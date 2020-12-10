三星发布110英寸Micro LED电视，售价上百万你接受吗？

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三星发布110英寸Micro LED电视，售价上百万你接受吗？

2020-12-10 14:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:2018年，三星第一款Micro LED显示屏以“The Wall”的形式发布。今日，三星宣布推出 一款4K显示的家庭影院级产品——110英寸Micro LED电视，可在家中简单安装。

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据第一财经报道，这款110英寸 MicroLED 电视在韩国的售价高达1.7亿韩元，约102.5万元人民币。

屏幕方面，三星110英寸Micro LED电视采用微米大小的LED灯，消除了传统液晶电视中使用的背光和彩色滤光片，实现了高色域。由于Micro LED是无机材料制成，其使用寿命可达10万小时或超10年。

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此外，利用110英寸Micro LED的大屏幕，三星对智能电视功能进行优化。消费者可以使用多视图功能同时观看四个分割的55英寸屏幕上的内容，此时可连接多个外部设备，同时看新闻、电影等。

在此图像中，您不会注意到电视的任何边框。该电视的屏幕占比为99.99%，但三星仍设法构建了“嵌入式Majestic声音系统”，该系统声称“无需外部扬声器即可提供令人叹为观止的5.1声道声音。”

不过，目前来看，这款10英寸的MicroLED电视上百万的价格会让很多人无法承受。但随着技术成熟和不断升级，终有一天，市场价格会变得合理。

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