继广州之后 厦门市监部门立案调查辛巴假燕窝事件

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:据澎湃新闻报道，12月10日，厦门市湖里市场监督管理所一名工作人员告诉澎湃新闻，该公司位于他们的管辖区域内，目前，监管所已介入调查前述即食燕窝产品涉假一事。

11月21日，知名打假人王海发布了辛巴燕窝代工厂调查报告称，“茗挚燕窝”产品生产代工厂为大洲新燕（厦门）生物科技有限公司，同时该代工厂的经营范围中，并不包含燕窝制品生产加工。

随后有网友向厦门市主管部门电话咨询，相关部门告知，大洲新燕（厦门）生物科技有限公司因涉刑已被冻结。

据悉，不久前广州市场监管部门亦对此事进行调查。

12月8日，广州市白云区市场监督管理局方面表示，将对淘宝店“辛有志专属店”的经营公司广州和翊电子商务有限公司进行立案调查。这次调查的重点产品是相关公司售卖的燕窝，目前正在处理过程之中。

此前，因辛巴旗下辛选主播“时大漂亮”直播时所销售的“茗挚”品牌燕窝产品存在夸大宣传，为此辛巴宣布召回所售产品，并进行退一赔三处理。

据悉，当时“茗挚”品牌燕窝在直播时共销售57820单，销售金额15，495，760元，故辛巴共需先退赔61，983，040元。

12月7日，辛巴团队正式披露燕窝事件赔偿进度，截至6日中午，已有27270名消费者向辛选提供了有效信息，目前共完成赔付出账22908单，涉及金额近2400万元。