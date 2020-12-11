谷歌 Gmail 现已支持用户直接编辑微软 Office 文档

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谷歌 Gmail 现已支持用户直接编辑微软 Office 文档

2020-12-11 08:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月11日消息:The Verge报道，Google现在已允许用户直接在Gmail的附件中编辑Office文件。用户可以直接通过Google Docs编辑器直接打开和编辑Office文档，就像本地Google Docs一样。

谷歌，google

Gmail增强了对微软Office办公软件的兼容性支持。在此前用户必须要将文件导入到Google Drive云存储上才能进行编辑或者修改，而电子邮件的附件只能查看无法修改。

新的工作流程大大简化了这个过程，现在你可以通过Google Docs编辑器直接打开和编辑Office文档，就像本地Google Docs一样。但是新的编辑功能不会将Office文件转换为Google文档，而是保留原始文件格式。

电子邮件，邮箱

Google还在努力确保Office文件在Google Docs中更流畅地运行，该公司为Google Workspace发布了一个新的Macro Converter加载项，旨在帮助用户和组织更轻松地将其宏从Excel导入到表格中。

Gmail是Google公司在2004年4月1日发布的一个免费电子邮件服务。在2018年10月26日，Gmail活跃用户达到15亿，是目前最流行的电子邮件服务之一。

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