11月28日直播部分羊毛衫为假货，将报案并先行赔付。在发布声明后，罗永浩发布视频声明，斥责羊毛衫的供货方恶意欺诈，称已经报警并联系消费者三倍赔付。