华为首款商用台式机MateStation B515发布

"打工人，打工魂，打工人是人上人！"一夜之间， "打工人"这个梗火遍网络，各种各样的段子和表情包在网上疯传，"你好，打工人！"也成为最潮流的打招呼方式。而网友们在自我调侃、自我鼓励之余，也时刻牢记"打工人"身份，抓紧机会为自己的生产力工具升级，提升"搬砖"装备快人一步！正值双十一，打工人们纷纷展示自己真正的下单技术时，以笔记本、品牌台式机、平板电脑、打印机（不含热敏）为代表的办公装备迎来了新一轮热销，而拥有3