他凭一己之力，三周创建一个反向链接查询工具，年入近10万！

不管是国内外，SEO服务市场竞争十分激烈，站长之家在这方面也有深刻的体会。对于个人创业者来说，如何在这样的环境中突围呢?

最近站长之家看到了国外创业者Francois通过提供查询反向链接服务，有了一些启发，在这里做个分享，希望能对大家有所帮助。

简单的说，Francois创建了一款名为Linkody的SEO服务工具。他凭一己之力，仅用三周就搞定最小可行性产品（MVP），快速验证想法的可行性。

接着，Francois通过口碑营销和提供免费SEO 工具，使得这款SaaS业务年收入从0美元增长到了14.5万美元（约合9.5万人民币）。

下文的采访中，Francois分享了自己创业过程，他的一些经验还是很有借鉴意义的，不妨一起来看看吧。

你好!介绍一下你的情况。

大家好，我叫Francois Mommens，是Linkody的创始人。第一份工作是在被法国电信收购的一家初创公司担任后端开发者。我是一个搜索引擎小团队中的一员，之后我到过不同国家工作，渐渐意识到自己想要自己创业。

我现在开发的产品Linkody主要是提供SEO服务，用于控制反向链接。这个工具可以帮助用户了解链接配置文件，跟踪现有链接，并获得新的链接。

SEO代理公司用它来管理客户的链接建设活动，中小企业也用它来满足自己的SEO需求。

目前，该业务为数百名客户提供服务，年收入约14万美元，不过增长缓慢。

你是怎么想到这个业务模式的?

在创建Linkody之前，我和一个朋友一起创办了一家初创公司。但却失败了，于是我们很快就放弃了。

我确实也从中感悟到一些创业经验。比如不要随随便便就跟朋友一起创业。

前面提到我曾接触过搜索引擎开发工作，这让我最终想到了Linkody。

回想当年，我对SEO唯一了解的就是反向链接的重要性。我主要负责链接交换工作，通过一个工具帮助第三方检查是否删除一些想要的反链。

许多现有的工具提供了关于新的和丢失的链接的基础报告，但是没有一个工具提供手动添加链接并每天进行检查。

于是，我决定开发一个最小可行性产品（MVP），验证自己的想法是否可行。

你是如何将创意转化为产品的?

我大约用了三周的发布MVP，在这个版本中，有个朋友为我提供了设计方面的帮助。

当时，我是后端Perl和Java开发人员，然而，我选择学习PHP和Symfony，因为这似乎更适合快速web开发。

在发布了这个工具后，我开始了新的全职工作，因此并没有时间管它。直到有一天发现这个产品获得了一些不错的评论并开始获得一些关注，我才决定投入时间开发更完善的版本，并新增了付费功能，看看有没有机会从中赚到钱。

所以我决定投入一些时间去发行一个带有付费计划的更好版本，看看我是否能够卖出它。

当我卖出第一份订阅时，认为这是一个有利可图的业务，于是辞掉了工作，开始全职工作。

从那时起，我一直遵循精益创业的方法改进产品，综合使用用户反馈，观察大公司提供的产品，测试想法。我一直努力的一件事就是保持界面的连贯性、一致性和简单性。这款工具因此广受好评，并提供出色的功能支持。

你用哪些营销策略来发展你的业务?

说到营销和推广，我必须学会各种方式。我很快意识到的一件事是，整个行业关键词竞价竞争非常激烈，通过SEM 推广并不是一个好的选择。相反，我通过博客专注于SEO优化、链接建设和内容营销。

由于写作不是我的强项，所以我雇佣了一些人定期撰写内容。这个博客引起了关注，流量稳步上升，转化率却很差。

有一个博客的好处是，当它获得足够的权威时，你就能开始收到一些商业合作稿件，定期发布内容。不过这需要时间，我收到了大量的邀请（很多垃圾邮件），最终拒绝了90%的帖子。

我兼职在博客上投资，因为即使它不能产生客户，仍然仍然有助于获取反向链接，并获取额外的一些收益。

另一个策略是提供免费的 SEO 工具。这主要从提供一个免费但有功能限制反向链接检查器开始。这个策略取得了很好的成效，但每一个SEO工具都提供类似的功能，我必须开发更多且有差异化的免费工具，比如谷歌索引检查器。

我有几个产品粉丝经常提到这个工具，或者直接推荐给他们的合作伙伴。

你今天过得怎么样?未来的目标是什么?

如今，这个工具可以说已经非常成熟和全面了，功能涵盖了反向链接获取/跟踪SEO任务。如果我想更快地成长，我必须扩大业务，不能局限在反向链接利基市场，把工具变成一个成熟的SEO工具。

但这是我很不想去做的，因为竞争太激烈了。所以我在做一些不同的、有创意的事情。很少有公司提供我正在从事的服务，我认为他们做得不是很好，可能是因为难以解决技术方面问题。

自创建Linkody以来，你最大的体会是什么?

一个人创业真的太难了!我感觉自己做着5个不同人的工作量。

产品设计、用户体验、前端/后端开发、推广，甚至是客服。

单凭自己去做每一个决定也很困难。好在我有几个企业家朋友，可以向他们寻求建议，网上也有社区，但这还是有创业伙伴不一样。

风投和天使投资并不会选择个体企业家，而只投资于拥有广泛的互补技能的团队，因此资金问题只能自己想办法。

我体会的另一件事是获取用户有效反馈真的很困难。很多人可能用了你的产品，但有回应的少之又少。

注:文章内容经站长之家编译，修改。点击这里查看Francois专访英文原文内容。