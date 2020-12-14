斗鱼虎牙合并案被审查 虎牙回应：已主动向监管部门申报

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:据国家市场监管总局官网消息，国家市场监管总局反垄断局主要负责人在接受媒体采访时透露，正在依法审查广州虎牙科技有限公司与武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司合并等涉及协议控制架构的经营者集中申报案件。

对此，虎牙方面向回应:广州虎牙科技有限公司早前已经主动将其与武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司合并案，依法向市场监管总局反垄断局进行经营者集中申报，并会积极配合主管部门的审查程序。

今年8月10日，斗鱼和虎牙宣布收到了腾讯的合并提案，腾讯建议虎牙、斗鱼按整体市值1:1换股合并，合并完成后，斗鱼将成虎牙全资子公司。合并前，腾讯已经拥有斗鱼38%的股权和虎牙50.1%的股权。随后，腾讯将企鹅电竞游戏直播业务以5亿美元的价格转让给斗鱼。

“《反垄断法》适用于所有主体，对内资外资、国有企业和民营企业、大企业和中小企业、互联网企业和传统企业一视同仁、平等对待，目的是要保障各类市场主体公平参与市场竞争，营造公平竞争的营商环境。虽然平台经济领域竞争呈现出一些新特点，但互联网行业不是反垄断法外之地，所有企业都应当严格遵守反垄断法律法规，维护市场公平竞争，也只有这样，才能确保整个行业的健康发展。”