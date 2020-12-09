苹果任命AI和Siri负责人负责神秘的Apple Car项目

站长之家(ChinaZ.com) 12月9日 消息:外界已经很长一段时间没有看到关于Apple Car‌的有关消息，日前终于有了新的动态。

据悉，苹果已将其Project Titan自动驾驶汽车部门转交给AI主管John Giannandrea管理，他还领导着苹果的Siri和机器学习团队。

Apple Car项目已经酝酿多年，据称重点在于研发自动驾驶汽车所需的自主系统。接下来，这位人工智能主管将负责无人驾驶汽车系统的开发，该系统将来可能会被用于Apple Car。

除了自主系统的开发，Giannandrea的职责还包括领导Siri的开发和公司在机器学习方面的工作。

在2018年加入苹果公司前，Giannandrea还曾经负责谷歌的搜索业务，也在谷歌的自动驾驶汽车项目上工作过。

2014年以来，外界就猜测苹果开始开发Apple Car或者相关的自动驾驶系统，但发展并不是顺利。Project Titan一直到重组和裁员的困扰，这一状况一直持续到2020年。

彭博社报道称，苹果公司已经考虑推出自己的第一款汽车，为汽车制造商合作伙伴设计自动系统，或者推出可以安装在不同汽车上的售后套件。

早在2018年，苹果公司首席执行官蒂姆·库克就曾证实，该公司正在研发“自主系统”，尽管他的言论表明重点是在软件方面。从那以后，越来越多的证据表明，苹果公司仍在考虑发布一款实体汽车。