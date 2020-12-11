泡泡玛特市值破1000亿 创始人王宁身价将突破547亿港元

站长之家（ChinaZ.com）12月11日 消息:今天，泡泡玛特正式登陆港交所上市，交易首日，股价开盘翻倍涨106.75%，报价79.6港元，市值超1000亿港元。

此后，泡泡玛特涨幅有所回落。截至发稿，泡泡玛特股价涨幅为87.53%，报价72.2港元，目前总市值为997.5亿港元。

近年来，盲盒等潮玩行业发展迅猛，2019年其市场规模已经增至198亿美元。未知的惊喜感刺激着年轻一代的购买欲望，造就了泡泡玛特的财富神话。

资料显示，泡泡玛特成立于2010年，是一家专注于潮流玩具的综合运营平台。此前，泡泡玛特以潮玩零售业务为主，2016年引入盲盒玩法后，业绩开始进入高速增长通道。

招股书显示，2017年-2019年，泡泡玛特营收、利润不断攀升，仅去年，该公司营收就达16亿元，赚钱速度令人瞠目结舌。而在2020年上半年，泡泡玛特的营收就达到了8.18亿元，同比增长50.5%。

成立十年以来，泡泡玛特共运营了85个IP，包括12个自有IP、22个独家IP及51个非独家IP。其中，最大自有IP品牌Molly在2019年卖出了4.56亿元。

据站长之家了解，截至目前，泡泡玛特一共经历了8轮融资，投资方包括启赋资本、华强资本、华兴新经济基金等。

按照配售公告，泡泡玛特创始人王宁及妻子持有泡泡玛特49.8%的股权，粗略估计这对夫妇身价将突破547亿港元。