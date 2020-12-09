张一鸣在游戏群批员工上班时聊游戏：工作很空闲吗

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今日，字节跳动CEO张一鸣发文称，自己因玩原神在lark加入了某群，但发现这个群的同学在上班时间非常专注的聊游戏。

张一鸣质疑称，虽然公司不禁止上班时间偶尔闲聊，但是连续几天都在游戏群这么活跃，自己还是非常意外的。早上10点开始到现在，这个群已经大几百条条消息了。好奇，—大早到现在就在群里聊天的同学/部门是今天工作很空闲吗，这很常见吗?

对此，有员工回复张一鸣称，上班有人闲聊是没法回避的—个问题，如果确实认为这个群的闲聊是影响工作效率，那应该跑一下群的聊天记录，看单个成员工作时间在这个闲聊的群里花的时间占上班时间的百分比是多少，这些同学是否是游戏部门的和原神这个游戏是否有业务关联，然后他们在聊天的时候是否耽误了其他飞书回复，如果确实占比特别多影响了工作效率，那支持HR部门出台相关政策整顿上班闲聊。如果最后跑出来结果是其实是因为这个群人太多导致刷屏的，每个人并没有在这里花过多的时间，那么其实就没有必要担心了。

不仅如此，甚至还有人@张一鸣称 :“那你退群啊”。

12月2日，苹果App Store正式公布了2020年度精选 App 和游戏。其中《原神》荣获App Store年度游戏称号，当选理由为:在这个用前沿图像技术打造的广阔开放世界中，我们可以自由探索，结交伙伴，遇见形形色色的奇妙生灵，与撼天动地的巨兽作战。

据SensorTower公布数据显示，自9月28日全球同步上市以来，米哈游《原神》移动端2个月预估收入达到3.93亿美元。过去2个月，《原神》位列全球移动游戏收入榜第2名，仅次于腾讯《王者荣耀》，在移动端的日均收入超过600万美元。