华为首款商用台式机MateStation B515发布

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:今日下午，华为正式发布了首款商用台式机MateStation B515。
华为MateStation B515主机采用格栅元素设计，前置USB-C接口，后置RJ45、USB、HDMI、VGA串口，内置双天线Wi-Fi，蓝牙 5.0 等模块。
其中，MateStation B515主机搭载八核 7nm AMD4000G 系列锐龙处理器，有锐龙5 4600G以及锐龙7 4700G可选，搭配Radeon™ Graphics 集成显卡，预装Win10家庭版系统。
内存以及储存容量方面，MateStation B515有8G或16G DDR4 3200MHz内存可选，配备PCIe NVMe SSD 高速固态硬盘有256GB/512GB固态或1TB机械硬盘可选。
显示器方面，MateStation B515配备了一台23.8英寸1080p全面屏显示器，屏占比达到90%，经德国莱茵国际认证，科学护眼。
MateStation B515还配备了智慧键盘，超薄设计，金属质感，2.5mm 键程，剪式按键。并实现指纹开机键合二为一，支持一键指纹解锁开机。运用华为分享功能，手机轻碰键盘右侧 shift 键即与电脑相连。
此外，散热方面，MateStation B515采用静音风扇智能温控，随器件温度变化调节风速，高密度散热翅片，使散热效率大幅提升。并采用峡谷式风道利用精准风道管理，将热流高效排出机身，使内部器件快速降温。