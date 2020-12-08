三星S21参数配置汇总 三星S21参数性能怎么样

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三星S21参数配置汇总 三星S21参数性能怎么样

2020-12-08 15:34 · 稿源：站长之家

三星Galaxy S21系列手机是2021年初一款比较旗舰级的安卓手机，也会是2021年比较热门的安卓手机。作为三星的旗舰级机型，S21的性能参数具体如何呢，我们来一起看下现在曝光的参数介绍。

三星

1、S21:6.2英寸1080P120Hz居中打孔直屏;骁龙875/Exynos 2100;后置S20同款三摄;4000mAh电池，支持25W快充;塑料后盖，紫粉灰白四个配色。

2、S21+:6.7英寸1080P120Hz居中打孔直屏;骁龙875/Exynos 2100;后置S20同款三摄;4800mAh电池，支持25W快充;支持UWB超宽频技术;后盖材质未知，银黑紫三个配色。

3、S21 Ultra:6.8英寸2K120Hz居中打孔微曲面屏，LTPO自适应刷新率（1-120Hz），1600nit峰值亮度，300万:1对比度;骁龙875/Exynos 2100;后置108MP主摄+12MP超广角+10MP长焦(3X)+10MP潜望式长焦(10X)+激光对焦;5000mAh电池，支持最小25W快充;支持UWB和Wi-Fi6E(速度2x);玻璃后盖，银黑两个配色。

4、三星S21系列处理器有可能有两个版本，分别是三星自家的Exynos 2100处理器以及高通骁龙888处理器，在中国发售的会使用骁龙888处理器

5、三星S21系列发布时间预计是2021年1月底或者2月初，售价预计在6000元起

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