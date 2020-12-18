虚拟机Parallels发布新技术预览版，M1 Mac能运行Win 10了

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:在苹果发布M1Mac不久之后，Mac系统虚拟软件Parallels随即宣布他们将开发兼容M1的软件。好消息是，Parallels已经通知客户，新的Parallels Desktop16for M1Mac技术预览版推出了。

（注:Parallels Desktop是macOS上的虚拟机软件。可以在 Mac 下同时模拟运行 Win、Linux、Android 等多种操作系统及软件而不必重启电脑，并能在不同系统间随意切换。）

对于不熟悉的人来说，技术预览版基本上就像是一种测试版，用户可以在正式发布前试用该软件，并向开发人员反馈相关的bug。

应该注意的是，虽然Parallels技术预览版将支持M1芯片，但其功能仍将受到一定的阻碍。该预览版将只支持基于ARM的架构，而不能运行基于 Intel x86的操作系统。换句话说，一些用户可以在M1芯片的Mac上使用Win10。

不过Parallels16技术预览版目前还是有些问题的，包括:

在虚拟机中无法安装或启动基于Intel x86的操作系统；

不可能挂起和恢复虚拟机；

当虚拟机运行时，不可能使用 “关闭”按钮——而是关闭虚拟机；

ARM32应用程序不能在虚拟机中工作。

目前，微软正在提供一个基于Arm的Windows版本，让系统可通过Parallels在‌M1‌ Macs上运行。不过，基于Arm Windows版本还没有可供购买的公开版本，现在可访问微软官网下载Windows的Insider Preview版，体验在M1Mac上使用Win10了。

今年8月份，支持基于英特尔处理器的mac电脑Parallels Desktop16正式发布，而现在已经为M1‌ Macs做好准备。Parallels软件一次性收费99.99美元，但专业版和商业版需要每年缴纳79.99美元的订阅费。