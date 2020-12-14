挖苹果墙角？首席财务官及前设计师乔纳森伊夫成为法拉利CEO候选人

站长之家(ChinaZ.com) 12月14日 消息:路透社发布消息称，一份最新的报告显示，苹果首席财务官卢卡·梅斯特里以及已经从苹果公司离职的首席设计师乔纳森·伊夫成为了法拉利汽车的CEO候选人。

现年 65 岁的法拉利汽车首席执行官路易斯·卡米勒里（Louis Camilleri）在担任该职位已有将近两年半的时间，近日因个人原因立即退休，上周周四正式结束了自己作为法拉利CEO的职务。法拉利董事长约翰·艾尔坎（John Elkann）是意大利阿涅利家族的接班人，在找到下一任继任人之前，将临时领导公司。

在法拉利CEO离职后不久，可能的新CEO候选人名字就出现了。但是法拉利F1车队的发言人否认了有关法拉利赛车队的前负责人和前兰博基尼首席斯特凡诺·多梅尼卡利（Stefano Domenicali）可能担任法拉利CEO的传闻，称他期待着按计划于 1 月 1 日开始担任F1 首席执行官的新工作。

根据这份报告，苹果公司现任首席财务官卢卡·梅斯特里和前苹果传奇设计师乔纳森·伊夫是众多可能的候选人之一。

法拉利集团可能不会急于公布新的CEO人选，可能需要一段时间来筛选后录用。鉴于乔纳森·伊夫作为设计师的职业经历以及卢卡·梅斯特里曾经在通用汽车的工作经验，这两位都是有可能的候选人。

卢卡·梅斯特里在全球顶尖公司中拥有超过 25 年的组建和领导财务团队的经验，这些公司的经营规模和复杂性均十分复杂。在加入苹果之前，卢卡是Xerox的首席财务官，更早之前是诺基亚西门子通信公司的首席财务官。

卢卡·梅斯特里的职业生涯始于美国通用汽车公司，在美洲，亚太地区和欧洲的金融和运营部门工作了 20 年。在通用汽车工作期间，卢卡是建立通用汽车在亚太地区业务的团队的一部分，包括在中国和泰国的制造业投资。后来他成为通用汽车公司在欧洲所有业务的首席财务官，该公司业务遍及 45 个国家/地区，年净收入约为 400 亿美元。

卢卡·梅斯特里出生于意大利罗马，在那里他获得了经济学学士学位。法拉利总部位于意大利北部的马拉内罗，距离罗马仅有几百英里。